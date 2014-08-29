완벽한 결과를 위해 향상된 청소 성능

- 진공 청소: 강력한 Aqua Cyclone이 모든 액체, 얼룩, 먼지를 제거합니다. - 물걸레질: 이중 역회전 기능의 극세사 브러시가 물을 미세하게 분사하여 먼지와 얼룩을 효율적으로 제거합니다. 모든 먼지가 물에 닦이고 별도 탱크에 저장됩니다. - 건조: 브러시 회전 속도로 인해 공기 흐름이 발생하여 바닥이 건조됩니다.