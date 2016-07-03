노즐 폭이 매우 넓은 TriActive XL 노즐

TriActive XL 노즐은 다음과 같은 개선 사항 덕분에 2배 이상 빨라져 더욱 효율적이고 깨끗하게 청소할 수 있습니다. 1. 매우 넓은 노즐로 한 번에 두 배 넓은 바닥 면적을 쓸어 냅니다. 2. 3개의 흡입구가 전면과 양 측면에 배치되어 먼지를 빨아들입니다. 3. 유연한 스트립이 뒤에 남아 있는 먼지를 흡입합니다.