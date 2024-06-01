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    3000 시리즈 필립스 아이스 레시피 전자동 에스프레소 커피머신

    EP3347/93

    차갑게, 또 따뜻하게 아메리카노부터 라떼까지

    차갑게 또는 따뜻하게, 아메리카노부터 라떼까지 이제 내가 원하는 대로 직접 만들어 먹어보세요. 내가 원하는 원두로 에스프레소부터 커스텀 커피 메뉴까지 필립스 커피머신만의 차원이 다른 커피를 경험해보세요.

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    3000 시리즈 필립스 아이스 레시피 전자동 에스프레소 커피머신

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    차갑게, 또 따뜻하게 아메리카노부터 라떼까지

    최고의 커피를 위한 필립스만의 기술

    • 6가지 음료 추출
    • LatteGo
    • 글로시 블랙
    원터치 방식으로 간편하게 즐기는 따뜻한 음료와 시원한 음료 6가지

    원터치 방식으로 간편하게 즐기는 따뜻한 음료와 시원한 음료 6가지

    클래식 에스프레소부터 기본 블랙 커피, 카푸치노, 라떼 마끼아또, 아이스 커피까지 인기 있는 커피 5가지를 완벽한 크레마와 향, 온도로 만들어서 즐겨 보세요. 뜨거운 물로 차를 만들 수도 있습니다. 필립스의 특별한 추출 시스템은 낮은 온도에서 천천히 추출하기 때문에 커피 원두의 향을 고스란히 담아냅니다. 얼음을 추가하면 커피 맛을 그대로 유지하면서 맛있는 아이스 커피를 만들 수 있습니다.

    손쉬운 커피 선택 및 맞춤 설정

    손쉬운 커피 선택 및 맞춤 설정

    현대적인 터치스크린 디스플레이와 컬러 아이콘으로 좋아하는 음료를 손쉽게 선택하세요. '내가 좋아하는 커피' 기능으로 나만의 커피를 만들어 보세요. 내 입맛에 딱 맞는 커피 강도, 커피와 물의 혼합 비율, 우유 거품 높이를 선택해 보세요.

    다양한 유형의 우유로 실크처럼 부드러운 거품을 만들어 주는 LatteGo

    다양한 유형의 우유로 실크처럼 부드러운 거품을 만들어 주는 LatteGo

    버튼 한 번만 누르면 LatteGo가 알아서 자동으로 우유가 들어간 커피를 위한 실크처럼 부드러운 우유 거품을 만들어 줍니다. 강력한 사이클론 거품 기술을 사용해 대체 우유인 식물성 우유를 사용해도 풍성한 거품을 만들 수 있습니다.

    LatteGo, 가장 빠른 우유 시스템 세척: 튜브 없이 2개의 부품으로 구성

    LatteGo, 가장 빠른 우유 시스템 세척: 튜브 없이 2개의 부품으로 구성

    LatteGo는 튜브 없이 2개의 부품으로만 구성되어 있어 가장 빠르게 우유 시스템을 세척할 수 있습니다. 손설거지 또는 식기세척기를 통해 10초 만에 세척이 가능합니다. 필립스는 추가 세척이 필요한 자동 세척 기능을 지원하지 않습니다.

    견고한 세라믹 그라인더로 더 풍부한 커피 향 즐기기

    견고한 세라믹 그라인더로 더 풍부한 커피 향 즐기기

    견고한 세라믹 그라인더로 커피의 풍부한 맛을 이끌어 내세요. 세라믹 그라인더는 내구성이 뛰어나며 고운 입자부터 굵은 입자까지 12단계로 조절하여 분쇄할 수 있습니다.

    앱에서 새로운 아이디어와 지원 찾아보기

    앱에서 새로운 아이디어와 지원 찾아보기

    HomeID 앱에서 커피 머신에 대해 자세히 알아보고 카페 스타일의 새로운 커피 레시피를 찾아보세요.

    석회질 제거 없이 최대 5,000잔**의 커피를 추출할 수 있는 아쿠아 클린 필터

    석회질 제거 없이 최대 5,000잔**의 커피를 추출할 수 있는 아쿠아 클린 필터

    커피 머신에서 메시지가 표시된 후 필터를 교체하면 석회질을 제거하지 않고도 맑고 깨끗한 물로 최대 5,000**잔까지 커피를 추출할 수 있습니다.

    소음은 40% 낮추고 향기로운 맛은 그대로

    소음은 40% 낮추고 향기로운 맛은 그대로

    특허받은 저소음 추출 기술로 소음을 줄여 향긋한 커피 추출 과정을 더욱 온전히 즐길 수 있습니다. 소음 차단 및 저소음 분쇄 기술로 이전 모델보다 40% 더 조용하며, Quiet Mark 인증을 받았습니다.

    기술 사양

    • 기본 사양

      커피 유형
      신선한 원두
      사용자 참여
      버튼 누름
      제품 유형
      전자동 커피 머신
      음료
      에스프레소, 커피, 카푸치노, 라떼 마끼아또, 아이스 커피, 뜨거운 물
      사전 프로그램된 음료
      5
      제공량
      2
      압력
      15바
      내장 그라인더
      분쇄 굵기 설정
      12
      원두 컨테이너 용량
      275g
      우유 거품
      완벽한 우유 거품
      LatteGo
      우유 보관용기
      0.26l
      물탱크 용량
      1.8L
      프로필
      아니요
      재질
      플라스틱
      부재질
      메탈
      테크놀로지
      저소음 추출, LatteGo
      인터페이스
      직관적인 터치 디스플레이
      보증
      2년
      연결
      아니요
      식기세척기 사용가능 부품

    • 기술 사양

      에너지 효율 등급
      클래스 A
      소비전력
      1,500W
      전압
      230V
      빈도
      50Hz
      팩에 포함된 개수
      1

    • 안전 기능

      자동 전원 차단 타이머
      안전 인증

    • 크기 및 무게

      제품 길이
      371mm
      제품 넓이
      246mm
      제품 높이
      433mm
      제품 중량
      8kg
      포장 길이
      491.5mm
      포장 폭
      287.5mm
      포장 높이
      487mm
      포장 중량
      10~12.3kg

    • 호환성

      기본 제공 액세서리 1
      아쿠아 클린 필터
      포함된 액세서리 5
      LatteGo 보관 뚜껑
      관련 액세서리 1
      • 커피 기름기 제거제
      • 물 경도 검사지
      관련 액세서리 2
      에스프레소 머신 석회질 제거제
      관련 액세서리 3
      청소용 브러시
      관련 액세서리 4
      필립스 추출 그룹 윤활제
      관련 액세서리 5
      계량 스푼

    • 내구성

      사용 설명서
      > 75% 재활용 종이
      포장
      > 95% 재활용 재료

    • 원산지

      생산지
      루마니아

    • 뛰어난 에너지 효율

      대기 모드 전력 소비량
      0.2W
      꺼짐 모드 전력 소비량
      해당 없음
      네트워크 대기 모드 전력 소비
      해당 없음
      대기 모드로 자동 전환되기 전 시간
      30분
      측정 표준
      EN 50564:2011

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    • 독일 소비자를 대상으로 전 세계 유명 원터치(커피 및 우유) 전자동 에스프레소 머신을 비교한 테스트 기준(2023년).
    • *머신에 표시된 바와 같이 8개의 필터 교환을 기준으로 합니다. 실제 잔 수는 커피 종류, 헹굼 및 세척 패턴에 따라 달라질 수 있습니다.

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