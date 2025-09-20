5가지 다양한 모드로 나만의 환경을 맞춤설정하세요

600W의 부드러운 난방 또는 1,500W의 강력한 난방, 두 가지 출력 모드 중에서 선택하세요. 최대 25%(1)의 에너지 절약을 위해 낮음, 중간, 높음의 세 가지 수준으로 목표 온도를 설정할 수 있습니다. 이 모드는 주변 온도를 다양한 온도 범위 내에서 자동으로 유지합니다.