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    5000 시리즈 스마트 타워 세라믹 히터

    CX5120/11

    1 수상 내용

    강력한 난방 효과, 최적의 에너지 효율

    강력한 난방과 편리한 온도 조절기로 따스함을 누리세요. 최대 2,000W까지 조절 가능한 출력 기능을 통해 단 2초 만에 난방이 되며 에너지 절약을 위한 Eco AI 기술, 앱 연결 및 고급 안전 기능을 갖추었습니다.

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    5000 시리즈 스마트 타워 세라믹 히터

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    강력한 난방 효과, 최적의 에너지 효율

    일반 팬 히터 대비 최대 50% 에너지 절약(1)

    • 급속 2초 난방
    • 온도 표시
    • AI 기반 에너지 절약
    • Air+ 앱에 연결
    급속 2초 난방으로 즉각적인 따뜻함

    급속 2초 난방으로 즉각적인 따뜻함

    최대 2,000W까지 조절 가능한 출력 기능을 통해 단 2초 만에 즉시 강력한 온기를 느껴보세요. 최대 20m2 면적의 공간에 적합합니다.

    제어를 손쉽게 하는 온도 표시

    제어를 손쉽게 하는 온도 표시

    제품에 있는 온도 조절기로 쉽고 빠르게 제어할 수 있으며 간편하게 모니터링하고 원하는 온도로 난방 설정을 변경할 수 있습니다. 업그레이드된 온도 표시를 통해 정확성이 향상되었습니다(2). 추가 편의 기능으로는 부드러운 분위기를 위해 디스플레이 조명을 끌 수 있습니다.

    Eco AI로 일반 팬 히터 대비 최대 50% 에너지 절약(1)

    Eco AI로 일반 팬 히터 대비 최대 50% 에너지 절약(1)

    세계 최초로 난방 중에 전기 난방 범위를 조절하는 AI로 에너지를 절약. Eco AI 기술이 실내 온도에 적응하고 사용 습관을 분석하며 주위를 모니터링하여 에너지 소비량을 최적화합니다. Air+ 앱에서 Auto+ 모드를 활성화하여 더 많은 기능을 확인하고 자신에게 딱 맞는 아늑함을 누리는 동시에 최대 50%까지 에너지를 절약해 보세요(1).

    필립스 Air+ 앱으로 언제 어디서나 히터를 제어하세요.

    필립스 Air+ 앱으로 언제 어디서나 히터를 제어하세요.

    히터를 Air+ 앱에 연결하여 실내외 공기질을 모니터링하고, 원격으로 기기를 제어하며, Google과 Alexa를 통해 음성 명령을 사용해 보세요. 앱에서 Auto+ 모드를 선택하면 소음과 에너지 소비를 최소화하면서 사용자의 일상에 맞게 적응하는 AI 기술의 혜택을 누릴 수 있습니다.

    안심할 수 있는 5가지 고급 안전 기능

    안심할 수 있는 5가지 고급 안전 기능

    5000 시리즈에는 5가지 고급 안전 기능이 내장되어 있습니다. (1) 넘어짐 방지 기능, (2) 85°C 과열 방지 기능, (3) VDE 인증 안전 플러그, (4) 난연재, (5) 24시간 미사용 시 안전 자동 꺼짐 기능을 통해 안심하고 사용할 수 있습니다.

    4가지 다용도 모드로 환경을 커스터마이징

    4가지 다용도 모드로 환경을 커스터마이징

    1~37°C 사이에서 자동 목표 온도를 설정하고 1,200W 및 2,000W의 2가지 전력 모드로 난방 세기를 조절하세요(2). 따뜻한 날에는 환기 모드로 부드러운 바람을 불어 주어 쾌적한 환경을 만들어 보세요. 에너지 효율 최적화를 위해 Auto+ 모드를 사용하면 에너지를 절약하는 Eco AI 기술을 통해 효율적으로 난방을 할 수 있습니다.

    추위에 떨지 않는 편안한 수면

    추위에 떨지 않는 편안한 수면

    잡음 수준이 40.5dB(A)인 조용한 도서관보다 더 낮으면서도 온기로 아늑해진 실내를 경험해 보세요(3). 한밤의 편안한 수면 시간이나 집중력을 발휘해야 하는 사무 환경, 또는 평화로운 거실 분위기에 적합합니다.

