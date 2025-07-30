EP0820/00
신선한 원두로 2가지 맛있는 커피를 손쉽게
필립스의 추출 시스템을 통해 신선한 원두를 사용한 커피의 맛과 향을 최적의 온도로 즐겨 보세요. 클래식 우유 거품기를 사용하면 부드러운 카푸치노나 라떼 마끼아또를 손쉽게 만들 수 있습니다.모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
클래식 우유 거품기는 스팀을 배출하여 카푸치노를 위한 부드러운 우유 거품을 간단하게 만들어 줍니다. 게다가, 부품이 두 개 뿐이라 세척하기도 쉽습니다.
석회질 제거가 필요할 때 알려주는 자동 프로그램으로 커피 머신의 세척 및 유지관리가 쉽습니다. 집의 물 경도에 맞춰서 알림의 빈도를 조정할 수 있습니다.
내가 좋아하는 커피 메뉴에서 음료의 강도와 양을 조정하세요. 선호에 따라 3가지 설정 중에서 쉽게 선택하실 수 있습니다.
추출 그룹은 모든 전자동 커피 머신의 핵심으로, 정기적인 세척이 필요합니다. 추출 그룹은 분리가 가능하므로 수돗물로 깨끗하게 세척할 수 있습니다.
터치 한번으로 뛰어난 풍미를 가진 신선한 원두를 사용한 커피의 맛과 향을 즐길 수 있습니다. 직관적인 터치 디스플레이로 좋아하는 커피를 쉽게 선택할 수 있습니다.
아로마 추출 시스템은 90~98°C 사이의 물 온도를 유지하고 급수 속도를 조절하여 지능적으로 추출 온도와 아로마 추출 사이의 균형을 맞춰서 맛있는 커피를 즐기실 수 있습니다.
사용자의 편의를 위해 우유 시스템, 물받이와 커피 찌꺼기 통을 식기세척기에서 사용할 수 있도록 설계하였습니다. 이를 통해 시간도 절약하고 위생적으로 세척할 수 있습니다.
커피 머신에서 메시지가 표시된 후 필터를 교체하면 석회질을 제거하지 않고도 맑고 깨끗한 물로 최대 5,000*잔까지 커피를 추출할 수 있습니다.
내구성이 뛰어난 세라믹 그라인더로 커피의 풍부한 맛을 이끌어 내세요. 날카로운 칼날이 있는 분쇄기는 원두에서 최고의 향과 맛을 추출합니다. 100% 세라믹 재질로 만들어져 최소 20,000잔의 커피를 추출할 수 있습니다.
견고한 세라믹 그라인더는 12단계로 조절할 수 있어 원두를 고운 입자에서 굵은 입자까지 원하는 대로 분쇄할 수 있습니다.
원산지
호환성
개인 맞춤 설정
다양성
다른 기능
기술 사양
일반 사양
서비스
지속 가능성
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.