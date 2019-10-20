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여행용 충전기 및 보조 배터리

DLP5751T/00

다용도 여행용 보조배터리

교체형 플러그가 있는 5000mAh 용량 배터리는 여행에 적합합니다. EU, AU, UK, US 타입의 플러그가 있어 전원 콘센트에 바로 꽂아 충전할 수 있습니다. 더 이상 해외에서도 모바일 장치 및 보조배터리를 충전하는 데 문제가 없습니다.

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교체형 플러그

다용도 여행용 보조배터리

  • 5,000 mAh

  • QC 3.0 및 PD

USB-A 포트 1개와 USB-C 포트 1개로 2개의 장치를 동시 충전

USB-A 포트 1개와 USB-C 포트 1개로 2개의 장치를 동시에 충전할 수 있습니다. USB-A 포트는 대부분의 USB 충전 장치에서 작동하는 한편, USB-C는 오늘날 휴대폰, 야외용 카메라, 태블릿 등의 모바일 장치에 도입되는 최신 충전 커넥터입니다.

LED 전원 표시등

정교한 LED 표시등은 부드러운 빛을 내어 장치에 전원이 들어와 있음을 한 눈에 확인할 수 있도록 해 줍니다.

전원이 없을 때도 어디서나 작동 가능

벽걸이형 또는 차량용 충전기가 근처에 없어도 배터리 팩을 사용하여 장치의 배터리를 편리하게 충전할 수 있습니다. 지능형 배터리 팩은 우선적으로 전원을 공급하여 사용 후 팩을 제거할 수 있으며, 장치의 배터리가 완전히 충전된 상태를 유지할 수 있도록 합니다.

기술 사양

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