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완벽한 결과를 빠르게 제공합니다
새로운 필립스 Azur 8000 시리즈로 간편하게 다림질하세요. 빠른 예열 및 강력한 성능을 위한 3,000W로 즉시 시작할 수 있습니다. 자동 온도 설정 기술은 다림질이 가능한 모든 옷감에 화상을 입지 않도록 보장하므로 안심하고 사용할 수 있습니다.모든 혜택 보기
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높은 전력으로 빠르게 예열되므로 즉시 다림질을 시작할 수 있습니다.
분당 55g의 연속 스팀 분사로 여러 번의 다림질 없이도 주름을 더욱 빠르게 제거할 수 있습니다.
240g의 강력한 스팀으로 모든 옷감의 심한 주름을 제거할 수 있습니다.
다림질이 가능한 모든 옷감에 적합한 최적의 설정. 절대 옷감이 타지 않습니다. 자동 온도 설정 기술 덕분에 이 다리미는 다림질이 가능한 모든 종류의 옷감을 태우지 않으며 온도가 조정될 때까지 기다리거나 옷을 미리 분류하지 않고도 청바지에서 실크, 리넨에서 캐시미어에 이르기까지 모든 것을 안전하게 다림질할 수 있습니다.
옷감에 부드럽게 밀착되는 매우 부드러운 스팀글라이드 엘리트 열판으로 주름 위를 미끄러지듯 활주합니다. 매우 부드러운 스팀글라이드 엘리트 열판은 내구성이 뛰어나고 긁힘에 강하며 청소가 간편합니다.
300ml의 대형 물탱크는 물을 자주 보충할 필요가 없어 한 번에 더 많은 옷을 다릴 수 있습니다.
8분 후 스팀 다리미의 전원이 자동으로 꺼지므로 안심하고 사용할 수 있습니다.
빠른 석회질 제거로 석회 축적이나 석회 자국을 제거하여 최고의 성능을 유지하는 데 도움이 됩니다.
수직 스팀 기능을 사용하면 옷걸이에서 옷을 걸어둔 채로 다리미질하거나 커튼과 같이 걸려 있는 옷의 주름을 제거할 수 있습니다. 순간 스팀을 누르면 맞춤형으로 스팀이 분사됩니다.
석회질 관리
기술 사양
디자인
편리한 사용
보증
주름 제거
빠르고 강력한 주름 제거
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