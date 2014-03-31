다양한 다목적 액세서리

필립스 핸디형 청소기가 제공하는 다양한 액세서리 덕분에 차를 청소하는 일이 쉬워집니다. 크고 작은 브러시 노즐, 틈새 노즐, 긴 호스 튜브 등을 갖추고 있어 닿기 힘든 곳까지 구석구석 간편하게 청소할 수 있습니다. 이 모든 것이 자동차를 청소하기에 알맞게 결합되어 있습니다.