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  • 어떤 옷감이든 확실한 주름 제거 성능과 안전성 어떤 옷감이든 확실한 주름 제거 성능과 안전성 어떤 옷감이든 확실한 주름 제거 성능과 안전성

    필립스 6000 시리즈 스팀 다리미 프리미엄 다리미

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    어떤 옷감이든 확실한 주름 제거 성능과 안전성

    필립스 6000 시리즈 다리미로 어떤 옷이든 완벽하게 안전하게 다림질하세요. 분당 45g의 스팀량과 190g의 강력한 스팀 부스트로 옷감 손상 없이 손쉬운 다림질이 가능합니다.

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    필립스 6000 시리즈 스팀 다리미 프리미엄 다리미

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    모두 보기 스팀 다리미

    어떤 옷감이든 확실한 주름 제거 성능과 안전성

    섬세한 옷감에도 100% 안전합니다.

    • 분당 45g 스팀 + 190g 부스트로 깊 주름도 제거
    • 물 떨어짐 방지 기능
    • 옵티멀템프 - 어떤 옷감이든 손상 없이 안전하게
    • 부드러운 활주력의 스팀글라이드 플러스 열판
    • 300ml 물탱크 + 안전을 위한 자동 전원 차단
    분당 45g의 스팀을 분사하여 주름을 더 빠르게 제거합니다.

    분당 45g의 스팀을 분사하여 주름을 더 빠르게 제거합니다.

    분당 45g의 스팀량으로 주름을 더 빠르고 효과적으로 제거할 수 있습니다.

    190g의 강력한 스팀 부스트로 깊은 주름도 제거

    190g의 강력한 스팀 부스트로 깊은 주름도 제거

    스팀 부스트는 두꺼운 옷감의 깊은 주름을 해결하기 위한 강력한 스팀을 제공하며, 최대 180g의 스팀으로 더 효율적인 다림질이 가능합니다.

    옵티멀템프 기술로 어떤 옷감이든 최적의 온도 제공

    옵티멀템프 기술로 어떤 옷감이든 최적의 온도 제공

    다림질 가능한 모든 옷감에 적합한 최적의 온도 설정. 옷감 손상 걱정 없이 안전하게 사용할 수 있습니다. 옵티멀템프 기술로 어떤 옷감이든 손상 없이 다림질할 수 있습니다. 데님부터 실크, 린넨부터 캐시미어까지, 별도로 온도를 조절하거나 의류 소재에 따라 분류할 필요 없이 어떤 순서로든 안전하게 다림질할 수 있습니다.

    스팀글라이드 플러스 열판으로 부드러운 활주감

    스팀글라이드 플러스 열판으로 부드러운 활주감

    스팀글라이드 플러스 열판으로 부드러운 활주력: 스팀글라이드 플러스 열판은 모든 옷감 위에서 부드럽게 미끄러집니다. 눌러붙지 않고, 긁힘에 강하며 세척이 쉽습니다.

    300ml 물탱크로 더 오래 다림질, 언제든 물 보충 가능

    300ml 물탱크로 더 오래 다림질, 언제든 물 보충 가능

    300ml 물탱크로 더 오래 다림질하세요: 300ml 물탱크로 한 번에 더 많은 옷을 다림질할 수 있습니다. 또한 언제든지 물을 다시 채울 수 있습니다.

    에너지 절약을 위한 4가지 스팀 설정

    에너지 절약을 위한 4가지 스팀 설정

    에코 모드를 포함한 4가지 스팀 설정으로 에너지를 절약하면서 모든 옷감에 최적의 다림질 결과를 보장합니다.

    안심할 수 있는 자동 전원 차단 기능

    안심할 수 있는 자동 전원 차단 기능

    안심하고 사용할 수 있도록 수평 위치로 방치된 후 2분이 지나면 자동으로 전원이 꺼집니다.

    내장형 석회 제거 기능, 오래 지속되는 스팀 성능

    내장형 석회 제거 기능, 오래 지속되는 스팀 성능

    이 다리미는 일반 수돗물로 작동하며 내장된 석회질 제거 기능으로 칼슘 축적과 석회질을 제거하여 최적의 성능을 보장합니다.

    물 떨어짐 물방울 방지 기술로 누수 걱정이 없습니다.

    물 떨어짐 물방울 방지 기술로 누수 걱정이 없습니다.

    물 떨어짐 방지 기술로 다림질 중 열판에서 물이 새는 것을 방지합니다.

    최대 99.9%의 박테리아*를 제거하여 의류를 상쾌하게 해줍니다

    최대 99.9%의 박테리아*를 제거하여 의류를 상쾌하게 해줍니다

    최대 99.9%의 박테리아*를 제거하여 의류를 상쾌하게 합니다. 지속적인 고온 스팀으로 최대 99.9%의 박테리아와 집먼지 진드기*를 제거하고 냄새를 없애 의류를 항상 상쾌하게 유지합니다.

    기술 사양

    • 일반 사양

      예열 시간
      2분
      열판 이름
      스팀글라이드 플러스
      분리형 물탱크
      분리 불가
      물탱크 용량
      300ml
      수직 스팀

    • 기술 사양

      소비전력
      2600W
      사용 가능
      표시등
      빈도
      50-60Hz
      전압
      220~240V
      자동 온도 설정

    • 안전

      자동 전원 차단

    • 크기 및 무게

      제품 규격(WxHxL)
      12.9 x15.8 x 31.6 cm
      포장 폭
      13.5cm
      포장 높이
      17.5cm
      포장 길이
      33.3cm
      다리미 무게
      1.5 kg
      포장 중량
      1.5kg

    • 디자인

      색상
      블랙-그레이

    Badge-D2C

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    • *외부 기관 시험. 면에 10초간 스팀을 쏘인 후 검증 (대장균, 황색포도상구균, 칸디다 알비칸스, 진드기)

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