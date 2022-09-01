화상을 입지 않는 최적의 온도 설정

다림질이 가능한 모든 옷감에 적합한 최적의 설정. 절대 옷감이 타지 않습니다. 자동 온도 설정 기술 덕분에 이 다리미는 다림질이 가능한 모든 종류의 옷감을 태우지 않으며 온도가 조정될 때까지 기다리거나 옷을 미리 분류하지 않고도 청바지에서 실크, 리넨에서 캐시미어에 이르기까지 모든 것을 안전하게 다림질할 수 있습니다.