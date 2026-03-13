필립스 SmallStar를 이용해 집안 곳곳을 자유롭게 청소할 수 있습니다. 이 진공 청소기는 작고 가벼워 다루기가 용이하고 강력한 성능과 HEPA 필터를 통해 청소 효과를 높여줍니다.