뜨거운 커피부터 아이스 커피까지, 가장 간편하게 즐기세요

LatteGo 5500으로 20가지 커피 레시피를 즐겨 보세요. 크리미한 라떼부터 시원한 아이스 커피까지, 모든 음료가 최적의 온도에서 완벽한 향과 크레마로 추출됩니다. LatteGo는 매우 부드러운 우유 거품을 만들고, 세척도 간편합니다.