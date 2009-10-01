항알레르기, 천식 및 알레르기 환자에게 적합

항알레르기 s-bag®은 고성능 필터링을 통해 1마이크론 크기의 꽃가루, 먼지 분자, 먼지 진드기, 진드기 알레르겐 및 고양이 알러지를 일으키는 물질을 잡아냅니다. 이 높은 수준의 필터링으로 가족들이 알레르겐에 노출되는 빈도를 크게 줄여줍니다. 천식 및 알레르기 환자에게 좋습니다.