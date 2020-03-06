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신선한 원두로 3가지 맛있는 커피를 그 어느 때보다 손쉽게
버튼을 한 번만 눌러 에스프레소와 커피, 카푸치노 등 향기로운 다양한 커피를 손쉽게 만들어 보세요. 부드러운 거품과 함께 즐기는 LatteGo는 최고의 우유 첨가 음료를 손쉽게 설정할 수 있고 15초*만에 세척할 수 있습니다.모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
특별한 순간에 가장 좋아하는 커피를 즐겨 보세요. 에스프레소, 커피, 우유를 첨가한 레시피까지 전자동 에스프레소 머신으로 빠르고 쉽게 완벽한 커피 한 잔의 여유를 누리실 수 있습니다.
커피 머신에서 메시지가 표시된 후 필터를 교체하면 석회질을 제거하지 않고도 맑고 깨끗한 물로 최대 5000***잔까지 커피를 추출할 수 있습니다.
추출 그룹은 모든 전자동 커피 머신의 핵심으로, 정기적인 세척이 필요합니다. 추출 그룹은 분리가 가능하므로 수돗물로 깨끗하게 세척할 수 있습니다.
새로운 아로마 씰이 즐겨 사용하는 커피 원두를 보호해주고 시간이 지나도 본래의 향을 그대로 유지해줍니다.
실크같이 부드러운 우유 거품을 커피 위에 얹어 보세요. LatteGo는 사이클론 거품 기술을 통해 초당 394미터의 속도로 강력한 미세 기포를 방출하여 풍성하고 단단한 우유 거품을 만듭니다.
2개의 부품으로 구성된 우유 시스템에는 튜브나 숨겨진 부품이 없으며 수돗물*이나 식기세척기에서 15초만에 세척할 수 있습니다.
내구성이 뛰어난 세라믹 그라인더로 커피의 풍부한 맛을 이끌어 내세요. 날카로운 칼날이 있는 분쇄기는 원두에서 최고의 향과 맛을 추출합니다. 100% 세라믹 재질로 만들어져 최소 20,000잔의 커피를 추출할 수 있습니다.
아로마 추출 시스템은 90~98°C 사이의 물 온도를 유지하고 급수 속도를 조절하여 지능적으로 추출 온도와 아로마 추출 사이의 균형을 맞춰서 맛있는 커피를 즐기실 수 있습니다.
견고한 세라믹 그라인더는 12단계로 조절할 수 있어 원두를 고운 입자에서 굵은 입자까지 원하는 대로 분쇄할 수 있습니다.
사용자의 편의를 위해 우유 시스템, 물받이와 커피 찌꺼기 통을 식기세척기에서 사용할 수 있도록 설계하였습니다. 이를 통해 시간도 절약하고 위생적으로 세척할 수 있습니다.
내가 좋아하는 커피 메뉴에서 음료의 강도와 양을 조정하세요. 선호에 따라 3가지 설정 중에서 쉽게 선택하실 수 있습니다.
터치 한번으로 뛰어난 풍미를 가진 신선한 원두를 사용한 커피의 맛과 향을 즐길 수 있습니다. 직관적인 터치 디스플레이로 좋아하는 커피를 쉽게 선택할 수 있습니다.
원산지
호환성
개인 맞춤 설정
다양성
다른 기능
기술 사양
일반 사양
서비스
지속 가능성
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