완벽한 여과를 위한 알레르기 H13 배기 필터

다른 필터는 미세 먼지를 단순히 재순환시켜서 집안 공기로 내보내는 반면 알레르기 H13 필터는 이러한 미세 먼지를 99.95% 이상 걸러주고 꽃가루, 먼지 분자와 같이 알레르기 및 천식 증상을 유발하는 미세 입자도 제거해줍니다. 본 필터는 1년에 한 번씩 교체해야 합니다.