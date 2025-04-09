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    시리즈 5500 전자동 에스프레소 머신

    EP5547/93

    뜨거운 커피부터 아이스 커피까지, 가장 간편하게 즐기세요

    LatteGo 5500으로 20가지 커피 레시피를 즐겨 보세요. 크리미한 라떼부터 시원한 아이스 커피까지, 모든 음료가 최적의 온도에서 완벽한 향과 크레마로 추출됩니다. LatteGo는 매우 부드러운 우유 거품을 만들고, 세척도 간편합니다.

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    시리즈 5500 전자동 에스프레소 머신

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    뜨거운 커피부터 아이스 커피까지, 가장 간편하게 즐기세요

    LatteGo, 가장 빠르게 세척 가능한 우유 시스템*

    • 20가지 음료
    • LatteGo
    • 블랙 크롬
    간편하게 즐길 수 있는 20가지 핫 & 아이스 커피

    간편하게 즐길 수 있는 20가지 핫 & 아이스 커피

    20가지 레시피로 따뜻한 에스프레소, 부드러운 라떼와 카푸치노부터 시원한 아이스 커피까지 즐길 수 있습니다. 정교하게 설계된 추출 시스템 덕분에 아이스 커피도 뜨거운 커피처럼 깊은 풍미를 유지합니다.

    LatteGo 우유 시스템으로 만드는 실크처럼 부드러운 우유 거품

    LatteGo 우유 시스템으로 만드는 실크처럼 부드러운 우유 거품

    강력한 사이클론 거품 기술로 버튼 한 번만 누르면 실크처럼 부드러운 우유 거품을 만들 수 있습니다. 식물성 우유로도 완벽하게 거품을 낼 수 있습니다.

    저소음 추출 기술로 소음 40% 감소**

    저소음 추출 기술로 소음 40% 감소**

    특허받은 저소음 추출 기술로 소음을 줄여 향긋한 커피 추출 과정을 더욱 온전히 즐길 수 있습니다. 소음 차단 및 저소음 분쇄 기술로 이전 모델보다 40% 더 조용하며, Quiet Mark 인증을 받았습니다.

    퀵스타트 기능으로 기다림 없이 빠르게 즐기는 커피

    퀵스타트 기능으로 기다림 없이 빠르게 즐기는 커피

    이제 머신이 예열될 때까지 기다릴 필요 없이 퀵스타트 기능으로 전원을 켜자마자 커피를 바로 추출할 수 있습니다. 선택한 레시피에 맞춰 머신이 자동으로 예열됩니다.

    직관적인 디스플레이에서 음료를 선택, 조절, 저장 가능

    직관적인 디스플레이에서 음료를 선택, 조절, 저장 가능

    직관적이고 사용하기 편리한 디스플레이를 통해 레시피를 선택하고, 커피의 농도 및 양, 우유의 양을 조절하세요. 원하는 설정을 저장하고 싶으신가요? 사용자 프로필 4개 중 하나에 저장할 수 있습니다.

    매번 완벽한 온도, 향, 크레마를 즐기세요

    매번 완벽한 온도, 향, 크레마를 즐기세요

    필립스의 향 추출 시스템은 물의 온도를 90~98°C로 유지하고 유량을 조절하여, 커피의 온도와 향을 최상의 상태로 유지합니다.

    LatteGo 우유 시스템, 10초 만에 간편 세척

    LatteGo 우유 시스템, 10초 만에 간편 세척

    단 2개의 부품으로 구성된 튜브 없는 우유 시스템은 10초 이내에 간편하게 세척할 수 있습니다. 식기세척기 또는 흐르는 물로 쉽게 세척하세요. 필립스는 보완 세척이 필요하므로 자동 세척 기능을 제공하지 않습니다.

    내구성이 뛰어난 세라믹 그라인더로 더욱 깊어진 풍미

    내구성이 뛰어난 세라믹 그라인더로 더욱 깊어진 풍미

    내구성이 뛰어난 세라믹 그라인더로 원두의 풍미를 극대화하세요. 12단계 설정을 통해 미세한 입자부터 굵은 입자까지 분쇄 크기를 조절할 수 있습니다.

