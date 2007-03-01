s-filter® 배기 필터
필립스 정품 EPA12 교체용 필터
진공 청소기용 필립스 EPA12 필터는 미세먼지를 99.5%까지 잡아내기 때문에 먼지 없는 환경이 보장됩니다. 최적의 성능을 얻으려면 1년에 한 번 필터를 교체해야 합니다. 모든 혜택 보기
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필립스 정품 EPA12 교체용 필터
99.5% 이상의 미세먼지를 잡아내는 EPA12 필터
- 1 x EPA12 배기 필터
- s-filter® 표준 규격
- 먼지를 99,5% 이상 처리
완벽한 여과를 위한 EPA12 배기 필터
EPA12 필터는 실내로 다시 유입되는 공기 중의 미세먼지를 99.5% 이상 잡아내기 때문에 먼지 없이 완벽하게 깨끗한 환경을 보장해줍니다. 필터는 1년에 한 번 교체하는 것이 좋습니다.
성능의 지속적인 유지를 위해 12개월마다 교체
최적의 성능과 여과를 위해 12개월마다 필터를 교체하는 것이 좋습니다.
세척 불가능 필터
필터를 세척할 필요가 없습니다. 제품 수명은 1년이며, 이 기간 후에는 교체해야 합니다. 필터를 세척하면 손상될 수 있습니다.
s-filter® 표준 규격으로 간편한 교체
s-filter®는 폭 넓게 사용할 수 있는 표준 배기 필터로, s-filter®만의 로고를 통해 한 눈에 알아볼 수 있습니다. 필립스 뿐만 아니라 Electrolux, AEG, Volta 및 Tornado의 다양한 진공 청소기 제품군에도 적합합니다.
기술 사양
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사용 가능한 제품
- Jewel
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FC9050 - FC9079
- Performer
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FC9150 - FC9179
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FC8680 - FC8682
- Performer Expert
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FC8720 - FC8729
- PerformerPro
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FC9180 - FC9199
- Performer Ultimate
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FC8921 - FC8925
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FC8941 - FC8957
- PowerPro
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FC8760 - FC8770
- SilentStar
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FC9300 - FC9319
- PowerPro Expert
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FC9712 - FC9714
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FC9720 - FC9725
- PowerPro Ultimate
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FC9911 - FC9912
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FC9919 - FC9934
- Marathon Ultimate
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FC9911 - FC9912
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FC9919 - FC9924
- 7000 시리즈, Performer Silent
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FC8741 - FC8745
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FC8779 - FC8786
- Marathon
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FC9200 - FC9225
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내용물
- 배기 필터
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