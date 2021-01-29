걸려 있는 옷을 위한 수직 스팀

수직 스팀 기능으로 행거에 걸린 옷을 그대로 새 옷처럼 만들 수 있습니다. 걸려 있는 커튼의 주름도 제거해 보세요. 더 이상 다리미 판이 필요 없습니다.