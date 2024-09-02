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강력한 난방 효과, 최적의 에너지 효율
강력한 난방과 편리한 온도 조절기로 따스함을 누리세요. 최대 2,000W까지 조절 가능한 출력 기능을 통해 단 2초 만에 난방이 되며 에너지 절약을 위한 Eco AI 기술, 앱 연결 및 고급 안전 기능을 갖추었습니다.모든 혜택 보기
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최대 2,000W까지 조절 가능한 출력 기능을 통해 단 2초 만에 즉시 강력한 온기를 느껴보세요. 최대 20m2 면적의 공간에 적합합니다.
제품에 있는 온도 조절기로 쉽고 빠르게 제어할 수 있으며 간편하게 모니터링하고 원하는 온도로 난방 설정을 변경할 수 있습니다. 업그레이드된 온도 표시를 통해 정확성이 향상되었습니다(2). 추가 편의 기능으로는 부드러운 분위기를 위해 디스플레이 조명을 끌 수 있습니다.
세계 최초로 난방 중에 전기 난방 범위를 조절하는 AI로 에너지를 절약. Eco AI 기술이 실내 온도에 적응하고 사용 습관을 분석하며 주위를 모니터링하여 에너지 소비량을 최적화합니다. Air+ 앱에서 Auto+ 모드를 활성화하여 더 많은 기능을 확인하고 자신에게 딱 맞는 아늑함을 누리는 동시에 최대 50%까지 에너지를 절약해 보세요(1).
히터를 Air+ 앱에 연결하여 실내외 공기질을 모니터링하고, 원격으로 기기를 제어하며, Google과 Alexa를 통해 음성 명령을 사용해 보세요. 앱에서 Auto+ 모드를 선택하면 소음과 에너지 소비를 최소화하면서 사용자의 일상에 맞게 적응하는 AI 기술의 혜택을 누릴 수 있습니다.
5000 시리즈에는 5가지 고급 안전 기능이 내장되어 있습니다. (1) 넘어짐 방지 기능, (2) 85°C 과열 방지 기능, (3) VDE 인증 안전 플러그, (4) 난연재, (5) 24시간 미사용 시 안전 자동 꺼짐 기능을 통해 안심하고 사용할 수 있습니다.
1~37°C 사이에서 자동 목표 온도를 설정하고 1,200W 및 2,000W의 2가지 전력 모드로 난방 세기를 조절하세요(2). 따뜻한 날에는 환기 모드로 부드러운 바람을 불어 주어 쾌적한 환경을 만들어 보세요. 에너지 효율 최적화를 위해 Auto+ 모드를 사용하면 에너지를 절약하는 Eco AI 기술을 통해 효율적으로 난방을 할 수 있습니다.
잡음 수준이 40.5dB(A)인 조용한 도서관보다 더 낮으면서도 온기로 아늑해진 실내를 경험해 보세요(3). 한밤의 편안한 수면 시간이나 집중력을 발휘해야 하는 사무 환경, 또는 평화로운 거실 분위기에 적합합니다.
60°로 회전하는 각도가 실내 공간 전체에 따뜻한 공기가 순환되도록 합니다. 더 이상 추운 공간 없이 편안하고 근사하게 난방을 즐기세요.
5000 시리즈는 강력한 난방 성능과 어느 공간에나 어울리는 세련되고 우아한 디자인을 겸비하고 있습니다. 높이 58cm, 폭 21cm의 크기는 어떠한 벽 모서리에 두어도 안성맞춤입니다.
온기가 필요할 때마다 곁에 히터를 놓아 보세요. 이동이 용이한 디자인으로, 2.4kg의 가벼운 무게와 후면에 내장된 손잡이를 통해 어디로든 쉽게 이동할 수 있습니다. 쉬거나 일하는 공간에 온기를 더해 보세요.
필립스를 선택하는 것은 공기 관리에 80년 이상의 경험과 혁신을 가지고 있는 신뢰할 수 있는 브랜드를 선택하는 것입니다. 타워 세라믹 히터는 믿을 수 있고 오래가는 편안함을 현재는 물론 미래에도 제공할 수 있도록 122개의 필수 테스트를 거칩니다.
일반 사양
성능
기술 사양
성능
사용편의성
안전 기능
크기 및 무게
뛰어난 에너지 효율
유지관리
원산지
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