피부에 자극이 적은 면도날로 부드러운 움직임

부드러운 밀착 면도로 체모를 제거해 보세요. 새틴 셰이브 어드밴스트(SatinShave Advanced) 여성용 면도기는 샤워나 목욕 중에도 부드럽게 사용할 수 있습니다. 자극 없이 매끈한 피부를 쉽고 편리하게 만들어 보세요.