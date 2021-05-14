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모든 주름을 펼 수 있는 강력한 스팀
필립스 스팀 다리미 3000 시리즈의 강력한 순간 스팀은 심한 주름도 펼 수 있기 때문에 다림질이 쉬워집니다. 세라믹 열판은 부드럽게 활주하듯 움직이며, 300ml의 물탱크는 적은 양의 다림질이라면 물 보충 없이도 끝낼 수 있는 충분한 용량입니다.모든 혜택 보기
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강력한 순간 스팀은 더욱 강력한 스팀을 제공하여 옷감 깊숙이 침투하고 심한 주름도 쉽게 펼 수 있습니다.
강력하고 지속적인 스팀 분사로 주름이 더욱 신속히 제거됩니다.
빠르게 예열되고 강력한 성능을 발휘합니다.
필립스의 내구성이 뛰어난 세라믹 열판은 다림질이 가능한 모든 옷감에서 좋은 활주 성능을 보여줍니다. 옷감에 달라붙지 않고, 긁힘에 강하고, 쉽게, 깨끗하게 유지할 수 있습니다.
누수 방지 시스템으로 물얼룩이 남지 않아 어떤 온도에서든 안심하고 다림질할 수 있습니다.
수직 스팀 기능을 사용하면 옷걸이에서 옷을 걸어둔 채로 다리미질하거나 커튼과 같이 걸려 있는 옷감의 주름을 제거할 수 있습니다. 다리미판은 필요하지 않습니다.
필립스 다리미의 팁은 뾰족한 팁, 단추 홈 및 세련된 노즐 디자인의 3가지 방면에서 정교함을 자랑합니다. 이 3중 정밀 팁을 활용하면 단추나 주름 같이 다리기 힘든 부분까지도 쉽게 처리할 수 있습니다.
다리미에 일반 수돗물을 사용할 수 있습니다. 석회질 세척 기능이 내장되어 있어 쌓인 석회질을 제거하고 최상의 성능을 유지해줍니다.
300ml의 대형 물탱크는 물을 자주 보충할 필요가 없어 한 번에 더 많은 옷을 다릴 수 있습니다.
석회질 관리
강력한 성능
편리한 사용
보증
환경 효율성
크기 및 무게
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