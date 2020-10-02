신선한 원두로 2가지 맛있는 커피를 손쉽게

지능형 추출 시스템으로 신선한 원두의 맛과 향을 완벽한 온도로 즐기실 수 있습니다. 클래식 우유 거품기로 부드러운 카푸치노나 라떼 마키아토를 손쉽게 만들 수 있습니다. 아쿠아 클린 필터(특허 번호: EP1498060B1)는 포함되어 있지 않습니다.