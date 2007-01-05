미세 먼지를 99%까지 여과하는 필터

이 진공 청소기 봉투의 합성 섬유 재질은 최대 99%의 먼지와 입자를 필터링해 줍니다. 일반 종이 봉투보다 공기를 더욱 효율적으로 필터링하므로 알레르겐과 같은 공기 중 입자를 제거할 수 있습니다.