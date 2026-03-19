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    테이블 선풍기 3000 시리즈

    CX3050/01

    조용하지만 강력하게. 세련되고 컴팩트하게.

    최대 냉풍, 최소 소음. 모든 인테리어에 어울리도록 설계되어 조용하게 공간을 시원하게 해줍니다. 3단계 풍향, 2가지 모드, 타이머를 활용해 원하는 대로 설정해보세요. 또 각도 조절이 가능한 헤드와 회전 기능으로 공기를 더 쉽게 순환시킬 수 있습니다.

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    테이블 선풍기 3000 시리즈

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    조용하지만 강력하게. 세련되고 컴팩트하게.

    사일런트 윙SilentWings 날개 기술로 30% 더 조용함(1)

    • 강한 선풍기 공기 흐름
    • 각도 조절 및 회전 가능
    • 초저소음 23 dB(A)
    • 헤드 직경 22cm
    멀리서도 느낄 수 있는 강력한 냉풍 효과

    멀리서도 느낄 수 있는 강력한 냉풍 효과

    최대 25미터까지 도달하는 바람. 어디에 있든 최대의 편안함을 즐기고 상쾌함을 느껴보세요. 방 안의 모두가 시원한 바람을 느낄 수 있습니다.

    전체 공간의 공기 순환을 위한 충분한 풍량

    전체 공간의 공기 순환을 위한 충분한 풍량

    738 m³/h의 장거리 공기 흐름을 제공하는 이 공기 순환 선풍기로 부드러운 바람이 주변을 감싸는 느낌을 즐겨보세요. 정체된 공기에 작별을 고하고 공간 구석구석까지 도달하는 상쾌한 바람을 맞이하세요.

    SilentWings 블레이드 기술 덕분에 30% 더 조용한 냉풍

    SilentWings 블레이드 기술 덕분에 30% 더 조용한 냉풍

    혁신적인 SilentWings 기술로 30% 더 조용한 작동을 경험해보세요(1). 자연에서 가장 조용한 비행자인 올빼미의 날개에서 영감을 받은 블레이드 디자인으로 소음 수준이 최저 23 dB(A)(2)인 조용한 바람을 제공합니다 - 속삭임보다 더 조용합니다!

    오래 사용할 수 있도록 제작되었으며, 품질을 위해 철저히 테스트됨

    오래 사용할 수 있도록 제작되었으며, 품질을 위해 철저히 테스트됨

    오래 사용할 수 있도록 제작되었습니다. 80년 이상의 공기 관리 전문 지식을 바탕으로, 필립스는 출시 전 110개 이상의 엄격한 테스트를 수행하여 높은 품질과 성능을 보장합니다.

    조용한 수면 모드로 밤새 시원하게

    조용한 수면 모드로 밤새 시원하게

    조용한 수면 모드로 시원하고 평화로운 숙면을 즐겨보세요. 이 모드는 선풍기 속도를 점차 가장 낮은 설정으로 줄여 자연스럽게 잠들 수 있도록 도와주며 에너지도 절약합니다.

    상쾌한 공기를 위한 자연 바람 모드

    상쾌한 공기를 위한 자연 바람 모드

    자연 바람 모드는 신선한 공기의 숨결을 모방합니다. 공기의 강도와 속도가 높음에서 낮음으로 원활하게 변화하여 일 년 내내 즐길 수 있는 자연스럽고 상쾌한 실내 환경을 만들어 냅니다.

    다양한 모드로 맞춤형

    다양한 모드로 맞춤형

    3단계 속도 설정, 자연 바람 모드, 조용한 수면 모드를 제공하는 필립스 선풍기로 부드러운 바람이나 더 강력한 바람을 즐겨보세요. 자신에게 가장 적합한 설정을 선택하고, 편안한 바람을 즐기세요.

    어디서나 시원함을 유지하는 자동 회전 기능

    어디서나 시원함을 유지하는 자동 회전 기능

    180° 기울기 조절과 자동 회전 기능이 있는 선풍기로 편안하게 맞춤 설정하세요. 직접적인 냉풍이 필요할 때나 실내 전체 공기 순환이 필요할 때나, 원하는 대로 상쾌한 공기를 제공합니다.

    컴팩트하고 모던한 디자인

    컴팩트하고 모던한 디자인

    편리함과 단순함이 조화를 이루는 필립스 선풍기는 깔끔하고 미니멀한 디자인을 위해 블레이드가 숨겨진 디자인입니다. 컴팩트하고 세련된 디자인으로 공간을 차지하지 않고 시원한 바람을 제공합니다.

    휴대하기 쉽고 청소하기 쉬움

    휴대하기 쉽고 청소하기 쉬움

    공간은 컴팩트하게, 성능은 그대로. 2.4kg 무게로 쉽게 이동할 수 있으며 테이블이나 밤에는 침대 옆에 두기에도 편리합니다. 젖은 천으로 빠르게 닦기만 하면 되어 손쉽게 청소할 수 있도록 설계되었습니다.

    에어컨 에너지 요금에서 최대 130kWh 절약

    에어컨 에너지 요금에서 최대 130kWh 절약

    필립스 선풍기를 사용하면 편안함을 유지하면서, 에어컨의 온도를 5도 높일 수 있어 연간 최대 130kWh, 즉 에너지 요금에서 최대 5만원에 해당하는 금액을 절약할 수 있습니다. 또한 최대 27W만 소비하는 에너지 효율적인 제품으로, 일반 전구보다 적고 표준 이동식 에어컨보다 90배 적게 소비합니다. (3)

    타이머 기능으로 일정에 맞게 사용

    타이머 기능으로 일정에 맞게 사용

    편의를 위해 설계된 타이머 기능으로 냉각 경험을 맞춤 설정하세요. 최대 12시간 미리 계획할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 일반 사양

      제품 유형
      테이블 선풍기
      테크놀로지
      사일런트 윙
      색상
      블랙, 실버
      재질
      플라스틱

    • 기술 사양

      최대 출력
      27W
      공기 센서
      -
      최저 사운드 레벨
      23 dB(A)
      최대 사운드 레벨
      40 dB(A)

    • 사용편의성

      수면 모드
      자연 바람 모드
      풍향 설정
      3
      타이머
      일정표
      -
      코드 길이
      1.8m
      진동
      80°
      각도 조절
      180°
      인터페이스
      터치

    • 크기 및 무게

      헤드 지름
      22cm
      제품 길이
      44.0cm
      제품 폭
      30.7cm
      제품 높이
      32.0cm
      제품 중량
      2.3kg
      포장 길이
      44.0cm
      포장 폭
      30.7cm
      포장 높이
      32.0cm
      포장 중량
      4.2kg

    • 뛰어난 에너지 효율

      대기 시 전력 소비량
      <1W
      전압
      220~230V
      진동수
      60Hz

    • 유지관리

      보증
      2년

    • 원산지

      생산지
      중국

    Badge-D2C

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    • (1) 일반 선풍기 날개 디자인과 비교
    • (2) 최저 속도 설정 기준. IEC60704에 따라 테스트된 소음 출력.
    • (3) ISO7730:2005에 따른 PMV 계산, 하루 8시간, kWh 가격: 약 400원, 90일 동안, 42m2 방, MAX 모드

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