매일 위생적으로 면도하세요.

면도할 때마다 무선 클렌징 팟을 사용하면 잘린 수염을 효과적으로 제거할 수 있어 언제나 면도기를 새것처럼 이용할 수 있습니다. 무선 클렌징 팟을 사용하여 면도기를 세척하면 물로만 세척했을 때보다 10배 더 깨끗해집니다.