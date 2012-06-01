강력한 3.6V 니켈수소 배터리

필립스 핸디형 청소기의 강력하고 오래 지속되는 니켈 수소(Ni-Mh) 배터리는 메모리 효과가 없습니다. 메모리 효과는 시간이 지남에 따라 배터리의 성능을 저하시켜 작동 시간을 떨어뜨립니다. 니켈 수소 배터리를 사용하는 핸디형 청소기는 일반 니켈 카드뮴(Ni-Cd) 배터리를 사용해서 메모리 효과가 있는 다른 제품에 비해 더욱 오랜 지속력을 보장합니다.