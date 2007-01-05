S-bag 클래식 롱 퍼포먼스 (4개입)
s-bag® 오래 쓰는 먼지 봉투
s-bag®은 필립스 및 일렉트로룩스 사의 모든 제품군(Electrolux, AEG, Volta, Tornado)의 먼지 봉투형 진공 청소기에 적합한 표준형 먼지 봉투입니다. 교체용 봉투 구입 시 s-bag® 로고를 찾아 보세요. 비정품 봉투를 사용하면 청소기가 손상될 수 있습니다. 모든 혜택 보기
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s-bag® 오래 쓰는 먼지 봉투
긴 수명, 우수한 여과 성능
- 먼지 봉투 4개
- 표준 규격으로 모든 봉투에 적합
- 50% 긴 수명
- 15% 더 커진 용량
범용 표준 규격으로 간편한 선택
정품 필립스 s-bag®은 필립스 및 일렉트로룩스 사의 모든(Electrolux, AEG, Volta, Tornado) 먼지 봉투형 진공 청소기에 사용할 수 있습니다. 적합한 먼지 봉투를 찾아 헤맬 필요 없이 s-bag® 로고만 찾으면 됩니다.
기존 종이 봉투보다 50% 긴 수명
s-bag® 오래 쓰는 먼지 봉투는 기존 종이 봉투보다 50% 긴 수명을 자랑합니다. 봉투의 특수 합성 섬유 재질과 15% 더 커진 용량으로 인한 최적의 공기 흐름 덕분에 청소기의 흡입력이 더 오랫동안 유지됩니다.
미세 먼지를 99%까지 여과하는 필터
이 진공 청소기 봉투의 합성 섬유 재질은 최대 99%의 먼지와 입자를 필터링해 줍니다. 일반 종이 봉투보다 공기를 더욱 효율적으로 필터링하므로 알레르겐과 같은 공기 중 입자를 제거할 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 TÜV 인증 결과
필립스 s-bag® 오래 쓰는 먼지 봉투는 TÜV Rheinland Group의 독립적인 테스트 및 인증을 거쳤습니다.
간편한 처리를 위한 위생적인 밀폐형 시스템
필립스 s-bag®의 특허 받은 밀폐형 시스템으로 안에 들어있는 먼지를 흘리지 않고도 먼지 봉투를 쉽고 깨끗하게 제거할 수 있습니다.
뛰어난 내구성을 갖춘 합성섬유 재질, 원산지: 스웨덴
항알레르기 s-bag® 오래 쓰는 먼지 봉투는 뛰어난 내구성을 갖춘 합성섬유 재질로 만들어졌습니다. 생산지: 스웨덴.
기술 사양
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일반 사양
- 재질
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4단계 합성 섬유 재질
- 제품 유형
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청소기 먼지 봉투
- 인증
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TÜV 인증
- 먼지 용량
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3L
- 먼지 봉투 포함
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먼지 봉투 4개
- 호환 가능
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2000 시리즈, PowerGO - FC8240 - FC8246, FC8293 - FC8296, FC8250, FC8253, FC8289 ; 3000 시리즈, Performer Compact - FC8366 - FC8367, FC8370 - FC8379, FC8383 - FC8389, XD30xx, XD31xx
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6000 시리즈, LED - XD6122, XD6142 ; 7000 시리즈, Performer Silent - FC8780, FC8781, FC8782, FC8783, FC8784, FC8785, FC8786, FC8787, FC8789 ; 8000 시리즈, Performer(LED) - XD8121, XD8122, XD8142, XD8152, XD8022, XD8042, XD8052
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5000 시리즈, Performer Active - XD51xx, FC8563, FC8574 - FC8579, FC8584 - FC8589 ; Performer - FC8680 - FC8682, FC9150 - FC9179 ; Performer Expert - FC8720 - FC8728 ; PerformerPro - FC9180 - FC9199 ; Performer Ultimate - FC8921 - FC8925, FC8941 - FC8957
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Jewel - FC9050 - FC9079 ; HomeRun - XU3100, XU3110
- 먼지 봉투 종류
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s-bag® 오래 쓰는 먼지 봉투
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원산지
- 생산지
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스웨덴
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사용 가능한 제품
- HomeRun
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XU2100
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XU5100
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XU9100
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XV1451
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