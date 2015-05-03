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눈에 보이는 먼지와 이물질 제거
필립스 핸디형 진공청소기로 매일 하는 청소가 빠르고 쉬워집니다. 충전식 배터리가 함께 제공되어 이동성을 극대화했으며 포함되어 있는 액세서리로 섬세한 표면과 닿기 힘든 구석까지 청소할 수 있습니다.모든 혜택 보기
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충전식 배터리 덕분에 전원 콘센트를 찾아 헤맬 필요 없이 어디든 청소할 수 있습니다.
2중 필터 시스템으로 한 번 들어간 먼지는 다시 나올 수 없습니다. 첫 번째 필터로 대부분의 먼지를 차단하고 두 번째 필터로 보다 작은 먼지 미립자를 잡아줍니다.
핸디형 진공청소기의 니켈수소(NiMH) 배터리는 메모리 효과가 발생하는 다른 유형의 배터리에 비해 오랜 시간 동안 전력이 유지됩니다.
간편 열림 시스템이 적용된 먼지통으로 먼지와 이물질을 쉽고 위생적이며 빠르게 폐기할 수 있습니다.
필립스 핸디형 진공청소기는 고리형 핸들를 채택하여 쉽게 잡을 수 있으므로 사용 중에도 최고의 편안함을 선사합니다.
틈새노즐 및 브러시노즐을 사용하면 어디든 청소할 수 있습니다. 부드러운 브러쉬 노즐은 섬세한 표면을, 틈새 노즐은 손이 닿기 어렵거나 청소하기 불편한 구석구석을 말끔하게 청소합니다.
필립스 핸디형 진공청소기는 충전대와 함께 제공되어 배터리는 완충 상태로 유지할 수 있으므로 필요할 때 언제든 청소할 준비가 되어 있습니다. 또한 진공청소기와 그 액세서리까지 함께 보관할 수 있는 장소로 사용할 수 있습니다. 그 결과 언제든 간편하게 청소할 수 있습니다.
고급 먼지통은 용량이 넉넉하여 청소 도중에 먼지통을 비울 필요 없이 여러 번 청소가 가능합니다.
최고의 편안함을 보장하는 가벼운 무게 덕분에 최소한의 노력으로도 말끔하게 청소할 수 있습니다.
노즐 및 액세서리
디자인
크기 및 무게
지속 가능성
성능
필터링
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