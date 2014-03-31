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자동차를 새 것처럼 깨끗하게
강력한 필립스 핸디형 12V 청소기의 탁월한 효과로 자동차를 깔끔하게 청소해 보세요. 2단계 백리스 사이클론 방식으로 오래 가는 성능이 보장되며 공기 역학 노즐 설계 덕분에 먼지 흡입력이 우수합니다.모든 혜택 보기
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필립스 백리스 싸이클론 방식은 내부 먼지를 회전시켜 최적의 강력한 흡입력과 지속적인 청소 성능을 보장해줍니다. 2중 필터 시스템은 한번 들어간 먼지가 나오지 못하게 해줍니다. 첫 번째 필터는 대부분의 먼지를 차단해주고, 두 번째 필터가 그보다 작은 먼지 미립자를 잡아줍니다.
필립스 핸디형 진공 청소기는 공기 역학 노즐 설계로 아주 작은 미세 먼지도 빨아들이는 최적의 먼지 흡입력을 보장합니다. 인체공학적 형태의 노즐을 사용하면 잘 닿지 않는 공간까지 청소할 수 있습니다.
필립스 핸디형 청소기는 차량용 플러그가 설치된 자동차를 청소하기에 이상적입니다. 핸디형 청소기를 충전하지 않고도 자동차 내부의 구석구석까지 닿을 수 있으며, 언제든 간편하게 사용할 수 있습니다.
필립스 핸디형 진공청소기는 고리형 손잡이를 사용하여 편안하게 잡을 수 있습니다. 원하는 방식으로 핸디형 진공청소기를 잡을 수 있습니다.
보관용 가방을 사용하여 모든 액세서리와 차량용 플러그를 한 곳에 모아 두면 언제든 자동차를 청소할 때 필요한 모든 도구를 사용할 수 있습니다.
필립스 핸디형 청소기가 제공하는 다양한 액세서리 덕분에 차를 청소하는 일이 쉬워집니다. 크고 작은 브러시 노즐, 틈새 노즐, 긴 호스 튜브 등을 갖추고 있어 닿기 힘든 곳까지 구석구석 간편하게 청소할 수 있습니다. 이 모든 것이 자동차를 청소하기에 알맞게 결합되어 있습니다.
전용 케이블로 필립스 핸디형 청소기를 차량에 연결하면 12V의 전력으로 최적의 청소 성능을 활용할 수 있습니다.
노즐 및 액세서리
디자인
성능
필터링
사용편의성
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