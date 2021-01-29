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매일 사용할 수 있도록 설계
변함없는 놀라운 기능의 다리미로 매일 뛰어난 성능을 경험하세요. 긁힘 방지 스팀글라이드 플러스 열판을 통해 지속해서 분사되는 고압력 스팀과 통합형 석회질 제거 기능을 갖춘 이 고품질 다리미는 사용할수록 그 가치가 돋보입니다.모든 혜택 보기
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빠르게 달궈지고 강력한 성능을 발휘합니다.
특수한 스팀글라이드 플러스 열판은 모든 옷감에서 부드럽게 움직입니다. 논스틱 및 긁힘 방지 기능을 갖추었으며 세척도 용이합니다.
누수 방지 시스템 덕분에 낮은 온도에서도 섬세한 옷감을 안심하고 다릴 수 있습니다. 누수로 인한 얼룩을 걱정할 필요가 없습니다.
강력하고 지속적인 스팀 분사로 주름이 더욱 신속히 제거됩니다.
다리미에 일반 수돗물을 사용할 수 있습니다. 석회질 세척 기능이 내장되어 있어 쌓인 석회질을 제거하고 최상의 성능을 유지해줍니다.
편안하고 인체공학적인 방식으로 쥘 수 있는 질감의 핸들로 미끄러지지 않고 안전하게 다리미를 잡을 수 있습니다.
옷감에 더욱 깊숙이 침투하여 심하게 구겨진 주름도 손쉽게 제거합니다.
당사의 모든 다리미 코드는 철저한 테스트를 거쳐 최대한의 안전성과 내구성을 보장합니다.
수직 스팀 기능으로 행거에 걸린 옷을 그대로 새 옷처럼 만들 수 있습니다. 걸려 있는 커튼의 주름도 제거해 보세요. 더 이상 다리미 판이 필요 없습니다.
안전
편리한 사용
보증
빠른 주름 제거
환경 효율성
석회질 관리
크기 및 무게
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