    60° 회전 각도를 통한 실내 난방 범위 극대화

    60° 회전 각도를 통한 실내 난방 범위 극대화

    60°로 회전하는 각도가 실내 공간 전체에 따뜻한 공기가 순환되도록 합니다. 더 이상 추운 공간 없이 편안하고 근사하게 난방을 즐기세요.

    세련되고 콤팩트한 디자인

    세련되고 콤팩트한 디자인

    5000 시리즈는 강력한 난방 성능과 어느 공간에나 어울리는 세련되고 우아한 디자인을 겸비하고 있습니다. 높이 58cm, 폭 21cm의 크기는 어떠한 벽 모서리에 두어도 안성맞춤입니다.

    내장 손잡이를 사용한 간편한 이동

    내장 손잡이를 사용한 간편한 이동

    온기가 필요할 때마다 곁에 히터를 놓아 보세요. 이동이 용이한 디자인으로, 2.4kg의 가벼운 무게와 후면에 내장된 손잡이를 통해 어디로든 쉽게 이동할 수 있습니다. 쉬거나 일하는 공간에 온기를 더해 보세요.

    내구성 및 품질에 대한 철저한 테스트 완료

    내구성 및 품질에 대한 철저한 테스트 완료

    필립스를 선택하는 것은 공기 관리에 80년 이상의 경험과 혁신을 가지고 있는 신뢰할 수 있는 브랜드를 선택하는 것입니다. 타워 세라믹 히터는 믿을 수 있고 오래가는 편안함을 현재는 물론 미래에도 제공할 수 있도록 122개의 필수 테스트를 거칩니다.

    기술 사양

    • 일반 사양

      제품 유형
      히터
      테크놀로지
      Eco AI 기술
      색상
      다크 그레이, 블랙
      재질
      플라스틱
      인터넷 연결
      Wi-Fi 범위
      2.4GHz
      스마트 홈 호환성
      예(Alexa & Google 보이스)

    • 성능

      Eco AI 기술
      자동온도조절 기술

    • 기술 사양

      최대 출력
      2,000W
      전원 설정
      2가지(1,200W, 2,000W)
      온도 조절기
      1~37°C
      온도 표시
      예(제품에 위치)
      환기 모드
      아니요
      진동 범위
      60°
      최저 사운드 레벨
      40.5dB(A)
      최대 사운드 레벨
      55dB(A)

    • 성능

      권장 실내 면적
      20m²

    • 사용편의성

      코드 길이
      1.7m
      일정표
      타이머
      1~12시간
      인터페이스
      터치, 인터페이스, LED

    • 안전 기능

      과열 방지
      넘어짐 방지
      자동 전원 차단
      난연재
      인증 플러그
      CE, UKCA, IEC

    • 크기 및 무게

      제품 높이
      580mm
      제품 중량
      2.40kg
      제품 넓이
      196mm
      제품 길이
      212mm
      포장 길이
      232mm
      포장 폭
      213mm
      포장 높이
      620mm
      포장 중량
      3.30kg

    • 뛰어난 에너지 효율

      대기 시 전력 소비량
      <2W
      전압
      220~240V
      빈도
      50/60Hz

    • 유지관리

      보증
      2년

    • 원산지

      생산지
      중국

    Badge-D2C

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    수상 내용

    • (1) 이 제품에서 AI 기반 오토 플러스(Auto Plus) 모드를 사용하면 수동 제어를 사용하는 동일 제품 대비 최대 50%의 kWh, 온도 조절기 단독 최대 25%의 kWh를 절약할 수 있습니다. 절약량은 날씨, 지리적 위치, 실내 레이아웃 및 사용 패턴에 따라 달라집니다.
    • (2) 이 제품은 실내 온도를 더 정확하게 반영하도록 업데이트되었습니다. 제품에 표시되는 온도는 히터 주변의 온도를 반영하므로 실내 온도와 다를 수 있습니다.
    • (3) 1단계 속도에서 사운드 레벨, IEC 60704-2-2 기준

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