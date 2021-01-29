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    5000 시리즈 스팀 다리미

    DST5030/80

    매일 사용할 수 있도록 설계

    변함없는 놀라운 기능의 다리미로 매일 뛰어난 성능을 경험하세요. 긁힘 방지 스팀글라이드 플러스 열판을 통해 지속해서 분사되는 고압력 스팀과 통합형 석회질 제거 기능을 갖춘 이 고품질 다리미는 사용할수록 그 가치가 돋보입니다.

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    5000 시리즈 스팀 다리미

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    매일 사용할 수 있도록 설계

    스팀글라이드 플러스 열판은 4배 더 오래 지속됩니다.*

    • 2400W 전력
    • 분당 45g의 연속 스팀
    • 180g의 순간 스팀
    • 스팀글라이드 플러스
    2400W의 신속한 예열

    2400W의 신속한 예열

    빠르게 달궈지고 강력한 성능을 발휘합니다.

    긁힘 방지 기능을 갖춘 열판은 우수한 활주력을 자랑

    긁힘 방지 기능을 갖춘 열판은 우수한 활주력을 자랑

    특수한 스팀글라이드 플러스 열판은 모든 옷감에서 부드럽게 움직입니다. 논스틱 및 긁힘 방지 기능을 갖추었으며 세척도 용이합니다.

    얼룩 없이 다림질할 수 있는 누수 방지 기능

    얼룩 없이 다림질할 수 있는 누수 방지 기능

    누수 방지 시스템 덕분에 낮은 온도에서도 섬세한 옷감을 안심하고 다릴 수 있습니다. 누수로 인한 얼룩을 걱정할 필요가 없습니다.

    강력하면서도 안정적인 성능을 위한 최대 45g의 스팀

    강력하면서도 안정적인 성능을 위한 최대 45g의 스팀

    강력하고 지속적인 스팀 분사로 주름이 더욱 신속히 제거됩니다.

    내장형 석회질 제거 슬라이더, 오래 지속되는 스팀 성능

    내장형 석회질 제거 슬라이더, 오래 지속되는 스팀 성능

    다리미에 일반 수돗물을 사용할 수 있습니다. 석회질 세척 기능이 내장되어 있어 쌓인 석회질을 제거하고 최상의 성능을 유지해줍니다.

    간편하게 잡을 수 있는 편안한 질감의 핸들

    간편하게 잡을 수 있는 편안한 질감의 핸들

    편안하고 인체공학적인 방식으로 쥘 수 있는 질감의 핸들로 미끄러지지 않고 안전하게 다리미를 잡을 수 있습니다.

    심한 주름을 제거해주는 최대 180g의 강력한 순간 스팀

    심한 주름을 제거해주는 최대 180g의 강력한 순간 스팀

    옷감에 더욱 깊숙이 침투하여 심하게 구겨진 주름도 손쉽게 제거합니다.

    최대의 안전과 내구성을 위해 테스트를 거친 코드

    최대의 안전과 내구성을 위해 테스트를 거친 코드

    당사의 모든 다리미 코드는 철저한 테스트를 거쳐 최대한의 안전성과 내구성을 보장합니다.

    걸려 있는 옷을 위한 수직 스팀

    걸려 있는 옷을 위한 수직 스팀

    수직 스팀 기능으로 행거에 걸린 옷을 그대로 새 옷처럼 만들 수 있습니다. 걸려 있는 커튼의 주름도 제거해 보세요. 더 이상 다리미 판이 필요 없습니다.

    기술 사양

    • 편리한 사용

      물통 크기
      320  ml
      열판 이름
      스팀글라이드 플러스
      수돗물 사용 가능
      물 떨어짐 방지
      더욱 안정적인 뒷축 받침대
      큰 사이즈의 물 주입구

    • 보증

      2년 무상 A/S

    • 빠른 주름 제거

      소비전력
      2400  W
      스팀 부스트
      180  g
      연속 스팀
      45  g/min
      물 스프레이

    • 환경 효율성

      사용 설명서
      100% 재활용 종이

    • 석회질 관리

      석회 제거 및 청소
      석회 제거 기능 내장

    • 크기 및 무게

      다리미 무게
      1.255  kg
      포장 크기(WxHxL)
      33.2x16.7x13.7  cm
      제품 규격(WxHxL)
      31.2x14.7x12.7  cm

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