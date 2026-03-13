진공 청소기 및 물걸레
모든 시리즈
SmallStar 먼지 봉투형 진공 청소기
단종됨
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FC8230/01
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User Manual Philips SmallStar Vacuum cleaner with bag
필립스 SmallStar를 이용해 집안 곳곳을 자유롭게 청소할 수 있습니다. 이 진공 청소기는 작고 가벼워 다루기가 용이하고 강력한 성능과 HEPA 필터를 통해 청소 효과를 높여줍니다.
전체 (4)
필립스 진공 청소기의 액세서리가 다른 모델과 호환됩니까?
필립스 진공 청소기의 먼지 봉투가 가득 찼는지 어떻게 알 수 있습니까?
필립스 진공 청소기의 모델 번호 및 일련 번호는 어디에 있습니까?
필립스 진공청소기 필터는 어떻게 청소하나요?
필립스 진공청소기가 켜지지 않음
필립스 진공청소기가 과열됨
필립스 진공 청소기의 흡입력이 감소함
필립스 진공청소기의 흡입력이 약함
필립스 진공청소기의 먼지 봉투 교체 표시등이 켜짐
필립스 진공 청소기 사용 시 정전기 발생
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