완벽한 여과를 위한 EPA12 배기 필터

EPA12 필터는 실내로 다시 유입되는 공기 중의 미세먼지를 99.5% 이상 잡아내기 때문에 먼지 없이 완벽하게 깨끗한 환경을 보장해줍니다. 필터는 1년에 한 번 교체하는 것이 좋습니다.