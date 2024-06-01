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차갑게, 또 따뜻하게 아메리카노부터 라떼까지
차갑게 또는 따뜻하게, 아메리카노부터 라떼까지 이제 내가 원하는 대로 직접 만들어 먹어보세요. 내가 원하는 원두로 에스프레소부터 커스텀 커피 메뉴까지 필립스 커피머신만의 차원이 다른 커피를 경험해보세요.모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
클래식 에스프레소부터 기본 블랙 커피, 카푸치노, 라떼 마끼아또, 아이스 커피까지 인기 있는 커피 5가지를 완벽한 크레마와 향, 온도로 만들어서 즐겨 보세요. 뜨거운 물로 차를 만들 수도 있습니다. 필립스의 특별한 추출 시스템은 낮은 온도에서 천천히 추출하기 때문에 커피 원두의 향을 고스란히 담아냅니다. 얼음을 추가하면 커피 맛을 그대로 유지하면서 맛있는 아이스 커피를 만들 수 있습니다.
현대적인 터치스크린 디스플레이와 컬러 아이콘으로 좋아하는 음료를 손쉽게 선택하세요. '내가 좋아하는 커피' 기능으로 나만의 커피를 만들어 보세요. 내 입맛에 딱 맞는 커피 강도, 커피와 물의 혼합 비율, 우유 거품 높이를 선택해 보세요.
버튼 한 번만 누르면 LatteGo가 알아서 자동으로 우유가 들어간 커피를 위한 실크처럼 부드러운 우유 거품을 만들어 줍니다. 강력한 사이클론 거품 기술을 사용해 대체 우유인 식물성 우유를 사용해도 풍성한 거품을 만들 수 있습니다.
LatteGo는 튜브 없이 2개의 부품으로만 구성되어 있어 가장 빠르게 우유 시스템을 세척할 수 있습니다. 손설거지 또는 식기세척기를 통해 10초 만에 세척이 가능합니다. 필립스는 추가 세척이 필요한 자동 세척 기능을 지원하지 않습니다.
견고한 세라믹 그라인더로 커피의 풍부한 맛을 이끌어 내세요. 세라믹 그라인더는 내구성이 뛰어나며 고운 입자부터 굵은 입자까지 12단계로 조절하여 분쇄할 수 있습니다.
HomeID 앱에서 커피 머신에 대해 자세히 알아보고 카페 스타일의 새로운 커피 레시피를 찾아보세요.
커피 머신에서 메시지가 표시된 후 필터를 교체하면 석회질을 제거하지 않고도 맑고 깨끗한 물로 최대 5,000**잔까지 커피를 추출할 수 있습니다.
특허받은 저소음 추출 기술로 소음을 줄여 향긋한 커피 추출 과정을 더욱 온전히 즐길 수 있습니다. 소음 차단 및 저소음 분쇄 기술로 이전 모델보다 40% 더 조용하며, Quiet Mark 인증을 받았습니다.
기본 사양
기술 사양
안전 기능
크기 및 무게
호환성
내구성
원산지
뛰어난 에너지 효율
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.