원터치 방식으로 간편하게 클래식 에스프레소부터 기본 블랙 커피, 에스프레소 룽고, 아이스 커피까지 인기 있는 커피를 완벽한 크레마와 향, 온도로 만들어서 즐겨 보세요. 뜨거운 물로 차를 만들 수도 있습니다. 필립스의 특별한 추출 시스템은 낮은 온도에서 천천히 추출하기 때문에 커피 원두의 향을 고스란히 담아냅니다. 얼음을 추가하면 커피 맛을 그대로 유지하면서 맛있는 아이스 커피를 만들 수 있습니다.
손쉬운 커피 선택 및 맞춤 설정
현대적인 터치스크린 디스플레이와 컬러 아이콘으로 좋아하는 음료를 손쉽게 선택하세요. '내가 좋아하는 커피' 기능으로 나만의 커피를 만들어 보세요. 내 입맛에 딱 맞는 커피 강도, 커피와 물의 혼합 비율, 우유 거품 높이를 선택해 보세요.
카푸치노와 핫 초콜릿에 어울리는 실크처럼 부드러운 우유 거품
단 2단계로 좋아하는 우유가 들어간 커피를 간편하게 준비해 보세요. 클래식 우유 거품기로 풍성한 우유 거품을 만들고 에스프레소를 추가하면 맛있는 카푸치노가 완성됩니다. 핫 초콜릿에 넣을 따뜻한 우유도 만들 수 있습니다.
견고한 세라믹 그라인더로 더 풍부한 커피 향 즐기기
견고한 세라믹 그라인더로 커피의 풍부한 맛을 이끌어 내세요. 세라믹 그라인더는 내구성이 뛰어나며 고운 입자부터 굵은 입자까지 12단계로 조절하여 분쇄할 수 있습니다.
앱에서 새로운 아이디어와 지원 찾아보기
HomeID 앱에서 커피 머신에 대해 자세히 알아보고 카페 스타일의 새로운 커피 레시피를 찾아보세요.
석회질 제거 없이 최대 5,000잔*의 커피를 추출할 수 있는 아쿠아 클린 필터
커피 머신에서 메시지가 표시된 후 필터를 교체하면 석회질을 제거하지 않고도 맑고 깨끗한 물로 최대 5,000*잔까지 커피를 추출할 수 있습니다.
SilentBrew로 향기로운 커피를 조용하게 준비해 보세요
소음 차단 기술과 저소음 그라인딩으로 조용하게 커피를 준비합니다. 업계 최고의 SilentBrew 기술 덕분에 향기로운 커피를 조용하게 준비할 수 있고 Quiet Mark 표시가 이를 인증합니다.