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    3000 시리즈 스팀 다리미

    DST3011/20

    모든 주름을 펼 수 있는 강력한 스팀

    필립스 스팀 다리미 3000 시리즈의 강력한 순간 스팀은 심한 주름도 펼 수 있기 때문에 다림질이 쉬워집니다. 세라믹 열판은 부드럽게 활주하듯 움직이며, 300ml의 물탱크는 적은 양의 다림질이라면 물 보충 없이도 끝낼 수 있는 충분한 용량입니다.

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    3000 시리즈 스팀 다리미

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    모든 주름을 펼 수 있는 강력한 스팀

    최대 140g의 순간 스팀

    • 2100W 전력
    • 분당 30g의 연속 스팀
    • 140g의 순간 스팀
    • 세라믹
    최대 140g의 순간 스팀으로 더욱 강력한 스팀 제공

    최대 140g의 순간 스팀으로 더욱 강력한 스팀 제공

    강력한 순간 스팀은 더욱 강력한 스팀을 제공하여 옷감 깊숙이 침투하고 심한 주름도 쉽게 펼 수 있습니다.

    일정한 성능을 위한 분당 최대 30g의 연속 스팀

    일정한 성능을 위한 분당 최대 30g의 연속 스팀

    강력하고 지속적인 스팀 분사로 주름이 더욱 신속히 제거됩니다.

    2100W로 빠른 예열

    2100W로 빠른 예열

    빠르게 예열되고 강력한 성능을 발휘합니다.

    부드럽게 활주하는 세라믹 열판

    부드럽게 활주하는 세라믹 열판

    필립스의 내구성이 뛰어난 세라믹 열판은 다림질이 가능한 모든 옷감에서 좋은 활주 성능을 보여줍니다. 옷감에 달라붙지 않고, 긁힘에 강하고, 쉽게, 깨끗하게 유지할 수 있습니다.

    옷감에 물이 떨어질 염려가 없는 필립스의 누수 방지 기능

    옷감에 물이 떨어질 염려가 없는 필립스의 누수 방지 기능

    누수 방지 시스템으로 물얼룩이 남지 않아 어떤 온도에서든 안심하고 다림질할 수 있습니다.

    걸려 있는 옷을 위한 수직 스팀

    걸려 있는 옷을 위한 수직 스팀

    수직 스팀 기능을 사용하면 옷걸이에서 옷을 걸어둔 채로 다리미질하거나 커튼과 같이 걸려 있는 옷감의 주름을 제거할 수 있습니다. 다리미판은 필요하지 않습니다.

    어려운 부위까지 쉽게 닿는 3중 정밀 팁

    어려운 부위까지 쉽게 닿는 3중 정밀 팁

    필립스 다리미의 팁은 뾰족한 팁, 단추 홈 및 세련된 노즐 디자인의 3가지 방면에서 정교함을 자랑합니다. 이 3중 정밀 팁을 활용하면 단추나 주름 같이 다리기 힘든 부분까지도 쉽게 처리할 수 있습니다.

    내장형 석회질 제거 슬라이더, 오래 지속되는 스팀 성능

    내장형 석회질 제거 슬라이더, 오래 지속되는 스팀 성능

    다리미에 일반 수돗물을 사용할 수 있습니다. 석회질 세척 기능이 내장되어 있어 쌓인 석회질을 제거하고 최상의 성능을 유지해줍니다.

    300ml 물탱크로 한 번에 더 많은 다림질 가능

    300ml 물탱크로 한 번에 더 많은 다림질 가능

    300ml의 대형 물탱크는 물을 자주 보충할 필요가 없어 한 번에 더 많은 옷을 다릴 수 있습니다.

    기술 사양

    • 석회질 관리

      석회질 세척 슬라이더 내장
      석회질 제거 및 청소

    • 강력한 성능

      순간 스팀
      최대 140g
      연속 스팀
      분당 30g
      사용 가능
      35초
      소비전력
      2100W

    • 편리한 사용

      물탱크 용량
      300  ml
      누수 방지
      수돗물 사용 가능
      전원 코드 길이
      1.9  m
      열판
      세라믹
      수직 스팀
      전압
      220~240V
      물 스프레이

    • 보증

      2년 무상 A/S

    • 환경 효율성

      에너지 절약 모드
      제품 포장
      100% 재활용 가능
      사용 설명서
      100% 재활용 종이

    • 크기 및 무게

      다리미 무게
      1.2  kg
      포장 크기(WxHxL)
      32x13x16.2  cm
      제품 규격(WxHxL)
      12.1x14.3x29  cm
      포장 포함 총 무게
      1.5  kg

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