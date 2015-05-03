눈에 보이는 먼지와 이물질 제거

필립스 핸디형 진공청소기로 매일 하는 청소가 빠르고 쉬워집니다. 충전식 배터리가 함께 제공되어 이동성을 극대화했으며 포함되어 있는 액세서리로 섬세한 표면과 닿기 힘든 구석까지 청소할 수 있습니다.