    추가 샷 기능으로 더욱 풍미가 깊어집니다.

    추가 샷 기능으로 더욱 풍미가 깊어집니다.

    엑스트라 샷 기능으로 쓴 맛 없이 더욱 진한 풍미를 경험하세요. 모든 커피 레시피에 엑스트라 샷을 추가할 수 있습니다. 다만, 사전 분쇄 기능에서는 사용할 수 없습니다.

    석회질 제거 없이 최대 5000잔***의 커피를 추출할 수 있는 아쿠아 클린 필터

    석회질 제거 없이 최대 5000잔***의 커피를 추출할 수 있는 아쿠아 클린 필터

    아쿠아 클린 필터를 사용하면 최대 5,000잔까지 석회질 제거 없이 커피를 추출할 수 있습니다. 추출 전 물을 정화해 커피 본연의 풍미를 극대화합니다.

    Eco 설정으로 물과 에너지 절약

    Eco 설정으로 물과 에너지 절약

    5가지 Eco 설정으로 커피 맛을 유지하면서 물과 에너지를 절약하세요. 5500 시리즈에서는 기본 조명과 컵 조명이 기본 시간보다 더 빨리 어두워지도록 설정하고, 헹굼 시 물 사용을 줄이며, 대기 모드 전환 속도를 높이고, 밝기도 조절할 수 있습니다.

    앱에서 새로운 아이디어와 지원 찾아보기

    앱에서 새로운 아이디어와 지원 찾아보기

    HomeID 앱에서 커피 머신에 대해 자세히 알아보고 카페 스타일의 새로운 커피 레시피를 찾아보세요.

    기술 사양

    • 원산지

      디자인:
      이탈리아
      원산지
      중국

    • 개인 맞춤 설정

      아로마 강도 설정
      5
      커피 및 우유 농도
      조절식
      분쇄 굵기 설정
      12
      추출 전 아로마 조절
      온도 설정 가능
      3
      추가 샷
      사용자 프로필
      4명 + 게스트

    • 다양성

      분말 커피 옵션
      더블 컵
      우유 더블 컵
      아니요

    • 액세서리

      포함됨
      • 계량 스푼
      • 물 경도 스트립 검사
      • 아쿠아 클린 필터
      • LatteGo 보관 뚜껑

    • 기술 사양

      코드 길이
      120cm
      전압
      230V
      진동수
      50Hz
      우유통 용량
      0.26L
      물탱크 용량
      1.8L
      중량
      8kg
      커피 원두 용량
      275g
      찌꺼기 용기
      전면 액세스
      물탱크
      전면 액세스
      호환성:
      아쿠아 클린
      펌프 압력
      15바
      색상 및 마감
      블랙, 크롬 도금
      제품 규격
      246x371x433mm
      커피 찌꺼기 용기
      12인분

    • 일반 사양

      조절 가능한 음료 추출구 높이
      85~145mm
      완벽한 우유 거품
      LatteGo
      식기세척기 사용가능 부품
      • 드립 트레이
      • LatteGo
      쉬운 세척 및 유지관리
      아쿠아 클린 필터 호환 가능
      사용자 인터페이스
      TFT
      그라인더 소재
      세라믹

    • 서비스

      2년 무상 보증

    • 지속 가능성

      ECO 설정
      에너지 라벨
      A등급
      에너지 절약 추출
      1,500W
      포장 재질 재활용 가능
      >95%

    • 다른 기능

      아로마 씰
      분리형 커피 추출 그룹
      석회질 제거
      아쿠아 클린

    Badge-D2C

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    • * 업계를 선도하는 원터치(커피 + 우유) 전자동 에스프레소 머신(2023)을 비교하는 독일에서 수행된 소비자 테스트를 기준으로 함
    • ** 이전 필립스 에스프레소 머신과 비교 시
    • *** 머신에 표시된 바와 같이 8개의 필터 교환을 바탕으로 합니다. 실제 잔 수는 커피 종류, 헹굼 및 세척 패턴에 따라 달라질 수 있습니다.

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