S-bag 안티 알러지 먼지 봉투
s-bag® 항알레르기
s-bag®은 필립스 및 일렉트로룩스 사의 모든 제품군(Electrolux, AEG, Volta, Tornado)의 먼지 봉투형 진공 청소기에 적합한 표준형 먼지 봉투입니다. 교체용 봉투 구입 시 s-bag® 로고를 찾아 보세요. 비정품 봉투를 사용하면 청소기가 손상될 수 있습니다. 모든 혜택 보기
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s-bag® 항알레르기
우수한 필터링, 알레르기 환자에게 적합
- 먼지 봉투 4개
- 표준 규격으로 모든 봉투에 적합
- 항알레르기 필터
범용 표준 규격으로 간편한 선택
정품 필립스 s-bag®은 필립스 및 일렉트로룩스 사의 모든(Electrolux, AEG, Volta, Tornado) 먼지 봉투형 진공 청소기에 사용할 수 있습니다. 적합한 먼지 봉투를 찾아 헤맬 필요 없이 s-bag® 로고만 찾으면 됩니다.
항알레르기, 천식 및 알레르기 환자에게 적합
항알레르기 s-bag®은 고성능 필터링을 통해 1마이크론 크기의 꽃가루, 먼지 분자, 먼지 진드기, 진드기 알레르겐 및 고양이 알러지를 일으키는 물질을 잡아냅니다. 이 높은 수준의 필터링으로 가족들이 알레르겐에 노출되는 빈도를 크게 줄여줍니다. 천식 및 알레르기 환자에게 좋습니다.
뛰어난 내구성을 갖춘 합성섬유 재질, 원산지: 스웨덴
항알레르기 s-bag®은 뛰어난 내구성을 갖춘 합성섬유 재질로 만들어졌습니다. 생산지: 스웨덴.
간편한 처리를 위한 위생적인 밀폐형 시스템
필립스 s-bag®의 특허 받은 밀폐형 시스템으로 안에 들어있는 먼지를 흘리지 않고도 먼지 봉투를 쉽고 깨끗하게 제거할 수 있습니다.
기술 사양
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일반 사양
- 재질
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4단계 합성 섬유 재질
- 제품 유형
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청소기 먼지 봉투
- 인증
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TÜV 인증
- 먼지 용량
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3L
- 먼지 봉투 포함
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먼지 봉투 4개
- 호환 가능
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2000 시리즈, PowerGO - FC8240 - FC8246, FC8293 - FC8296, FC8250, FC8253, FC8289; 3000 시리즈, Performer Compact - FC8366 - FC8367, FC8370 - FC8379, FC8383 - FC8389, XD30xx, XD31xx
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5000 시리즈, Performer Active - XD51xx, FC8563, FC8574 - FC8579, FC8584 - FC8589; 6000 시리즈, LED - XD6122, XD6142
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7000 시리즈, Performer Silent - FC8780, FC8781, FC8782, FC8783, FC8784, FC8785, FC8786, FC8787, FC8789; 8000 시리즈, Performer(LED) - XD8121, XD8122, XD8142, XD8152, XD8022, XD8042, XD8052
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Performer - FC8680 - FC8682, FC9150 - FC9179; Performer Expert - FC8720 - FC8728; PerformerPro - FC9180 - FC9199; Performer Ultimate - FC8921 - FC8925, FC8941 - FC8957; Jewel - FC9050 - FC9079; HomeRun - XU3100, XU3110
- 먼지 봉투 종류
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s-bag® 항알레르기
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원산지
- 생산지
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스웨덴
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사용 가능한 제품
- HomeRun
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XU2100
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XU5100
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XU9100
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XV1451
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