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  • 신선한 원두로 3가지 맛있는 커피를 그 어느 때보다 손쉽게 신선한 원두로 3가지 맛있는 커피를 그 어느 때보다 손쉽게 신선한 원두로 3가지 맛있는 커피를 그 어느 때보다 손쉽게

    시리즈 2200 전자동 에스프레소 머신

    EP2231/43

    신선한 원두로 3가지 맛있는 커피를 그 어느 때보다 손쉽게

    버튼을 한 번만 눌러 에스프레소와 커피, 카푸치노 등 향기로운 다양한 커피를 손쉽게 만들어 보세요. 부드러운 거품과 함께 즐기는 LatteGo는 최고의 우유 첨가 음료를 손쉽게 설정할 수 있고 15초*만에 세척할 수 있습니다.

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    시리즈 2200 전자동 에스프레소 머신

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    신선한 원두로 3가지 맛있는 커피를 그 어느 때보다 손쉽게

    그 어느 때보다 빠르게 우유 시스템을 세척하는* LatteGo

    • 3가지 음료
    • LatteGo
    • 글로시 블랙
    • 터치 디스플레이
    간편하게 즐기는 3가지 커피

    간편하게 즐기는 3가지 커피

    특별한 순간에 가장 좋아하는 커피를 즐겨 보세요. 에스프레소, 커피, 우유를 첨가한 레시피까지 전자동 에스프레소 머신으로 빠르고 쉽게 완벽한 커피 한 잔의 여유를 누리실 수 있습니다.

    석회질 제거 없이 최대 5000잔***의 커피를 추출할 수 있는 아쿠아 클린 필터

    석회질 제거 없이 최대 5000잔***의 커피를 추출할 수 있는 아쿠아 클린 필터

    커피 머신에서 메시지가 표시된 후 필터를 교체하면 석회질을 제거하지 않고도 맑고 깨끗한 물로 최대 5000***잔까지 커피를 추출할 수 있습니다.

    간편하게 세척할 수 있는 완전 분리형 커피 추출 그룹

    간편하게 세척할 수 있는 완전 분리형 커피 추출 그룹

    추출 그룹은 모든 전자동 커피 머신의 핵심으로, 정기적인 세척이 필요합니다. 추출 그룹은 분리가 가능하므로 수돗물로 깨끗하게 세척할 수 있습니다.

    아로마 씰 덕분에 더욱 오랫동안 신선하게 유지되는 원두

    아로마 씰 덕분에 더욱 오랫동안 신선하게 유지되는 원두

    새로운 아로마 씰이 즐겨 사용하는 커피 원두를 보호해주고 시간이 지나도 본래의 향을 그대로 유지해줍니다.

    고속 LatteGo 시스템으로 즐기는 부드러운 우유 거품

    고속 LatteGo 시스템으로 즐기는 부드러운 우유 거품

    실크같이 부드러운 우유 거품을 커피 위에 얹어 보세요. LatteGo는 사이클론 거품 기술을 통해 초당 394미터의 속도로 강력한 미세 기포를 방출하여 풍성하고 단단한 우유 거품을 만듭니다.

    튜브가 없는 2개의 부품으로 이루어진 LatteGo의 세척은 매우 간편합니다.

    튜브가 없는 2개의 부품으로 이루어진 LatteGo의 세척은 매우 간편합니다.

    2개의 부품으로 구성된 우유 시스템에는 튜브나 숨겨진 부품이 없으며 수돗물*이나 식기세척기에서 15초만에 세척할 수 있습니다.

    최고의 커피 20,000잔 분량까지 사용 가능한 견고한 세라믹 그라인더

    최고의 커피 20,000잔 분량까지 사용 가능한 견고한 세라믹 그라인더

    내구성이 뛰어난 세라믹 그라인더로 커피의 풍부한 맛을 이끌어 내세요. 날카로운 칼날이 있는 분쇄기는 원두에서 최고의 향과 맛을 추출합니다. 100% 세라믹 재질로 만들어져 최소 20,000잔의 커피를 추출할 수 있습니다.

