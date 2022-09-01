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    Azur 8000 시리즈 스팀 다리미

    DST8020/20

    2 수상 내용

    완벽한 결과를 빠르게 제공합니다

    새로운 필립스 Azur 8000 시리즈로 간편하게 다림질하세요. 빠른 예열 및 강력한 성능을 위한 3,000W로 즉시 시작할 수 있습니다. 자동 온도 설정 기술은 다림질이 가능한 모든 옷감에 화상을 입지 않도록 보장하므로 안심하고 사용할 수 있습니다.

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    Azur 8000 시리즈 스팀 다리미

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    완벽한 결과를 빠르게 제공합니다

    설정이 필요 없으며 번거로움이 없습니다

    • 3000W 전력
    • 타지 않도록 보장
    • 스팀글라이드 엘리트 열판
    • 분당 55g의 연속 스팀
    3000W의 빠른 예열 및 강력한 성능

    3000W의 빠른 예열 및 강력한 성능

    높은 전력으로 빠르게 예열되므로 즉시 다림질을 시작할 수 있습니다.

    분당 최대 55g의 강력한 연속 스팀 분사

    분당 최대 55g의 강력한 연속 스팀 분사

    분당 55g의 연속 스팀 분사로 여러 번의 다림질 없이도 주름을 더욱 빠르게 제거할 수 있습니다.

    240g의 스팀으로 잘 펴지지 않는 심한 주름도 빠르게 제거

    240g의 스팀으로 잘 펴지지 않는 심한 주름도 빠르게 제거

    240g의 강력한 스팀으로 모든 옷감의 심한 주름을 제거할 수 있습니다.

    화상을 입지 않는 최적의 온도 설정

    화상을 입지 않는 최적의 온도 설정

    다림질이 가능한 모든 옷감에 적합한 최적의 설정. 절대 옷감이 타지 않습니다. 자동 온도 설정 기술 덕분에 이 다리미는 다림질이 가능한 모든 종류의 옷감을 태우지 않으며 온도가 조정될 때까지 기다리거나 옷을 미리 분류하지 않고도 청바지에서 실크, 리넨에서 캐시미어에 이르기까지 모든 것을 안전하게 다림질할 수 있습니다.

    최상의 활주력 및 내구성을 자랑하는 스팀글라이드 엘리트 열판

    최상의 활주력 및 내구성을 자랑하는 스팀글라이드 엘리트 열판

    옷감에 부드럽게 밀착되는 매우 부드러운 스팀글라이드 엘리트 열판으로 주름 위를 미끄러지듯 활주합니다. 매우 부드러운 스팀글라이드 엘리트 열판은 내구성이 뛰어나고 긁힘에 강하며 청소가 간편합니다.

    300ml 물탱크로 한 번에 더 많은 다림질 가능

    300ml 물탱크로 한 번에 더 많은 다림질 가능

    300ml의 대형 물탱크는 물을 자주 보충할 필요가 없어 한 번에 더 많은 옷을 다릴 수 있습니다.

    8분 후 자동 전원 차단

    8분 후 자동 전원 차단

    8분 후 스팀 다리미의 전원이 자동으로 꺼지므로 안심하고 사용할 수 있습니다.

    빠른 석회질 제거로 오래 지속되는 성능

    빠른 석회질 제거로 오래 지속되는 성능

    빠른 석회질 제거로 석회 축적이나 석회 자국을 제거하여 최고의 성능을 유지하는 데 도움이 됩니다.

    걸려 있는 옷에 수직 스팀 분사

    걸려 있는 옷에 수직 스팀 분사

    수직 스팀 기능을 사용하면 옷걸이에서 옷을 걸어둔 채로 다리미질하거나 커튼과 같이 걸려 있는 옷의 주름을 제거할 수 있습니다. 순간 스팀을 누르면 맞춤형으로 스팀이 분사됩니다.

    기술 사양

    • 석회질 관리

      석회질 세척 기능
      빠른 석회질 제거

    • 기술 사양

      다리미 무게
      1.78  kg

    • 디자인

      색상
      라이트 블루

    • 편리한 사용

      물통 크기
      300  nm
      열판 이름
      스팀글라이드 엘리트 Rosecopper
      누수 방지
      수돗물 사용 가능
      전원 코드 길이
      2.5  m
      일체형 전원 플러그
      자동 전원 차단 기능

    • 보증

      2년 무상 A/S

    • 주름 제거

      다림질이 어려운 부분도 쉽게 다림질
      뾰족한 열판 앞부분

    • 빠르고 강력한 주름 제거

      자동 온도 설정 기술
      연속 스팀 분사
      55  g/min
      열판
      스팀글라이드 엘리트
      소비전력
      3000  W
      수직 스팀
      스팀 분사
      240  g
      수직 위치
      맞춤형 스팀 분사

    Badge-D2C

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