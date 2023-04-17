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    USB 보조 배터리

    DLP7721C/00

    강력한 보조 배터리

    20,000mAh 대용량을 제공하는 안전한 리튬-폴리머 보조 배터리. 휴대폰 배터리가 부족해도 더 이상 걱정하지 않으셔도 됩니다. USB-C PD 3.0 Max 20W 또는 QC 3.0 Max 18W 출력을 지원하는 USB-A 포트로 휴대폰을 빠르게 충전하세요.

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    USB 보조 배터리

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    강력한 보조 배터리

    휴대용 배터리 백업 팩

    • 20,000mAh
    • USB 충전 포트 3개
    • QC 3.0 및 PD 3.0
    • PPS

    3개의 USB 포트로 3개의 장치를 동시에 충전

    3개의 USB 포트로 3개의 장치를 동시에 충전

    USB-C PD 20W 충전 포트

    USB-C PD(Power Delivery) 20W 고속 충전 포트가 장착되어 있습니다.

    QC 고속 충전 가능 USB-A

    QC(Quick Charge) 고속 충전 기술은 전압과 전류를 증가시켜 보다 빠른 충전을 제공합니다. Quick Charge 프로토콜을 사용하여 호환되는 장치의 충전 속도를 최적화하여 충전 시간을 줄입니다.

    30분 동안 50% 충전

    고속 충전 - 30분 동안 휴대폰을 50%까지 충전합니다.

    USB-C 프로그래밍 가능한 전원 공급 장치(PPS)를 사용한 충전

    PPS(프로그래밍 가능한 전원 공급 장치)는 USB-C 장치의 고속 충전 기술을 위한 표준입니다. 이 기술은 장치의 충전 상태에 따라 전압과 전류를 실시간으로 조정하여 최대 전력을 공급합니다. 충전 시간을 안전하게 줄일 수 있는 스마트한 방법입니다.

    과열, 과전압 및 과전류에 대한 스마트 보호

    과열, 과전압 및 과전류에 대한 스마트 보호

    전원이 없을 때도 어디서나 작동 가능

    벽걸이형 또는 차량용 충전기가 근처에 없어도 배터리 팩을 사용하여 장치의 배터리를 편리하게 충전할 수 있습니다. 지능형 배터리 팩은 우선적으로 전원을 공급하여 사용 후 팩을 제거할 수 있으며, 장치의 배터리가 완전히 충전된 상태를 유지할 수 있도록 합니다.

    LED 전원 표시등

    정교한 LED 표시등은 부드러운 빛을 내어 장치에 전원이 들어와 있음을 한 눈에 확인할 수 있도록 해 줍니다.

    기술 사양

    • 디자인 및 마감

      재질
      PC + ABS

    • 외부 상자

      길이
      34  cm
      소비자 패키지 수
      18
      길이
      13.4  인치
      24  cm
      높이
      22.5  cm
      GTIN
      1 48 95229 13553 3
      9.4  인치
      높이
      8.9  인치

    • 내부 상자

      길이
      22  cm
      소비자 패키지 수
      6
      길이
      8.7  인치
      10.7  cm
      높이
      20.5  cm
      4.2  인치
      높이
      8.1  인치
      GTIN
      2 48 95229 13553 0

    • 호환성

      다음과 호환 가능
      USB 충전 장치

    • 소비전력

      배터리 용량
      20,000mAh 74Wh
      전원 입력
      Type-C 5V/3A, MicroUSB 5V/2A
      출력
      USB-C 최대 20W USB-A 최대 18W

    • 포장 크기

      높이
      17  cm
      선반 배치 유형
      양쪽
      9.5  cm
      깊이
      3.5  cm
      높이
      6.7  인치
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      48 95229 13553 6
      3.7  인치
      깊이
      1.4  인치

    • 제품 규격

      높이
      13.6  cm
      6.8  cm
      깊이
      2.75  cm
      2.7  인치
      높이
      5.4  인치
      깊이
      1.1  인치
      중량
      0.355  kg
      중량
      0.783  lb

    • 액세서리

      케이블
      USB-C 충전 케이블
      사용 설명서
      사용 설명서

    Badge-D2C

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