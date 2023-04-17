DLP7721C/00
강력한 보조 배터리
20,000mAh 대용량을 제공하는 안전한 리튬-폴리머 보조 배터리. 휴대폰 배터리가 부족해도 더 이상 걱정하지 않으셔도 됩니다. USB-C PD 3.0 Max 20W 또는 QC 3.0 Max 18W 출력을 지원하는 USB-A 포트로 휴대폰을 빠르게 충전하세요.모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
3개의 USB 포트로 3개의 장치를 동시에 충전
USB-C PD(Power Delivery) 20W 고속 충전 포트가 장착되어 있습니다.
QC(Quick Charge) 고속 충전 기술은 전압과 전류를 증가시켜 보다 빠른 충전을 제공합니다. Quick Charge 프로토콜을 사용하여 호환되는 장치의 충전 속도를 최적화하여 충전 시간을 줄입니다.
고속 충전 - 30분 동안 휴대폰을 50%까지 충전합니다.
PPS(프로그래밍 가능한 전원 공급 장치)는 USB-C 장치의 고속 충전 기술을 위한 표준입니다. 이 기술은 장치의 충전 상태에 따라 전압과 전류를 실시간으로 조정하여 최대 전력을 공급합니다. 충전 시간을 안전하게 줄일 수 있는 스마트한 방법입니다.
과열, 과전압 및 과전류에 대한 스마트 보호
벽걸이형 또는 차량용 충전기가 근처에 없어도 배터리 팩을 사용하여 장치의 배터리를 편리하게 충전할 수 있습니다. 지능형 배터리 팩은 우선적으로 전원을 공급하여 사용 후 팩을 제거할 수 있으며, 장치의 배터리가 완전히 충전된 상태를 유지할 수 있도록 합니다.
정교한 LED 표시등은 부드러운 빛을 내어 장치에 전원이 들어와 있음을 한 눈에 확인할 수 있도록 해 줍니다.
디자인 및 마감
외부 상자
내부 상자
호환성
소비전력
포장 크기
제품 규격
액세서리
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.