원터치 방식으로 간편하게 즐기는 따뜻한 음료와 시원한 음료 6가지

클래식 에스프레소부터 기본 블랙 커피, 카푸치노, 라떼 마끼아또, 아이스 커피까지 인기 있는 커피 5가지를 완벽한 크레마와 향, 온도로 만들어서 즐겨 보세요. 뜨거운 물로 차를 만들 수도 있습니다. 필립스의 특별한 추출 시스템은 낮은 온도에서 천천히 추출하기 때문에 커피 원두의 향을 고스란히 담아냅니다. 얼음을 추가하면 커피 맛을 그대로 유지하면서 맛있는 아이스 커피를 만들 수 있습니다.