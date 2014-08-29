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진공 청소, 물걸레질, 건조까지 한번에 해결
AquaTrio Pro는 바닥의 진공 청소, 물걸레질과 건조를 동시에 해결하여 시간과 노력을 절반으로 줄일 수 있습니다*. 강력하고 부드러운 극세사 브러시가 먼지와 얼룩을 효과적으로 제거하며, 모든 마루 바닥에 완벽한 물청소 효과를 제공합니다**.모든 혜택 보기
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- 진공 청소: 강력한 Aqua Cyclone이 모든 액체, 얼룩, 먼지를 제거합니다. - 물걸레질: 이중 역회전 기능의 극세사 브러시가 물을 미세하게 분사하여 먼지와 얼룩을 효율적으로 제거합니다. 모든 먼지가 물에 닦이고 별도 탱크에 저장됩니다. - 건조: 브러시 회전 속도로 인해 공기 흐름이 발생하여 바닥이 건조됩니다.
AquaTrio Pro는 최대 99%의 박테리아***를 박멸하고 알레르기 유발 항원을 감소시킵니다. 깨끗한 물탱크와 배수 탱크가 별도로 장착되어 모든 먼지와 알레르기 유발 항원은 배수 탱크로 걸러집니다.
AquaTrio Pro는 찬물과 따뜻한 수돗물만으로도 뛰어난 청소 효과를 볼 수 있습니다. 필요한 경우에는 원하는 세제를 넣을 수도 있습니다. 단, 바닥에 적합한 거품이 적거나 없는 세제를 사용하세요.
강력한 극세사 브러시가 1분에 6,700번 회전하며 모든 먼지와 얼룩을 효과적으로 제거하고, 틈새 세척을 포함한 다양한 형태의 바닥 세척에 사용할 수 있습니다.
깨끗한 물탱크와 더러운 물탱크가 구분되어 있어 항상 깨끗한 물로 청소할 수 있고, 모든 먼지 및 알레르겐은 더러운 물탱크로 이동됩니다.
일반 걸레질과 비교 시 50% 더 빠른 바닥 건조
목재, 마루, 라미네이트, 비닐 및 리놀륨, 세라믹 및 타일, 대리석 및 천연 석재 등 물청소에 적합한 모든 딱딱한 바닥재에 적합합니다.
700ml 물탱크를 단 한 번만 채우면 실면적 20평 이상의 마루 바닥을 닦을 수 있어 소량의 물로 넓은 면적을 청소할 수 있습니다.
브러시는 사용 중 자동으로 세척되며, 원심력으로 브러시에 흡착된 먼지와 물을 배수 탱크로 보냅니다. 최상의 청소 성능을 유지하려면 6개월에 한번씩 AquaTrio Pro 브러시(FC8054)를 교체하세요.
불과 450W 에너지 사용으로 진공 청소기와 비교 시 에너지 소비량이 최대 50% 절약됩니다. 또한 물걸레질을 할 때보다 물 사용량이 70% 줄어듭니다.
AquaTrio Pro는 자동으로 세척됩니다. 특수 세척 받침에 제품을 올려 놓고 수돗물 한 컵을 부은 후 스위치를 켜고 몇 초만 기다리면 됩니다.
정수 필터를 탑재한 AquaTrio는 유럽 알레르기 연구소에서 알레르기 방지 성능을 검증 받았습니다. Aqua Cyclone이 먼지와 이물질을 압축시켜 알레르기 유발 항원을 물 속에 잡아 두어 공기 중에 다시 나올 수 없도록 합니다. AquaTrio는 개 또는 고양이의 털에서 나오는 알레르기 유발 항원, 먼지 진드기 또는 꽃가루를 99.95%까지 제거해 주어 알레르기 없는 집안 환경을 만들어 줍니다.
LED 표시등으로 필요한 작업을 알 수 있습니다. 표시등이 녹색으로 바뀌면 AquaTrio Pro가 켜지고 청소를 시작할 수 있으며, 파란색으로 바뀌면 물탱크를 채우거나 비워야 합니다. 빨간색으로 바뀐 경우에는 브러시에 무언가가 낀 것이니 장애물을 제거하고 계속해서 청소할 수 있습니다.
노즐 및 액세서리
디자인
크기 및 무게
지속 가능성
성능
필터링
사용편의성
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