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    콤팩트 세라믹 히터 2000 시리즈

    CX2120/01

    공간을 따뜻하게 하는 가장 빠른 방법

    콤팩트한 디자인으로 놀라운 가열 속도와 저소음 성능을 경험해 보세요. 최대 1,500W까지 조절 가능한 2초 급속 가열, 첨단 안전 기능, 간편한 휴대성을 자랑합니다.

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    콤팩트 세라믹 히터 2000 시리즈

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    공간을 따뜻하게 하는 가장 빠른 방법

    일반 팬 히터 대비 최대 25% 에너지 절약(1)

    • 급속 2초 난방
    • 24dB(A)의 저소음
    급속 2초 난방으로 즉각적인 따뜻함

    급속 2초 난방으로 즉각적인 따뜻함

    최대 1,500W까지 조절 가능한 출력으로 단 2초 만에 강력하고 즉각적인 온기를 경험하세요. 최대 15m² 면적의 공간에 적합합니다.

    속삭임보다 낮은 소음 수준으로 매우 조용

    속삭임보다 낮은 소음 수준으로 매우 조용

    저소음 DC 모터(2) 덕분에 속삭임보다 조용한 24dB(A)의 낮은 소음으로 따뜻하고 편안한 온기를 경험하세요. 편안한 수면, 집중적인 사무실 환경, 또는 거실의 평화로운 분위기에 이상적입니다.

    안심하고 사용할 수 있는 5가지 고급 안전 기능

    안심하고 사용할 수 있는 5가지 고급 안전 기능

    2000 시리즈는 5가지 고급 안전 기능을 탑재했습니다. (1) 넘어짐 방지, (2) 65°C 과열 방지, (3) VDE 인증 안전 플러그, (4) 난연성 소재, (5) 16시간 동안 사용하지 않을 경우 자동으로 꺼지는 안전 기능. 안심하고 온기를 느껴보세요.

    5가지 다양한 모드로 나만의 환경을 맞춤설정하세요

    5가지 다양한 모드로 나만의 환경을 맞춤설정하세요

    600W의 부드러운 난방 또는 1,500W의 강력한 난방, 두 가지 출력 모드 중에서 선택하세요. 최대 25%(1)의 에너지 절약을 위해 낮음, 중간, 높음의 세 가지 수준으로 목표 온도를 설정할 수 있습니다. 이 모드는 주변 온도를 다양한 온도 범위 내에서 자동으로 유지합니다.

    세련되고 콤팩트한 디자인

    세련되고 콤팩트한 디자인

    2000 시리즈는 강력한 온기와 어떤 공간에도 어울리는 세련되고 스타일리시한 디자인을 결합했습니다. 높이 24.9cm, 너비 17.7cm의 콤팩트한 크기로 어떤 공간에도 완벽하게 어울립니다.

    내장 손잡이를 사용한 간편한 이동

    내장 손잡이를 사용한 간편한 이동

    따뜻함이 필요한 곳이라면 어디든 필립스 히터가 함께합니다. 간편한 휴대성을 위해 디자인되었으며, 1.51kg의 가벼운 무게와 편리한 후면 손잡이가 있어 방에서 방으로 손쉽게 이동할 수 있습니다. 휴식을 취하거나 업무를 보는 곳 어디에서든 따뜻함을 경험하세요.

    내구성 및 품질에 대한 철저한 테스트 완료

    내구성 및 품질에 대한 철저한 테스트 완료

    필립스를 선택하셨다면 80년 이상의 공기 관리 경험과 혁신을 자랑하는 믿을 수 있는 브랜드를 선택한 겁니다. 당사의 콤팩트 팬 히터는 122가지 테스트를 거쳐 언제나 안정적이고 오래 지속되는 편안함을 제공합니다.

    기술 사양

    • 일반 사양

      제품 유형
      히터
      테크놀로지
      아니요
      색상
      다크 그레이
      재질
      플라스틱
      인터넷 연결
      아니요
      Wi-Fi 범위
      아니요
      스마트 홈 호환성
      아니요

    • 기술 사양

      최대 출력
      1,500W
      전원 설정
      2(600W, 1500W)
      온도 조절기
      3단계
      온도 표시
      아니요
      환기 모드
      아니요
      진동 범위
      아니요
      최저 사운드 레벨
      24dB(A)
      최대 사운드 레벨
      39dB(A)

    • 성능

      권장 실내 면적
      15m²

    • 사용편의성

      코드 길이
      1.5m
      일정표
      아니요
      타이머
      아니요
      인터페이스
      터치, LED

    • 안전 기능

      과열 방지
      넘어짐 방지
      자동 전원 차단
      난연재
      인증 플러그
      CE, UKCA, IEC

    • 크기 및 무게

      제품 높이
      249mm
      제품 중량
      1.51kg
      제품 넓이
      177mm
      제품 길이
      172mm
      포장 길이
      222mm
      포장 폭
      240mm
      포장 높이
      299mm
      포장 중량
      2.28kg

    • 뛰어난 에너지 효율

      대기 시 전력 소비량
      0.5W 미만
      전압
      220~240V

    • 유지관리

      보증
      2년

    • 원산지

      생산지
      중국

    Badge-D2C

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    • * (1) 온도 조절 기능이 있는 이 제품은 수동 조절 기능이 있는 동일 제품에 비해 최대 25%의 kWh를 절약할 수 있습니다. 절약량은 날씨, 위치, 방 구조 및 사용 패턴에 따라 달라집니다.
    • * (2) IEC 60704-2-2에 따른 속도 1에서의 소음 수준

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