단종됨
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진공 청소와 물 청소를 한번에
새로운 필립스 PowerPro 아쿠아는 물청소도 할 수 있는 강력한 무선 진공 청소기입니다. 진공 청소와 시스템 물청소가 결합되어 매일 생기는 먼지를 빠르게 청소할 수 있습니다. 간편한 전원 스위치로 물걸레 시스템을 진공 청소기로 쉽게 전환할 수 있으며 진공 청소와 물걸레질을 동시에 사용할 수도 있습니다.
진공 청소 및 물청소
14.4V
TriActive 터보 노즐
PowerCyclone 기술
PowerCyclone 기술은 한 번만 지나가도 강력한 진공 청소 성능을 발휘합니다. 공기가 PowerCyclone 속으로 빠르게 흡입되면 곡선형 공기 통로를 통해 이동하여 공기 중의 먼지를 효율적으로 분리합니다.
독특한 물걸레 시스템으로 물 방출량이 제어되므로 청소를 하는 동안 모든 종류의 딱딱한 바닥에 최적의 물기가 유지됩니다.
TriActive 터보 노즐은 딱딱한 바닥과 카펫에서 최고의 성능을 발휘합니다. 모터식 브러시와 최적의 공기 흐름으로 모든 먼지와 보풀을 한 번에 흡입합니다.
리뷰
사용 빈도에 따라 3~6개월마다 교체하시기를 권해 드립니다. 2개의 극세사 패드가 동봉되어 있으며 극세사 패드의 구매처는 www.philips.com에서 확인하실 수 있습니다. 다른 브랜드의 극세사 패드를 사용하실 경우 당사에서는 최적의 청소 결과를 보장해 드릴 수 없습니다.