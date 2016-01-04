BRL130/00
피부에 자극이 적은 면도날로 부드러운 움직임
부드러운 밀착 면도로 체모를 제거해 보세요. 새틴 셰이브 어드밴스트(SatinShave Advanced) 여성용 면도기는 샤워나 목욕 중에도 부드럽게 사용할 수 있습니다. 자극 없이 매끈한 피부를 쉽고 편리하게 만들어 보세요.모든 혜택 보기
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곡선과 굴곡에 맞춰 자연스럽게 움직이는 쿠션형 포일은 피부 밀착을 유지시켜 고른 면도를 도와줍니다.
쉐이빙 포일 앞면과 뒷면에 둥근 펄 팁 트리머가 있어 피부 위에서 부드럽게 미끄러지며 긁히지 않고 면도할 수 있습니다.
배터리 표시등으로 면도기가 충전 중, 완전 충전됨 또는 배터리 부족 상태 중 어느 상태에 있는지가 표시됩니다.
최상의 컨트롤을 제공하는 인체공학적 S자형 핸들의 자연스럽고 정교한 움직임으로 몸 어떤 곳이든 놓치지 않고 손쉽게 면도할 수 있습니다.
최적의 건식 및 습식 사용을 위한 미끄럼 방지 손잡이로 목욕이나 샤워 도중에도 편안하고 부드럽게 사용할 수 있습니다.
액세서리
소비전력
기술 사양
편리한 사용
성능
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