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탁월한 청소 효과를 보장하는 강력한 핸디형 진공청소기
강력한 필립스 핸디형 습식 및 건식 4.8V 진공 청소기로 탁월한 청소 효과를 눈으로 확인하세요. 습식 및 건식 시스템이 액체와 마른 먼지를 모두 말끔하게 청소하며 공기 역학 노즐 설계로 우수한 먼지 흡입력을 제공합니다.모든 혜택 보기
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필립스 핸디형 청소기를 벽에 걸거나 테이블에 두는 충전대에 편리하게 보관할 수 있습니다. 따라서, 강력한 충전식 배터리를 내장한 핸디형 청소기를 필요할 때 언제나 사용할 수 있습니다.
필립스 백리스 싸이클론 방식은 내부 먼지를 회전시켜 최적의 강력한 흡입력과 지속적인 청소 성능을 보장해줍니다. 2중 필터 시스템은 한번 들어간 먼지가 나오지 못하게 해줍니다. 첫 번째 필터는 대부분의 먼지를 차단해주고, 두 번째 필터가 그보다 작은 먼지 미립자를 잡아줍니다.
필립스 핸디형 진공청소기는 고리형 손잡이를 사용하여 편안하게 잡을 수 있습니다. 원하는 방식으로 핸디형 진공청소기를 잡을 수 있습니다.
필립스 핸디형 청소기의 강력하고 오래 지속되는 니켈 수소(Ni-Mh) 배터리는 메모리 효과가 없습니다. 메모리 효과는 시간이 지남에 따라 배터리의 성능을 저하시켜 작동 시간을 떨어뜨립니다. 니켈 수소 배터리를 사용하는 핸디형 청소기는 일반 니켈 카드뮴(Ni-Cd) 배터리를 사용해서 메모리 효과가 있는 다른 제품에 비해 더욱 오랜 지속력을 보장합니다.
필립스 핸디형 진공 청소기는 공기 역학 노즐 설계로 아주 작은 미세 먼지도 빨아들이는 최적의 먼지 흡입력을 보장합니다. 인체공학적 형태의 노즐을 사용하면 잘 닿지 않는 공간까지 청소할 수 있습니다.
필립스 핸디형 진공 청소기는 쉽고 간편하게 먼지통을 비울 수 있으며 위생적으로 청소할 수 있도록 설계되었습니다. 원터치 분리 노즐이 있어 손에 먼지를 묻히지 않고도 청소기를 쉽게 비울 수 있습니다.
노즐 및 액세서리
디자인
크기 및 무게
성능
필터링
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