USB-A 충전 케이블 포함 전원 어댑터 미포함

필립스는 제품 제작의 모든 측면에서 지속 가능성을 추구합니다. 우리의 목표는 쓰레기를 줄이고 시장에 출시되는 USB 어댑터의 수를 최소화하는 것입니다. 어댑터가 필요한 경우 고객 상담실 www.philips.com/support로 연락하세요.