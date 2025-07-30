검색어

  • 신선한 원두로 2가지 맛있는 커피를 손쉽게 신선한 원두로 2가지 맛있는 커피를 손쉽게 신선한 원두로 2가지 맛있는 커피를 손쉽게

    800 시리즈 전자동 에스프레소 머신

    EP0820/00

    1 수상 내용

    신선한 원두로 2가지 맛있는 커피를 손쉽게

    필립스의 추출 시스템을 통해 신선한 원두를 사용한 커피의 맛과 향을 최적의 온도로 즐겨 보세요. 클래식 우유 거품기를 사용하면 부드러운 카푸치노나 라떼 마끼아또를 손쉽게 만들 수 있습니다.

    모든 혜택 보기

    800 시리즈 전자동 에스프레소 머신

    유사 제품

    모두 보기 전자동 에스프레소 머신

    신선한 원두로 2가지 맛있는 커피를 손쉽게

    직관적인 터치 디스플레이의 장점

    • 2가지 음료
    • 클래식 우유 거품기
    • 매트 블랙
    • 터치 디스플레이
    클래식 우유 거품기로 만드는 맛있는 우유 거품

    클래식 우유 거품기로 만드는 맛있는 우유 거품

    클래식 우유 거품기는 스팀을 배출하여 카푸치노를 위한 부드러운 우유 거품을 간단하게 만들어 줍니다. 게다가, 부품이 두 개 뿐이라 세척하기도 쉽습니다.

    편의를 위해 자동으로 석회질 제거

    편의를 위해 자동으로 석회질 제거

    석회질 제거가 필요할 때 알려주는 자동 프로그램으로 커피 머신의 세척 및 유지관리가 쉽습니다. 집의 물 경도에 맞춰서 알림의 빈도를 조정할 수 있습니다.

    내가 좋아하는 커피 메뉴에서 아로마의 강도와 양 조정

    내가 좋아하는 커피 메뉴에서 아로마의 강도와 양 조정

    내가 좋아하는 커피 메뉴에서 음료의 강도와 양을 조정하세요. 선호에 따라 3가지 설정 중에서 쉽게 선택하실 수 있습니다.

    간편하게 세척할 수 있는 완전 분리형 커피 추출 그룹

    간편하게 세척할 수 있는 완전 분리형 커피 추출 그룹

    추출 그룹은 모든 전자동 커피 머신의 핵심으로, 정기적인 세척이 필요합니다. 추출 그룹은 분리가 가능하므로 수돗물로 깨끗하게 세척할 수 있습니다.

    직관적인 터치 디스플레이로 커피를 쉽게 선택

    직관적인 터치 디스플레이로 커피를 쉽게 선택

    터치 한번으로 뛰어난 풍미를 가진 신선한 원두를 사용한 커피의 맛과 향을 즐길 수 있습니다. 직관적인 터치 디스플레이로 좋아하는 커피를 쉽게 선택할 수 있습니다.

    변함없이 완벽한 온도, 향 및 크레마**

    변함없이 완벽한 온도, 향 및 크레마**

    아로마 추출 시스템은 90~98°C 사이의 물 온도를 유지하고 급수 속도를 조절하여 지능적으로 추출 온도와 아로마 추출 사이의 균형을 맞춰서 맛있는 커피를 즐기실 수 있습니다.

    편의를 위한 식기세척기 사용가능 부품

    편의를 위한 식기세척기 사용가능 부품

    사용자의 편의를 위해 우유 시스템, 물받이와 커피 찌꺼기 통을 식기세척기에서 사용할 수 있도록 설계하였습니다. 이를 통해 시간도 절약하고 위생적으로 세척할 수 있습니다.

    석회질 제거 없이 최대 5,000잔*의 커피를 추출할 수 있는 아쿠아 클린 필터

    석회질 제거 없이 최대 5,000잔*의 커피를 추출할 수 있는 아쿠아 클린 필터

    커피 머신에서 메시지가 표시된 후 필터를 교체하면 석회질을 제거하지 않고도 맑고 깨끗한 물로 최대 5,000*잔까지 커피를 추출할 수 있습니다.

    최고의 커피 20,000잔 분량까지 사용 가능한 견고한 세라믹 그라인더

    최고의 커피 20,000잔 분량까지 사용 가능한 견고한 세라믹 그라인더

    내구성이 뛰어난 세라믹 그라인더로 커피의 풍부한 맛을 이끌어 내세요. 날카로운 칼날이 있는 분쇄기는 원두에서 최고의 향과 맛을 추출합니다. 100% 세라믹 재질로 만들어져 최소 20,000잔의 커피를 추출할 수 있습니다.

    12단계 그라인더 레벨로 손쉽게 사용자의 취향에 맞게 조정할 수 있습니다.

    12단계 그라인더 레벨로 손쉽게 사용자의 취향에 맞게 조정할 수 있습니다.

    견고한 세라믹 그라인더는 12단계로 조절할 수 있어 원두를 고운 입자에서 굵은 입자까지 원하는 대로 분쇄할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 원산지

      원산지
      루마니아
      디자인:
      이탈리아

    • 호환성

      관련 액세서리 1
      윤활제
      관련 액세서리 2
      계량 스푼
      관련 액세서리 3
      물 경도 검사지

    • 개인 맞춤 설정

      분쇄 굵기 설정
      12
      추출 전 아로마 조절
      온도 설정 가능
      3

    • 다양성

      음료
      • 에스프레소
      • 뜨거운 물
      • 커피
      분말 커피 옵션
      더블 컵
      우유 더블 컵
      아니요

    • 다른 기능

      분리형 커피 추출 그룹
      석회질 제거
      아쿠아 클린

    • 기술 사양

      전압
      230  V
      코드 길이
      100  cm
      진동수
      50  Hz
      물탱크 용량
      1.8  l
      찌꺼기 용기 용량
      12  servings
      중량
      7.5  kg
      커피 원두 용량
      275  g
      찌꺼기 용기
      전면 액세스
      물탱크
      전면 액세스
      호환성:
      아쿠아 클린
      펌프 압력
      15  bar
      색상 및 마감
      블랙
      제품 규격
      246x371x433  mm

    • 일반 사양

      조절 가능한 음료 추출구 높이
      85~145  mm
      완벽한 우유 거품
      클래식 우유 거품기
      식기세척기 사용가능 부품
      • 클래식 우유 거품기
      • 드립 트레이
      쉬운 세척 및 유지관리
      아쿠아 클린 필터 호환 가능
      사용자 인터페이스
      터치스크린 디스플레이

    • 서비스

      2년 보증

    • 지속 가능성

      ECO 설정
      에너지 라벨
      A등급
      에너지 절약 추출
      1500  W
      포장 재질 재활용 가능
      >95  %

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.
    Clippin

    예비 부품 또는 액세서리 찾기

    부품 및 액세서리 관련 페이지로 이동

    액세서리

    추천 제품

    최근에 본 제품

    수상 내용

    • 머신에 표시된 바와 같이 8개의 필터 교환을 바탕으로 합니다. 실제 잔 수는 커피 종류, 헹굼 및 세척 패턴에 따라 달라질 수 있습니다.
    • *70~82°C 기준.

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.