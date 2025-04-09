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뜨거운 커피부터 아이스 커피까지, 가장 간편하게 즐기세요
LatteGo 5500으로 20가지 커피 레시피를 즐겨 보세요. 크리미한 라떼부터 시원한 아이스 커피까지, 모든 음료가 최적의 온도에서 완벽한 향과 크레마로 추출됩니다. LatteGo는 매우 부드러운 우유 거품을 만들고, 세척도 간편합니다.모든 혜택 보기
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20가지 레시피로 따뜻한 에스프레소, 부드러운 라떼와 카푸치노부터 시원한 아이스 커피까지 즐길 수 있습니다. 정교하게 설계된 추출 시스템 덕분에 아이스 커피도 뜨거운 커피처럼 깊은 풍미를 유지합니다.
강력한 사이클론 거품 기술로 버튼 한 번만 누르면 실크처럼 부드러운 우유 거품을 만들 수 있습니다. 식물성 우유로도 완벽하게 거품을 낼 수 있습니다.
특허받은 저소음 추출 기술로 소음을 줄여 향긋한 커피 추출 과정을 더욱 온전히 즐길 수 있습니다. 소음 차단 및 저소음 분쇄 기술로 이전 모델보다 40% 더 조용하며, Quiet Mark 인증을 받았습니다.
이제 머신이 예열될 때까지 기다릴 필요 없이 퀵스타트 기능으로 전원을 켜자마자 커피를 바로 추출할 수 있습니다. 선택한 레시피에 맞춰 머신이 자동으로 예열됩니다.
직관적이고 사용하기 편리한 디스플레이를 통해 레시피를 선택하고, 커피의 농도 및 양, 우유의 양을 조절하세요. 원하는 설정을 저장하고 싶으신가요? 사용자 프로필 4개 중 하나에 저장할 수 있습니다.
필립스의 향 추출 시스템은 물의 온도를 90~98°C로 유지하고 유량을 조절하여, 커피의 온도와 향을 최상의 상태로 유지합니다.
단 2개의 부품으로 구성된 튜브 없는 우유 시스템은 10초 이내에 간편하게 세척할 수 있습니다. 식기세척기 또는 흐르는 물로 쉽게 세척하세요. 필립스는 보완 세척이 필요하므로 자동 세척 기능을 제공하지 않습니다.
내구성이 뛰어난 세라믹 그라인더로 원두의 풍미를 극대화하세요. 12단계 설정을 통해 미세한 입자부터 굵은 입자까지 분쇄 크기를 조절할 수 있습니다.
엑스트라 샷 기능으로 쓴 맛 없이 더욱 진한 풍미를 경험하세요. 모든 커피 레시피에 엑스트라 샷을 추가할 수 있습니다. 다만, 사전 분쇄 기능에서는 사용할 수 없습니다.
아쿠아 클린 필터를 사용하면 최대 5,000잔까지 석회질 제거 없이 커피를 추출할 수 있습니다. 추출 전 물을 정화해 커피 본연의 풍미를 극대화합니다.
5가지 Eco 설정으로 커피 맛을 유지하면서 물과 에너지를 절약하세요. 5500 시리즈에서는 기본 조명과 컵 조명이 기본 시간보다 더 빨리 어두워지도록 설정하고, 헹굼 시 물 사용을 줄이며, 대기 모드 전환 속도를 높이고, 밝기도 조절할 수 있습니다.
HomeID 앱에서 커피 머신에 대해 자세히 알아보고 카페 스타일의 새로운 커피 레시피를 찾아보세요.
원산지
개인 맞춤 설정
다양성
액세서리
기술 사양
일반 사양
서비스
지속 가능성
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