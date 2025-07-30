신선한 원두로 2가지 맛있는 커피를 손쉽게

필립스의 추출 시스템을 통해 신선한 원두를 사용한 커피의 맛과 향을 최적의 온도로 즐겨 보세요. 클래식 우유 거품기를 사용하면 부드러운 카푸치노나 라떼 마끼아또를 손쉽게 만들 수 있습니다.