전체 공간의 공기 순환을 위한 충분한 풍량

738 m³/h의 장거리 공기 흐름을 제공하는 이 공기 순환 선풍기로 부드러운 바람이 주변을 감싸는 느낌을 즐겨보세요. 정체된 공기에 작별을 고하고 공간 구석구석까지 도달하는 상쾌한 바람을 맞이하세요.