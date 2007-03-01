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  • 필립스 정품 EPA12 교체용 필터 필립스 정품 EPA12 교체용 필터 필립스 정품 EPA12 교체용 필터

    s-filter® 배기 필터

    FC8031/00

    필립스 정품 EPA12 교체용 필터

    진공 청소기용 필립스 EPA12 필터는 미세먼지를 99.5%까지 잡아내기 때문에 먼지 없는 환경이 보장됩니다. 최적의 성능을 얻으려면 1년에 한 번 필터를 교체해야 합니다.

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    s-filter® 배기 필터

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    필립스 정품 EPA12 교체용 필터

    99.5% 이상의 미세먼지를 잡아내는 EPA12 필터

    • 1 x EPA12 배기 필터
    • s-filter® 표준 규격
    • 먼지를 99,5% 이상 처리
    완벽한 여과를 위한 EPA12 배기 필터

    완벽한 여과를 위한 EPA12 배기 필터

    EPA12 필터는 실내로 다시 유입되는 공기 중의 미세먼지를 99.5% 이상 잡아내기 때문에 먼지 없이 완벽하게 깨끗한 환경을 보장해줍니다. 필터는 1년에 한 번 교체하는 것이 좋습니다.

    성능의 지속적인 유지를 위해 12개월마다 교체

    성능의 지속적인 유지를 위해 12개월마다 교체

    최적의 성능과 여과를 위해 12개월마다 필터를 교체하는 것이 좋습니다.

    세척 불가능 필터

    세척 불가능 필터

    필터를 세척할 필요가 없습니다. 제품 수명은 1년이며, 이 기간 후에는 교체해야 합니다. 필터를 세척하면 손상될 수 있습니다.

    s-filter® 표준 규격으로 간편한 교체

    s-filter®는 폭 넓게 사용할 수 있는 표준 배기 필터로, s-filter®만의 로고를 통해 한 눈에 알아볼 수 있습니다. 필립스 뿐만 아니라 Electrolux, AEG, Volta 및 Tornado의 다양한 진공 청소기 제품군에도 적합합니다.

    기술 사양

    • 사용 가능한 제품

      Jewel
      FC9050 - FC9079
      Performer
      • FC9150 - FC9179
      • FC8680 - FC8682
      Performer Expert
      FC8720 - FC8729
      PerformerPro
      FC9180 - FC9199
      Performer Ultimate
      • FC8921 - FC8925
      • FC8941 - FC8957
      PowerPro
      FC8760 - FC8770
      SilentStar
      FC9300 - FC9319
      PowerPro Expert
      • FC9712 - FC9714
      • FC9720 - FC9725
      PowerPro Ultimate
      • FC9911 - FC9912
      • FC9919 - FC9934
      Marathon Ultimate
      • FC9911 - FC9912
      • FC9919 - FC9924
      7000 시리즈, Performer Silent
      • FC8741 - FC8745
      • FC8779 - FC8786
      Marathon
      FC9200 - FC9225

    • 내용물

      배기 필터
      1
    Badge-D2C

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