민감한 피부에도 부드럽고 깔끔한 면도.

부드럽고 빠르고 편안한 면도를 경험해 보세요. 0.2mm의 짧은 체모까지 면도가 가능합니다. 복잡한 면도 과정을 거치기에는 바쁜 일상, 간편한 면도로 시간을 줄이고 피부의 편안함을 느껴보세요. 피부과 전문의 검증 완료.