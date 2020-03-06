신선한 원두로 3가지 맛있는 커피를 그 어느 때보다 손쉽게

버튼을 한 번만 눌러 에스프레소와 커피, 카푸치노 등 향기로운 다양한 커피를 손쉽게 만들어 보세요. 부드러운 거품과 함께 즐기는 LatteGo는 최고의 우유 첨가 음료를 손쉽게 설정할 수 있고 15초*만에 세척할 수 있습니다.