    변함없이 완벽한 온도, 향 및 크레마**

    변함없이 완벽한 온도, 향 및 크레마**

    아로마 추출 시스템은 90~98°C 사이의 물 온도를 유지하고 급수 속도를 조절하여 지능적으로 추출 온도와 아로마 추출 사이의 균형을 맞춰서 맛있는 커피를 즐기실 수 있습니다.

    12단계 그라인더 레벨로 손쉽게 사용자의 취향에 맞게 조정할 수 있습니다.

    12단계 그라인더 레벨로 손쉽게 사용자의 취향에 맞게 조정할 수 있습니다.

    견고한 세라믹 그라인더는 12단계로 조절할 수 있어 원두를 고운 입자에서 굵은 입자까지 원하는 대로 분쇄할 수 있습니다.

    편의를 위한 식기세척기 사용가능 부품

    편의를 위한 식기세척기 사용가능 부품

    사용자의 편의를 위해 우유 시스템, 물받이와 커피 찌꺼기 통을 식기세척기에서 사용할 수 있도록 설계하였습니다. 이를 통해 시간도 절약하고 위생적으로 세척할 수 있습니다.

    내가 좋아하는 커피 메뉴에서 아로마의 강도와 양 조정

    내가 좋아하는 커피 메뉴에서 음료의 강도와 양을 조정하세요. 선호에 따라 3가지 설정 중에서 쉽게 선택하실 수 있습니다.

    직관적인 터치 디스플레이로 커피를 쉽게 선택

    터치 한번으로 뛰어난 풍미를 가진 신선한 원두를 사용한 커피의 맛과 향을 즐길 수 있습니다. 직관적인 터치 디스플레이로 좋아하는 커피를 쉽게 선택할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 원산지

      원산지
      중국
      디자인:
      이탈리아

    • 호환성

      관련 액세서리 1
      계량 스푼*
      관련 액세서리 2
      물 경도 테스트 스트립*
      관련 액세서리 3
      아쿠아클린 필터*
      관련 액세서리 4
      윤활유 튜브*

    • 개인 맞춤 설정

      아로마 강도 설정
      3
      분쇄 굵기 설정
      12
      커피 및 우유 농도
      조절식
      추출 전 아로마 조절
      온도 설정 가능
      3

    • 다양성

      음료
      • 에스프레소
      • 뜨거운 물
      • 카푸치노
      • 커피
      분말 커피 옵션
      더블 컵
      우유 더블 컵
      아니요

    • 다른 기능

      분리형 커피 추출 그룹
      아로마 씰
      석회질 제거
      아쿠아 클린

    • 기술 사양

      전압
      220  V
      코드 길이
      80  cm
      진동수
      60  Hz
      우유통 용량
      0.26  l
      물탱크 용량
      1.8  l
      찌꺼기 용기 용량
      12  servings
      중량
      8  kg
      커피 원두 용량
      275  g
      찌꺼기 용기
      전면 액세스
      물탱크
      전면 액세스
      최대 컵 높이
      150  mm
      호환성:
      아쿠아 클린
      펌프 압력
      15  bar
      색상 및 마감
      • 블랙
      • 글로시 블랙
      제품 규격
      246x371x433  mm

    • 일반 사양

      완벽한 우유 거품
      LatteGo
      사용자 인터페이스
      터치스크린 디스플레이

    • 서비스

      2년 보증

    • 지속 가능성

      ECO 설정
      에너지 라벨
      A등급
      에너지 절약 추출
      1400  W
      포장 재질 재활용 가능
      >95  %

    Badge-D2C

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    • 정격 전압이나 펌프 타입이 해당 국가의 전력 규격과 상이하여 발생하는 고장에 대해서는 보증 서비스가 제한 되거나, 유상 A/S로 진행 되고 있음을 알려드립니다.
    • *70~82°C 기준.
    • **머신에 표시된 바와 같이 8개의 필터 교환을 바탕으로 합니다. 실제 잔 수는 커피 종류, 헹굼 및 세척 패턴에 따라 달라질 수 있습니다.
    • *박스 내용물에 포함되지 않음

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