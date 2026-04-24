DST6120/80
어떤 옷감이든 확실한 주름 제거 성능과 안전성
필립스 6000 시리즈 다리미로 어떤 옷이든 완벽하게 안전하게 다림질하세요. 분당 45g의 스팀량과 190g의 강력한 스팀 부스트로 옷감 손상 없이 손쉬운 다림질이 가능합니다.모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
분당 45g의 스팀량으로 주름을 더 빠르고 효과적으로 제거할 수 있습니다.
스팀 부스트는 두꺼운 옷감의 깊은 주름을 해결하기 위한 강력한 스팀을 제공하며, 최대 180g의 스팀으로 더 효율적인 다림질이 가능합니다.
다림질 가능한 모든 옷감에 적합한 최적의 온도 설정. 옷감 손상 걱정 없이 안전하게 사용할 수 있습니다. 옵티멀템프 기술로 어떤 옷감이든 손상 없이 다림질할 수 있습니다. 데님부터 실크, 린넨부터 캐시미어까지, 별도로 온도를 조절하거나 의류 소재에 따라 분류할 필요 없이 어떤 순서로든 안전하게 다림질할 수 있습니다.
스팀글라이드 플러스 열판으로 부드러운 활주력: 스팀글라이드 플러스 열판은 모든 옷감 위에서 부드럽게 미끄러집니다. 눌러붙지 않고, 긁힘에 강하며 세척이 쉽습니다.
300ml 물탱크로 더 오래 다림질하세요: 300ml 물탱크로 한 번에 더 많은 옷을 다림질할 수 있습니다. 또한 언제든지 물을 다시 채울 수 있습니다.
에코 모드를 포함한 4가지 스팀 설정으로 에너지를 절약하면서 모든 옷감에 최적의 다림질 결과를 보장합니다.
안심하고 사용할 수 있도록 수평 위치로 방치된 후 2분이 지나면 자동으로 전원이 꺼집니다.
이 다리미는 일반 수돗물로 작동하며 내장된 석회질 제거 기능으로 칼슘 축적과 석회질을 제거하여 최적의 성능을 보장합니다.
물 떨어짐 방지 기술로 다림질 중 열판에서 물이 새는 것을 방지합니다.
최대 99.9%의 박테리아*를 제거하여 의류를 상쾌하게 합니다. 지속적인 고온 스팀으로 최대 99.9%의 박테리아와 집먼지 진드기*를 제거하고 냄새를 없애 의류를 항상 상쾌하게 유지합니다.
일반 사양
기술 사양
안전
크기 및 무게
디자인
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.