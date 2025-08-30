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신선한 원두 커피를 즐기는 가장 쉬운 방법
원터치 방식으로 음료 네 가지를 완벽한 크레마와 향, 온도로 즐기세요. LatteGo는 우유를 넣는 커피에 들어갈 실크처럼 부드러운 우유 거품을 자동으로 만들 수 있고, 설정이 간편하며, 10초 만에 빠르게 세척할 수 있습니다*.모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
클래식 에스프레소, 일반 블랙커피부터 카푸치노에 이르는 네 가지 인기 커피 레시피를 완벽한 크레마, 향, 온도로 즐겨 보세요. 차를 위한 뜨거운 물도 제공됩니다.
LatteGo는 튜브 없이 2개의 부품으로만 구성되어 있어 가장 빠르게 우유 시스템을 세척할 수 있습니다. 손설거지 또는 식기세척기를 통해 10초 만에 세척이 가능합니다. 필립스는 추가 세척이 필요한 자동 세척 기능을 지원하지 않습니다.
HomeID 앱에서 전자동 에스프레소 머신에 대한 모든 내용을 살펴보고 카페 스타일의 커피를 만들 수 있는 다양한 레시피를 구경해 보세요.
커피 머신에서 메시지가 표시된 후 필터를 교체하면 석회질을 제거하지 않고도 맑고 깨끗한 물로 최대 5,000**잔까지 커피를 추출할 수 있습니다.
특허받은 저소음 추출 기술로 소음을 줄여 향긋한 커피 추출 과정을 더욱 온전히 즐길 수 있습니다. 소음 차단 및 저소음 분쇄 기술로 이전 모델보다 40% 더 조용하며, Quiet Mark 인증을 받았습니다.
현대적인 터치스크린 디스플레이와 컬러 아이콘으로 좋아하는 음료를 손쉽게 선택하세요. '내가 좋아하는 커피' 기능으로 나만의 커피를 만들어 보세요. 내 입맛에 딱 맞는 커피 강도, 커피와 물의 혼합 비율, 우유 거품 높이를 선택해 보세요.
버튼 한 번만 누르면 LatteGo가 알아서 자동으로 우유가 들어간 커피를 위한 실크처럼 부드러운 우유 거품을 만들어 줍니다. 강력한 사이클론 거품 기술을 사용해 대체 우유인 식물성 우유를 사용해도 풍성한 거품을 만들 수 있습니다.
견고한 세라믹 그라인더로 커피의 풍부한 맛을 이끌어 내세요. 세라믹 그라인더는 내구성이 뛰어나며 고운 입자부터 굵은 입자까지 12단계로 조절하여 분쇄할 수 있습니다.
원산지
개인 맞춤 설정
다양성
기타 기능
액세서리
기술 사양
일반 사양
서비스
지속 가능성
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