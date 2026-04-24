옵티멀템프 기술로 어떤 옷감이든 최적의 온도 제공

다림질 가능한 모든 옷감에 적합한 최적의 온도 설정. 옷감 손상 걱정 없이 안전하게 사용할 수 있습니다. 옵티멀템프 기술로 어떤 옷감이든 손상 없이 다림질할 수 있습니다. 데님부터 실크, 린넨부터 캐시미어까지, 별도로 온도를 조절하거나 의류 소재에 따라 분류할 필요 없이 어떤 순서로든 안전하게 다림질할 수 있습니다.