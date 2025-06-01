BRL128/10
민감한 피부에도 부드럽고 깔끔한 면도.
부드럽고 빠르고 편안한 면도를 경험해 보세요. 0.2mm의 짧은 체모까지 면도가 가능합니다. 복잡한 면도 과정을 거치기에는 바쁜 일상, 간편한 면도로 시간을 줄이고 피부의 편안함을 느껴보세요. 피부과 전문의 검증 완료.모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
매끄럽고 부드러운 면도가 가능한 3중 면도날 시스템으로 베이거나 상처가 나지 않습니다. 모든 체모를 미리 다듬는 양면 트리머 팁을 포함하고 있습니다. 다이아몬드 모양의 구멍이 있는 쉐이빙 포일은 미리 다듬어진 체모를 한 번에 면도할 수 있도록 설계되었습니다.
베임과 붉어짐은 이제 그만 - 여성의 80%가 사용 후 부드럽고 자극 없는 피부를 경험했습니다.** 민감성 피부를 대상으로 피부과 전문의 검증이 완료되었습니다.
샤워 중일 때나 이동 중에도 편리하게 사용할 수 있습니다. 습식과 건식 중 원하는 방식으로 사용이 가능합니다.
체모 방향에 맞춰 제작되었습니다. 위, 아래 양쪽 방향으로 면도가 가능합니다. 간편한 무선 제품으로 겨드랑이, 다리, 발가락 등 모든 부위를 쉽게 면도할 수 있습니다. 한 번 충전으로 최대 80분 동안 중단 없이 사용 가능합니다.
기술과 케어가 만나 보기 좋고 부드러운 피부를 만들어줍니다. 더 부드러운 느낌을 위해 디자인되었고, 케어에 맞춰진 이 제품은 특별한 경험을 선사합니다.
>55% 재활용 플라스틱으로 부품을 만들었고, 포장은 종이 소재이며, 박스에 어댑터가 없습니다. 1회 구매로 수년간 사용이 가능합니다.*** 쉐이빙 포일 1개로 1년 내내 간편한 면도가 가능합니다.
