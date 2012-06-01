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    핸디형 청소기 핸디형청소기

    FC6140/01

    탁월한 청소 효과를 보장하는 강력한 핸디형 진공청소기

    강력한 필립스 핸디형 3.6V 진공 청소기로 탁월한 청소 효과를 눈으로 확인하세요. 백리스 싸이클론 방식 및 2중 필터 시스템이 지속적인 성능을 보장하며 공기 역학 노즐 설계로 우수한 먼지 흡입력을 제공합니다.

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    탁월한 청소 효과를 보장하는 강력한 핸디형 진공청소기

    백리스 싸이클론 방식 및 공기 역학 노즐

    • 3.6V 배터리
    • 싸이클론 방식
    • 틈새 노즐 및 브러시 노즐
    더 효과적인 청소를 위한 공기역학 노즐 설계

    더 효과적인 청소를 위한 공기역학 노즐 설계

    필립스 핸디형 진공 청소기는 공기 역학 노즐 설계로 아주 작은 미세 먼지도 빨아들이는 최적의 먼지 흡입력을 보장합니다. 인체공학적 형태의 노즐을 사용하면 잘 닿지 않는 공간까지 청소할 수 있습니다.

    최적의 필터링을 위한 2단계 백리스 싸이클론 방식

    최적의 필터링을 위한 2단계 백리스 싸이클론 방식

    필립스 백리스 싸이클론 방식은 내부 먼지를 회전시켜 최적의 강력한 흡입력과 지속적인 청소 성능을 보장해줍니다. 2중 필터 시스템은 한번 들어간 먼지가 나오지 못하게 해줍니다. 첫 번째 필터는 대부분의 먼지를 차단해주고, 두 번째 필터가 그보다 작은 먼지 미립자를 잡아줍니다.

    강력한 3.6V 니켈수소 배터리

    강력한 3.6V 니켈수소 배터리

    필립스 핸디형 청소기의 강력하고 오래 지속되는 니켈 수소(Ni-Mh) 배터리는 메모리 효과가 없습니다. 메모리 효과는 시간이 지남에 따라 배터리의 성능을 저하시켜 작동 시간을 떨어뜨립니다. 니켈 수소 배터리를 사용하는 핸디형 청소기는 일반 니켈 카드뮴(Ni-Cd) 배터리를 사용해서 메모리 효과가 있는 다른 제품에 비해 더욱 오랜 지속력을 보장합니다.

    벽면 및 탁상용 슬림 충전대

    벽면 및 탁상용 슬림 충전대

    필립스 핸디형 청소기를 벽에 걸거나 테이블에 두는 충전대에 편리하게 보관할 수 있습니다. 따라서, 강력한 충전식 배터리를 내장한 핸디형 청소기를 필요할 때 언제나 사용할 수 있습니다.

    손쉽게 비울 수 있는 원터치 분리 노즐

    손쉽게 비울 수 있는 원터치 분리 노즐

    필립스 핸디형 진공 청소기는 쉽고 간편하게 먼지통을 비울 수 있으며 위생적으로 청소할 수 있도록 설계되었습니다. 원터치 분리 노즐이 있어 손에 먼지를 묻히지 않고도 먼지를 쉽게 비울 수 있습니다.

    최적의 그립감을 위한 고리형 손잡이

    최적의 그립감을 위한 고리형 손잡이

    필립스 핸디형 진공청소기는 고리형 손잡이를 사용하여 편안하게 잡을 수 있습니다. 원하는 방식으로 핸디형 진공청소기를 잡을 수 있습니다.

    기술 사양

    • 노즐 및 액세서리

      기타 액세서리
      충전대

    • 디자인

      색상
      컴포트 화이트

    • 크기 및 무게

      A-box당 제품 수
      6
      포장 크기(LxWxH)
      460 x 160 x 160  mm
      중량
      1.3  kg
      A-box 크기(LxWxH)
      508 x 335 x 490  mm

    • 성능

      배터리 전압
      3.6  V
      충전 시간
      16-18  hour(s)
      진공(최대)
      2.7  kPa
      작동 시간
      9  minute(s)
      입력 전원(최대)
      45  W
      흡입력(최대)
      8  W
      소음 등급(Lc IEC)
      75  dB
      바람(최대)
      620  l/min

    • 필터링

      필터 시스템
      2단계 싸이클론 액션
      먼지 용량
      0.5  l

    • 사용편의성

      특수 기능
      • 충전 표시
      • 부드러운 손잡이

    Badge-D2C

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