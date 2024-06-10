검색어

  • 차갑게 또 따뜻하게 즐기는 나만의 아메리카노 차갑게 또 따뜻하게 즐기는 나만의 아메리카노 차갑게 또 따뜻하게 즐기는 나만의 아메리카노

    시리즈 3300 전자동 에스프레소 머신

    EP3326/93

    차갑게 또 따뜻하게 즐기는 나만의 아메리카노

    내가 원하는 원두로 에스프레소부터 커스텀 커피 메뉴까지 필립스 커피머신만의 차원이 다른 커피를 경험해보세요.

    모든 혜택 보기

    시리즈 3300 전자동 에스프레소 머신

    유사 제품

    모두 보기 전자동 에스프레소 머신

    차갑게 또 따뜻하게 즐기는 나만의 아메리카노

    캡슐 커피로는 만족할 수 없었던 당신을 위한 에스프레소 머신

    • 5가지 음료
    • 클래식 우유 거품기
    • 크롬 화이트
    원터치 방식으로 간편하게 즐기는 따뜻한 음료와 시원한 음료 5가지

    원터치 방식으로 간편하게 즐기는 따뜻한 음료와 시원한 음료 5가지

    원터치 방식으로 간편하게 클래식 에스프레소부터 기본 블랙 커피, 에스프레소 룽고, 아이스 커피까지 인기 있는 커피를 완벽한 크레마와 향, 온도로 만들어서 즐겨 보세요. 뜨거운 물로 차를 만들 수도 있습니다. 필립스의 특별한 추출 시스템은 낮은 온도에서 천천히 추출하기 때문에 커피 원두의 향을 고스란히 담아냅니다. 얼음을 추가하면 커피 맛을 그대로 유지하면서 맛있는 아이스 커피를 만들 수 있습니다.

    손쉬운 커피 선택 및 맞춤 설정

    손쉬운 커피 선택 및 맞춤 설정

    현대적인 터치스크린 디스플레이와 컬러 아이콘으로 좋아하는 음료를 손쉽게 선택하세요. '내가 좋아하는 커피' 기능으로 나만의 커피를 만들어 보세요. 내 입맛에 딱 맞는 커피 강도, 커피와 물의 혼합 비율, 우유 거품 높이를 선택해 보세요.

    카푸치노와 핫 초콜릿에 어울리는 실크처럼 부드러운 우유 거품

    카푸치노와 핫 초콜릿에 어울리는 실크처럼 부드러운 우유 거품

    단 2단계로 좋아하는 우유가 들어간 커피를 간편하게 준비해 보세요. 클래식 우유 거품기로 풍성한 우유 거품을 만들고 에스프레소를 추가하면 맛있는 카푸치노가 완성됩니다. 핫 초콜릿에 넣을 따뜻한 우유도 만들 수 있습니다.

    견고한 세라믹 그라인더로 더 풍부한 커피 향 즐기기

    견고한 세라믹 그라인더로 더 풍부한 커피 향 즐기기

    견고한 세라믹 그라인더로 커피의 풍부한 맛을 이끌어 내세요. 세라믹 그라인더는 내구성이 뛰어나며 고운 입자부터 굵은 입자까지 12단계로 조절하여 분쇄할 수 있습니다.

    앱에서 새로운 아이디어와 지원 찾아보기

    앱에서 새로운 아이디어와 지원 찾아보기

    HomeID 앱에서 커피 머신에 대해 자세히 알아보고 카페 스타일의 새로운 커피 레시피를 찾아보세요.

    석회질 제거 없이 최대 5,000잔*의 커피를 추출할 수 있는 아쿠아 클린 필터

    석회질 제거 없이 최대 5,000잔*의 커피를 추출할 수 있는 아쿠아 클린 필터

    커피 머신에서 메시지가 표시된 후 필터를 교체하면 석회질을 제거하지 않고도 맑고 깨끗한 물로 최대 5,000*잔까지 커피를 추출할 수 있습니다.

    SilentBrew로 향기로운 커피를 조용하게 준비해 보세요

    소음 차단 기술과 저소음 그라인딩으로 조용하게 커피를 준비합니다. 업계 최고의 SilentBrew 기술 덕분에 향기로운 커피를 조용하게 준비할 수 있고 Quiet Mark 표시가 이를 인증합니다.

    기술 사양

    • 기본 사양

      커피 유형
      신선한 원두
      사용자 참여
      버튼 누름
      제품 유형
      전자동 에스프레소 머신
      음료
      [에스프레소], [커피], [아메리카노], [에스프레소 룽고], [아이스 커피], [뜨거운 물], [따뜻한 우유]
      사전 프로그램된 음료
      5
      제공량
      2
      압력
      15바
      내장 그라인더
      분쇄 굵기 설정
      12
      원두 컨테이너 용량
      275g
      우유 거품
      완벽한 우유 거품
      CMF
      물탱크 용량
      1.8L
      프로필
      아니요
      재질
      플라스틱
      부재질
      메탈
      테크놀로지
      저소음 추출
      인터페이스
      직관적인 터치 디스플레이
      보증
      2년
      연결
      아니요
      식기세척기 사용가능 부품

    • 기술 사양

      에너지 효율 등급
      클래스 A
      소비전력
      1,400W
      전압
      220V
      빈도
      60Hz
      팩에 포함된 개수
      1

    • 안전 기능

      자동 전원 차단 타이머
      안전 인증

    • 크기 및 무게

      제품 길이
      433mm
      제품 넓이
      246mm
      제품 높이
      371mm
      제품 중량
      8kg
      포장 길이
      491.5mm
      포장 폭
      287.5mm
      포장 높이
      487mm
      포장 중량
      10~12.5kg

    • 호환성

      기본 제공 액세서리 1
      아쿠아 클린 필터
      관련 액세서리 1
      • 커피 기름기 제거제
      • 물 경도 검사지
      관련 액세서리 2
      에스프레소 머신 석회질 제거제
      관련 액세서리 3
      청소용 브러시
      관련 액세서리 4
      필립스 추출 그룹 윤활제
      관련 액세서리 5
      계량 스푼

    • 내구성

      사용 설명서
      > 75% 재활용 종이
      포장
      > 95% 재활용 재료

    • 원산지

      생산지
      중국

    • 뛰어난 에너지 효율

      대기 모드 전력 소비량
      0.2W
      꺼짐 모드 전력 소비량
      해당 없음
      네트워크 대기 모드 전력 소비
      해당 없음
      대기 모드로 자동 전환되기 전 시간
      30분
      측정 표준
      EN 50564:2011

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

    추천 제품

    최근에 본 제품

    • 독일 소비자를 대상으로 전 세계 유명 원터치(커피 및 우유) 전자동 에스프레소 머신을 비교한 테스트 기준(2023년).

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.