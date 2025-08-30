손쉬운 커피 선택 및 맞춤 설정

현대적인 터치스크린 디스플레이와 컬러 아이콘으로 좋아하는 음료를 손쉽게 선택하세요. '내가 좋아하는 커피' 기능으로 나만의 커피를 만들어 보세요. 내 입맛에 딱 맞는 커피 강도, 커피와 물의 혼합 비율, 우유 거품 높이를 선택해 보세요.