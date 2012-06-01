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    MiniVac 핸디형 진공 청소기

    FC6148/01

    매일 실천하는 친환경 생활

    필립스 MiniVac EnergyCare 10.8 V 진공 청소기는 가볍지만 강력하고 오래 지속하는 리튬 이온 배터리 기술을 사용합니다. 효율적인 충전 시스템은 배터리가 완전히 방전되면 전력 사용을 중단하므로 에너지 낭비가 없습니다.

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    매일 실천하는 친환경 생활

    효율적인 충전을 통해 최대 70%의 에너지 절약*

    • 10.8V 배터리(리튬)
    • 싸이클론 방식
    • 틈새 노즐 및 브러시 노즐
    • 에코
    가볍고 더 오래가는 리튬 이온 배터리

    가볍고 더 오래가는 리튬 이온 배터리

    필립스 MiniVac의 강력한 리튬 이온(Li-Ion) 배터리는 표준 니켈 카드뮴(NiCd) 배터리에 비해 더욱 오랫동안 지속됩니다. 또한 리튬 이온 배터리는 매우 가벼우므로 더욱 쾌적한 청소 환경을 경험할 수 있습니다.

    최적의 필터링을 위한 2단계 백리스 싸이클론 방식

    최적의 필터링을 위한 2단계 백리스 싸이클론 방식

    필립스 백리스 싸이클론 방식은 내부 먼지를 회전시켜 최적의 강력한 흡입력과 지속적인 청소 성능을 보장해줍니다. 2중 필터 시스템은 한번 들어간 먼지가 나오지 못하게 해줍니다. 첫 번째 필터는 대부분의 먼지를 차단해주고, 두 번째 필터가 그보다 작은 먼지 미립자를 잡아줍니다.

    브러시 노즐 및 틈새 노즐이 있는 충전 스탠드

    브러시 노즐 및 틈새 노즐이 있는 충전 스탠드

    MiniVac 충전 스탠드는 브러시 노즐 및 틈새 노즐을 보관할 수 있습니다. 브러시 노즐은 손상되기 쉬운 표면을 청소할 때 흠집이 나는 것을 방지합니다. 틈새 노즐은 손길이 닿기 어려운 곳까지 청소할 수 있도록 해줍니다.

    배터리 완전 충전 시 전원을 차단하는 충전 시스템

    배터리 완전 충전 시 전원을 차단하는 충전 시스템

    효율적인 충전 시스템이 배터리가 완전히 충전되면 자동으로 전원을 차단합니다. 이를 통해 전기 사용을 중단하고 에너지를 절약할 수 있습니다. 일반적인 다른 충전 시스템은 배터리가 완전히 충전되더라도 계속해서 충전하기 때문에 에너지를 낭비하게 됩니다.

    더 효과적인 청소를 위한 공기역학 노즐 설계

    더 효과적인 청소를 위한 공기역학 노즐 설계

    필립스 MiniVac의 공기 역학적 노즐 디자인은 아주 미세한 먼지 입자까지도 최적의 흡입력을 보장합니다. 인체공학적인 노즐 디자인은 손이 닿기 어려운 곳까지 깨끗하게 청소할 수 있도록 도와줍니다.

    최적의 그립감을 위한 고리형 손잡이

    최적의 그립감을 위한 고리형 손잡이

    필립스 핸디형 진공청소기는 고리형 손잡이를 사용하여 편안하게 잡을 수 있습니다. 원하는 방식으로 핸디형 진공청소기를 잡을 수 있습니다.

    손쉽게 비울 수 있는 원터치 분리 노즐

    손쉽게 비울 수 있는 원터치 분리 노즐

    필립스 핸디형 진공 청소기는 쉽고 간편하게 먼지통을 비울 수 있으며 위생적으로 청소할 수 있도록 설계되었습니다. 원터치 분리 노즐이 있어 손에 먼지를 묻히지 않고도 먼지를 쉽게 비울 수 있습니다.

    기술 사양

    • 노즐 및 액세서리

      기타 액세서리
      충전대

    • 디자인

      디자인 요소
      반투명 먼지함
      색상
      화이트 및 그린

    • 크기 및 무게

      A-box당 제품 수
      6
      포장 크기(LxWxH)
      460 x 160 x 160  mm
      중량
      0.8  kg
      A-box 크기(LxWxH)
      508 x 335 x 490  mm

    • 성능

      배터리 유형
      리튬 이온
      배터리 전압
      10.8  V
      충전 시간
      8  hour(s)
      진공(최대)
      4.3  kPa
      작동 시간
      9  minute(s)
      입력 전원(최대)
      100  W
      흡입력(최대)
      22  W
      소음 등급(Lc IEC)
      81  dB
      바람(최대)
      950  l/min

    • 필터링

      먼지 용량
      0.5  l
      필터 시스템
      2단계 싸이클론 액션

    • 사용편의성

      특수 기능
      • 충전 표시
      • 부드러운 손잡이

    Badge-D2C

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    • 필립스 이전 모델 FC6050과 비교. 2007 Philips Consumer Lifestyle 내부 테스트.

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