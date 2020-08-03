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매일 위생적으로 면도하세요.
면도할 때마다 무선 클렌징 팟을 사용하면 잘린 수염을 효과적으로 제거할 수 있어 언제나 면도기를 새것처럼 이용할 수 있습니다. 무선 클렌징 팟을 사용하여 면도기를 세척하면 물로만 세척했을 때보다 10배 더 깨끗해집니다.모든 혜택 보기
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멀티 그리드 필터와 결합된 필립스만의 위생 포뮬라가 잘린 수염을 효과적으로 제거하여 물로만 세척했을 때보다 10배 더 깨끗해집니다.*
활성 윤활 성분이 풍부한 이 세척액은 마찰과 마모로부터 쉐이빙 헤드를 보호하고 면도기의 성능을 오랫동안 최상으로 유지해 줍니다.
세척액의 특별하고 상쾌한 향기는 면도하는 동안 깨끗한 느낌을 선사합니다.
완전 무알콜 성분으로 만들어진 피부 친화적인 세척액은 피부 자극으로부터 피부를 보호해줍니다.
각 필립스 세척 카트리지는 매일 사용하는 경우 약 30회, 주 1회 사용 시 최대 3개월 동안 사용할 수 있습니다. 카트리지 하나로 한 계절 내내 청결하고 위생적인 면도가 가능합니다.
6개입 카트리지로 18개월 동안 상쾌한 면도를 즐기세요.
이 카트리지는 필립스 무선 클렌징 팟과 호환됩니다.
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