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  • 피부에 자극이 적은 면도날로 부드러운 움직임 피부에 자극이 적은 면도날로 부드러운 움직임 피부에 자극이 적은 면도날로 부드러운 움직임

    SatinShave Advanced 습식 및 건식 전기면도기

    BRL130/00

    피부에 자극이 적은 면도날로 부드러운 움직임

    부드러운 밀착 면도로 체모를 제거해 보세요. 새틴 셰이브 어드밴스트(SatinShave Advanced) 여성용 면도기는 샤워나 목욕 중에도 부드럽게 사용할 수 있습니다. 자극 없이 매끈한 피부를 쉽고 편리하게 만들어 보세요.

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    SatinShave Advanced 습식 및 건식 전기면도기

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    피부에 자극이 적은 면도날로 부드러운 움직임

    • 싱글 포일 면도기
    • 8시간 충전
    • 액세서리 1개
    고른 면도가 가능한 쿠션형 포일

    고른 면도가 가능한 쿠션형 포일

    곡선과 굴곡에 맞춰 자연스럽게 움직이는 쿠션형 포일은 피부 밀착을 유지시켜 고른 면도를 도와줍니다.

    긁히지 않도록 보호해주는 펄 팁 트리머

    긁히지 않도록 보호해주는 펄 팁 트리머

    쉐이빙 포일 앞면과 뒷면에 둥근 펄 팁 트리머가 있어 피부 위에서 부드럽게 미끄러지며 긁히지 않고 면도할 수 있습니다.

    배터리 표시등

    배터리 표시등

    배터리 표시등으로 면도기가 충전 중, 완전 충전됨 또는 배터리 부족 상태 중 어느 상태에 있는지가 표시됩니다.

    최초의 S자형 핸들 제모기

    최상의 컨트롤을 제공하는 인체공학적 S자형 핸들의 자연스럽고 정교한 움직임으로 몸 어떤 곳이든 놓치지 않고 손쉽게 면도할 수 있습니다.

    목욕이나 샤워 중에도 사용할 수 있는 습식 및 건식 방식

    최적의 건식 및 습식 사용을 위한 미끄럼 방지 손잡이로 목욕이나 샤워 도중에도 편안하고 부드럽게 사용할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 액세서리

      청소용 브러시
      트리밍 빗

    • 소비전력

      배터리 유형
      리튬 이온
      충전
      • 충전식
      • 8시간의 충전 시간
      사용 시간
      1시간

    • 기술 사양

      전압
      8V
      포일 재질
      니켈
      쉐이빙 포일 개수
      1

    • 편리한 사용

      배터리 표시등
      • 배터리 부족
      • 배터리 충전 중
      • 배터리 완전 충전
      핸들
      인체공학적
      습식 및 건식 사용
      무선

    • 성능

      쉐이빙헤드
      싱글 포일 면도기
      피부 보호 기능
      둥근 펄 팁 트리머

    Badge-D2C

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