CX2120/01
공간을 따뜻하게 하는 가장 빠른 방법
콤팩트한 디자인으로 놀라운 가열 속도와 저소음 성능을 경험해 보세요. 최대 1,500W까지 조절 가능한 2초 급속 가열, 첨단 안전 기능, 간편한 휴대성을 자랑합니다.모든 혜택 보기
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최대 1,500W까지 조절 가능한 출력으로 단 2초 만에 강력하고 즉각적인 온기를 경험하세요. 최대 15m² 면적의 공간에 적합합니다.
저소음 DC 모터(2) 덕분에 속삭임보다 조용한 24dB(A)의 낮은 소음으로 따뜻하고 편안한 온기를 경험하세요. 편안한 수면, 집중적인 사무실 환경, 또는 거실의 평화로운 분위기에 이상적입니다.
2000 시리즈는 5가지 고급 안전 기능을 탑재했습니다. (1) 넘어짐 방지, (2) 65°C 과열 방지, (3) VDE 인증 안전 플러그, (4) 난연성 소재, (5) 16시간 동안 사용하지 않을 경우 자동으로 꺼지는 안전 기능. 안심하고 온기를 느껴보세요.
600W의 부드러운 난방 또는 1,500W의 강력한 난방, 두 가지 출력 모드 중에서 선택하세요. 최대 25%(1)의 에너지 절약을 위해 낮음, 중간, 높음의 세 가지 수준으로 목표 온도를 설정할 수 있습니다. 이 모드는 주변 온도를 다양한 온도 범위 내에서 자동으로 유지합니다.
2000 시리즈는 강력한 온기와 어떤 공간에도 어울리는 세련되고 스타일리시한 디자인을 결합했습니다. 높이 24.9cm, 너비 17.7cm의 콤팩트한 크기로 어떤 공간에도 완벽하게 어울립니다.
따뜻함이 필요한 곳이라면 어디든 필립스 히터가 함께합니다. 간편한 휴대성을 위해 디자인되었으며, 1.51kg의 가벼운 무게와 편리한 후면 손잡이가 있어 방에서 방으로 손쉽게 이동할 수 있습니다. 휴식을 취하거나 업무를 보는 곳 어디에서든 따뜻함을 경험하세요.
필립스를 선택하셨다면 80년 이상의 공기 관리 경험과 혁신을 자랑하는 믿을 수 있는 브랜드를 선택한 겁니다. 당사의 콤팩트 팬 히터는 122가지 테스트를 거쳐 언제나 안정적이고 오래 지속되는 편안함을 제공합니다.
일반 사양
기술 사양
성능
사용편의성
안전 기능
크기 및 무게
뛰어난 에너지 효율
유지관리
원산지
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