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    Lady Shaver Series 6000 습식 및 건식 사용이 가능한 무선 면도기

    BRL126/00

    매끄러운 피부를 위한 부드러운 면도

    몸 전체를 부드럽게 면도해 보세요. 편리하고 사용이 간편한 필립스 여성용 면도기 시리즈 6000은 민감한 부위에 적합하며, 섬세한 피부를 보호해 주는 동시에 부드럽고 매끄럽게 유지해 줍니다.

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    Lady Shaver Series 6000 습식 및 건식 사용이 가능한 무선 면도기

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    매끄러운 피부를 위한 부드러운 면도

    • 쿠션형 싱글 포일
    • 10시간 충전
    • 액세서리 +1개
    매끄럽고 부드러운 면도

    매끄럽고 부드러운 면도

    필립스 Lady Shaver Series 6000은 다양한 신체 부위의 피부에 부드럽고 편안하게 작용하도록 설계되었습니다*. 80%의 소비자가 베임 및 붉어짐이 없음을 확인했습니다**. 피부의 편안함을 유지하면서 체모 없는 피부로 가꿔보세요.

    피부에 편안한 면도를 위한 둥근 트리머 팁

    피부에 편안한 면도를 위한 둥근 트리머 팁

    Rounded trimmer tips in front of and behind the shaving foil keep the shaver gliding smoothly over your skin. 78% of women agree that rounded trimmer tips prevent scratches***

    고른 면도가 가능한 쿠션형 싱글 포일

    고른 면도가 가능한 쿠션형 싱글 포일

    곡선과 굴곡에 맞춰 자연스럽게 움직이는 쿠션형 포일은 피부 밀착을 유지시켜 고른 면도를 도와줍니다.

    목욕이나 샤워 중에도 사용할 수 있는 습식 및 건식 방식

    목욕이나 샤워 중에도 사용할 수 있는 습식 및 건식 방식

    최적의 건식 및 습식 사용을 위한 미끄럼 방지 손잡이로 목욕이나 샤워 도중에도 편안하고 부드럽게 사용할 수 있습니다.

    최대 40분간 무선 사용 가능

    최대 40분간 무선 사용 가능

    충전식 배터리가 장착된 필립스 Lady Shaver Series 6000은 최대 40분 동안 무선으로 사용 가능합니다.

    수월한 컨트롤이 가능한 인체공학적인 핸들

    수월한 컨트롤이 가능한 인체공학적인 핸들

    최상의 컨트롤을 제공하는 인체공학적 S자형 핸들의 자연스럽고 정교한 움직임으로 신체 어떤 곳이든 놓치지 않고 손쉽게 제모할 수 있습니다.

    USB-A 충전 케이블 포함 전원 어댑터 미포함

    USB-A 충전 케이블 포함 전원 어댑터 미포함

    필립스는 제품 제작의 모든 측면에서 지속 가능성을 추구합니다. 우리의 목표는 쓰레기를 줄이고 시장에 출시되는 USB 어댑터의 수를 최소화하는 것입니다. 어댑터가 필요한 경우 고객 상담실 www.philips.com/support로 연락하세요.

    원하는 체모 길이를 위한 트리밍 빗

    섬세한 부위를 트리밍하거나 모양을 만들 수 있는 트리밍 빗이 포함되어 있어 더욱 편리합니다.

    기술 사양

    • 액세서리

      청소용 브러시
      트리밍 빗

    • 소비전력

      배터리 유형
      니켈수소
      충전
      • 충전식
      • 10시간의 충전 시간
      사용 시간
      최대 40분

    • 기술 사양

      전압
      5V/7.5W
      포일 재질
      니켈
      쉐이빙 포일 개수
      1
      USB-A 케이블
      속도 설정
      1

    • 편리한 사용

      핸들
      인체공학적
      무선
      습식 및 건식 사용
      충전식
      충전
      USB-A 충전(5V⎓ / ≥1A)

    • 성능

      쉐이빙헤드
      싱글 포일 면도기
      피부 보호 기능
      둥근 트리머 팁

    Badge-D2C

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