모든 주름을 펼 수 있는 강력한 스팀

필립스 스팀 다리미 3000 시리즈의 강력한 순간 스팀은 심한 주름도 펼 수 있기 때문에 다림질이 쉬워집니다. 세라믹 열판은 부드럽게 활주하듯 움직이며, 300ml의 물탱크는 적은 양의 다림질이라면 물 보충 없이도 끝낼 수 있는 충분한 용량입니다.