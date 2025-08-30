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  • 신선한 원두 커피를 즐기는 가장 쉬운 방법 신선한 원두 커피를 즐기는 가장 쉬운 방법 신선한 원두 커피를 즐기는 가장 쉬운 방법

    시리즈 2300 전자동 에스프레소 머신

    EP2330/19

    신선한 원두 커피를 즐기는 가장 쉬운 방법

    원터치 방식으로 음료 네 가지를 완벽한 크레마와 향, 온도로 즐기세요. LatteGo는 우유를 넣는 커피에 들어갈 실크처럼 부드러운 우유 거품을 자동으로 만들 수 있고, 설정이 간편하며, 10초 만에 빠르게 세척할 수 있습니다*.

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    시리즈 2300 전자동 에스프레소 머신

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    신선한 원두 커피를 즐기는 가장 쉬운 방법

    그 어느 때보다 빠르게 우유 시스템을 세척하는* LatteGo

    • 4가지 음료
    • LatteGo
    • 매트 블랙
    원터치로 즐기는 네 가지 음료

    원터치로 즐기는 네 가지 음료

    클래식 에스프레소, 일반 블랙커피부터 카푸치노에 이르는 네 가지 인기 커피 레시피를 완벽한 크레마, 향, 온도로 즐겨 보세요. 차를 위한 뜨거운 물도 제공됩니다.

    LatteGo, 가장 빠른 우유 시스템 세척: 튜브 없이 2개의 부품으로 구성

    LatteGo, 가장 빠른 우유 시스템 세척: 튜브 없이 2개의 부품으로 구성

    LatteGo는 튜브 없이 2개의 부품으로만 구성되어 있어 가장 빠르게 우유 시스템을 세척할 수 있습니다. 손설거지 또는 식기세척기를 통해 10초 만에 세척이 가능합니다. 필립스는 추가 세척이 필요한 자동 세척 기능을 지원하지 않습니다.

    친절한 설명과 아이디어를 제공하는 HomeID 앱

    친절한 설명과 아이디어를 제공하는 HomeID 앱

    HomeID 앱에서 전자동 에스프레소 머신에 대한 모든 내용을 살펴보고 카페 스타일의 커피를 만들 수 있는 다양한 레시피를 구경해 보세요.

    석회질 제거 없이 최대 5,000잔**의 커피를 추출할 수 있는 아쿠아 클린 필터

    석회질 제거 없이 최대 5,000잔**의 커피를 추출할 수 있는 아쿠아 클린 필터

    커피 머신에서 메시지가 표시된 후 필터를 교체하면 석회질을 제거하지 않고도 맑고 깨끗한 물로 최대 5,000**잔까지 커피를 추출할 수 있습니다.

    소음은 40% 낮추고 향기로운 맛은 그대로

    소음은 40% 낮추고 향기로운 맛은 그대로

    특허받은 저소음 추출 기술로 소음을 줄여 향긋한 커피 추출 과정을 더욱 온전히 즐길 수 있습니다. 소음 차단 및 저소음 분쇄 기술로 이전 모델보다 40% 더 조용하며, Quiet Mark 인증을 받았습니다.

    손쉬운 커피 선택 및 맞춤 설정

    손쉬운 커피 선택 및 맞춤 설정

    현대적인 터치스크린 디스플레이와 컬러 아이콘으로 좋아하는 음료를 손쉽게 선택하세요. '내가 좋아하는 커피' 기능으로 나만의 커피를 만들어 보세요. 내 입맛에 딱 맞는 커피 강도, 커피와 물의 혼합 비율, 우유 거품 높이를 선택해 보세요.

    다양한 유형의 우유로 실크처럼 부드러운 거품을 만들어 주는 LatteGo

    다양한 유형의 우유로 실크처럼 부드러운 거품을 만들어 주는 LatteGo

    버튼 한 번만 누르면 LatteGo가 알아서 자동으로 우유가 들어간 커피를 위한 실크처럼 부드러운 우유 거품을 만들어 줍니다. 강력한 사이클론 거품 기술을 사용해 대체 우유인 식물성 우유를 사용해도 풍성한 거품을 만들 수 있습니다.

    견고한 세라믹 그라인더로 더 풍부한 커피 향 즐기기

    견고한 세라믹 그라인더로 더 풍부한 커피 향 즐기기

    견고한 세라믹 그라인더로 커피의 풍부한 맛을 이끌어 내세요. 세라믹 그라인더는 내구성이 뛰어나며 고운 입자부터 굵은 입자까지 12단계로 조절하여 분쇄할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 원산지

      디자인:
      이탈리아
      원산지
      중국

    • 개인 맞춤 설정

      아로마 강도 설정
      3
      커피 및 우유 농도
      조절식
      분쇄 굵기 설정
      12
      추출 전 아로마 조절
      온도 설정 가능
      3

    • 다양성

      음료
      • 에스프레소
      • 아메리카노
      • 카푸치노
      • 뜨거운 물
      분말 커피 옵션
      더블 컵
      우유 더블 컵
      아니요

    • 기타 기능

      저소음 추출
      아로마 씰
      분리형 커피 추출 그룹
      석회질 제거
      아쿠아 클린

    • 액세서리

      포함됨
      • 아쿠아 클린 필터
      • LatteGo 보관 뚜껑

    • 기술 사양

      코드 길이
      100cm
      전압
      220V
      진동수
      60Hz
      우유통 용량
      0.26L
      찌꺼기 용기 용량
      12인분
      물탱크 용량
      1.8L
      중량
      8kg
      커피 원두 용량
      275g
      찌꺼기 용기
      전면 액세스
      물탱크
      전면 액세스
      호환성:
      아쿠아 클린
      펌프 압력
      15바
      색상 및 마감
      매트 블랙 및 크롬
      제품 규격
      246x433x371mm
      에너지 절약 추출
      1400W

    • 일반 사양

      조절 가능한 음료 추출구 높이
      85~145mm
      완벽한 우유 거품
      LatteGo
      식기세척기 사용가능 부품
      • 드립 트레이
      • LatteGo
      쉬운 세척 및 유지관리
      아쿠아 클린 필터 호환 가능
      사용자 인터페이스
      컬러 터치 디스플레이

    • 서비스

      2년 무상 보증

    • 지속 가능성

      ECO 설정
      에너지 라벨
      A등급

    Badge-D2C

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    • 독일 소비자를 대상으로 전 세계 유명 원터치(커피 및 우유) 전자동 에스프레소 머신을 비교한 테스트 기준(2023년).
    • *머신에 표시된 바와 같이 8개의 필터 교환을 기준으로 합니다. 실제 잔 수는 커피 종류, 헹굼 및 세척 패턴에 따라 달라질 수 있습니다.

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