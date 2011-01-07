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  • 필립스 정품 HEPA13 교체용 필터 필립스 정품 HEPA13 교체용 필터 필립스 정품 HEPA13 교체용 필터

    s-filter® 배기 필터

    FC8038/01

    필립스 정품 HEPA13 교체용 필터

    필립스 HEPA13 필터는 미세 먼지를 99.95% 걸러내 깨끗하고 먼지 없는 환경을 만들어 줍니다. 필터를 통과한 공기는 실내 공기보다 훨씬 더 깨끗합니다.

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    s-filter® 배기 필터

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    필립스 정품 HEPA13 교체용 필터

    미세 먼지의 99.95% 이상을 걸러주는 HEPA13 필터

    • 1 x 알레르기 H13 배기 필터
    • s-filter® 표준 규격
    • 먼지를 99.95% 이상 처리
    완벽한 여과를 위한 알레르기 H13 배기 필터

    완벽한 여과를 위한 알레르기 H13 배기 필터

    다른 필터는 미세 먼지를 단순히 재순환시켜서 집안 공기로 내보내는 반면 알레르기 H13 필터는 이러한 미세 먼지를 99.95% 이상 걸러주고 꽃가루, 먼지 분자와 같이 알레르기 및 천식 증상을 유발하는 미세 입자도 제거해줍니다. 본 필터는 1년에 한 번씩 교체해야 합니다.

    성능의 지속적인 유지를 위해 12개월마다 교체

    성능의 지속적인 유지를 위해 12개월마다 교체

    최적의 성능과 여과를 위해 12개월마다 필터를 교체하는 것이 좋습니다.

    세척 불가능 필터

    세척 불가능 필터

    필터를 세척할 필요가 없습니다. 제품 수명은 1년이며, 이 기간 후에는 교체해야 합니다. 필터를 세척하면 손상될 수 있습니다.

    s-filter® 표준 규격으로 간편한 교체

    s-filter®는 폭 넓게 사용할 수 있는 표준 배기 필터로, s-filter®만의 로고를 통해 한 눈에 알아볼 수 있습니다. 필립스 뿐만 아니라 Electrolux, AEG, Volta 및 Tornado의 다양한 진공 청소기 제품군에도 적합합니다.

    기술 사양

    • 일반 사양

      제품 유형
      s-filter® 배기 필터
      호환 가능
      • Performer - FC9150, FC9170, FC9174, FC9176; Performer Expert - FC8720, FC8728; PerformerPro - FC9180, FC9199; Performer Ultimate - FC8921, FC8925, FC8941, FC8957
      • 7000 시리즈, Performer Silent - FC8780, FC8781, FC8782, FC8783, FC8784, FC8785, FC8786, FC8787, FC8789 ; 8000 시리즈, Performer(LED) - XD8121, XD8122, XD8142, XD8152, XD8022, XD8042, XD8052
      • 9000 시리즈, PowerPro/Marathon Ultimate - FC9911, FC9912, FC9925, FC9928, FC9929, FC9932, XB9125, XB9145, XB9154, XB9155, XB9185
      • Marathon - FC9200, FC9225; PowerPro Expert - FC9712 – FC9714, FC9720 – FC9725; PowerPro - FC8760 – FC8770

    • 호환성

      기본 제공 액세서리 1
      배기 HEPA 필터　１개

    • 원산지

      생산지
      스웨덴

    Badge-D2C

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