Eco AI로 일반 팬 히터 대비 최대 50% 에너지 절약(1)

세계 최초로 난방 중에 전기 난방 범위를 조절하는 AI로 에너지를 절약. Eco AI 기술이 실내 온도에 적응하고 사용 습관을 분석하며 주위를 모니터링하여 에너지 소비량을 최적화합니다. Air+ 앱에서 Auto+ 모드를 활성화하여 더 많은 기능을 확인하고 자신에게 딱 맞는 아늑함을 누리는 동시에 최대 50%까지 에너지를 절약해 보세요(1).