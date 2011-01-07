s-filter® 배기 필터
필립스 정품 HEPA13 교체용 필터
필립스 HEPA13 필터는 미세 먼지를 99.95% 걸러내 깨끗하고 먼지 없는 환경을 만들어 줍니다. 필터를 통과한 공기는 실내 공기보다 훨씬 더 깨끗합니다. 모든 혜택 보기
이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
필립스 정품 HEPA13 교체용 필터
미세 먼지의 99.95% 이상을 걸러주는 HEPA13 필터
- 1 x 알레르기 H13 배기 필터
- s-filter® 표준 규격
- 먼지를 99.95% 이상 처리
완벽한 여과를 위한 알레르기 H13 배기 필터
다른 필터는 미세 먼지를 단순히 재순환시켜서 집안 공기로 내보내는 반면 알레르기 H13 필터는 이러한 미세 먼지를 99.95% 이상 걸러주고 꽃가루, 먼지 분자와 같이 알레르기 및 천식 증상을 유발하는 미세 입자도 제거해줍니다. 본 필터는 1년에 한 번씩 교체해야 합니다.
성능의 지속적인 유지를 위해 12개월마다 교체
최적의 성능과 여과를 위해 12개월마다 필터를 교체하는 것이 좋습니다.
세척 불가능 필터
필터를 세척할 필요가 없습니다. 제품 수명은 1년이며, 이 기간 후에는 교체해야 합니다. 필터를 세척하면 손상될 수 있습니다.
s-filter® 표준 규격으로 간편한 교체
s-filter®는 폭 넓게 사용할 수 있는 표준 배기 필터로, s-filter®만의 로고를 통해 한 눈에 알아볼 수 있습니다. 필립스 뿐만 아니라 Electrolux, AEG, Volta 및 Tornado의 다양한 진공 청소기 제품군에도 적합합니다.
기술 사양
-
일반 사양
- 제품 유형
-
s-filter® 배기 필터
- 호환 가능
-
-
Performer - FC9150, FC9170, FC9174, FC9176; Performer Expert - FC8720, FC8728; PerformerPro - FC9180, FC9199; Performer Ultimate - FC8921, FC8925, FC8941, FC8957
-
7000 시리즈, Performer Silent - FC8780, FC8781, FC8782, FC8783, FC8784, FC8785, FC8786, FC8787, FC8789 ; 8000 시리즈, Performer(LED) - XD8121, XD8122, XD8142, XD8152, XD8022, XD8042, XD8052
-
9000 시리즈, PowerPro/Marathon Ultimate - FC9911, FC9912, FC9925, FC9928, FC9929, FC9932, XB9125, XB9145, XB9154, XB9155, XB9185
-
Marathon - FC9200, FC9225; PowerPro Expert - FC9712 – FC9714, FC9720 – FC9725; PowerPro - FC8760 – FC8770
-
호환성
- 기본 제공 액세서리 1
-
배기 HEPA 필터 １개
-
원산지
- 생산지
-
스웨덴
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.