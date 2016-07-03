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완벽한 성능, 스마트한 청소
알아서 청소하는 필립스 SmartPro Compact 로봇 청소기에는 초대형 폭의 TriActive XL 노즐이 사용되어, 이제 청소가 2배 더 빨라집니다. 스마트 감지 시스템 덕분에 최적의 방식으로 집안을 깨끗하게 청소할 수 있습니다.모든 혜택 보기
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TriActive XL 노즐은 다음과 같은 개선 사항 덕분에 2배 이상 빨라져 더욱 효율적이고 깨끗하게 청소할 수 있습니다. 1. 매우 넓은 노즐로 한 번에 두 배 넓은 바닥 면적을 쓸어 냅니다. 2. 3개의 흡입구가 전면과 양 측면에 배치되어 먼지를 빨아들입니다. 3. 유연한 스트립이 뒤에 남아 있는 먼지를 흡입합니다.
로봇은 6cm 높이의 슬림한 디자인으로 높이가 낮은 공간에도 쉽게 닿을 수 있어, 가구 아래에 쌓여 있는 먼지까지 제거해줍니다.
새로운 로봇 청소기에는 스마트 감지 시스템, 스마트 칩 조합, 자이로스코프와 가속도계가 탑재되어 있어 로봇이 스스로 효율적인 방법을 선택하여 청소할 수 있습니다. 로봇은 환경을 인지하고 최적의 청소 전략을 선택하여 가능한 빠르게 집안을 청소합니다. 로봇은 막히지 않으며 필요한 경우 도킹 스테이션으로 다시 돌아옵니다.
새로운 필립스 로봇 청소기는 장착되어 있는 6개의 적외선 센서로 벽, 전등, 케이블 등과 같은 장애물을 감지하고, 이를 피해 바닥을 더욱 깨끗하게 청소합니다. 이제 방해 받지 않고 집안을 청소할 수 있습니다.
24시간 예약 기능을 제공하는 새로운 로봇 청소기로 다음 청소 세션을 24시간까지 미리 프로그래밍할 수 있습니다.
필립스 로봇 청소기는 배터리가 부족해지면 충전을 위해 자동으로 도킹 스테이션에 돌아가 다음 청소 세션을 위해 대기합니다.
리모콘을 사용하여 멀리서도 로봇 진공 청소기를 제어하고 다양한 동작을 수행할 수 있습니다. 로봇을 시작/중지하고 특정 방향으로 이동시키거나 청소 경로를 변경할 수 있습니다. 또한 로봇이 도킹 스테이션으로 돌아가도록 조종할 수도 있습니다.
강력한 리튬 이온 배터리는 표준 배터리에 비해 수명은 더 길어지고 충전 시간은 단축되었습니다. 새로운 로봇 진공 청소기는 최대 120분까지 작동 가능합니다.
4가지 청소 유형이 제공되므로, 로봇은 각 방에 알맞은 효율적인 방법을 선택할 수 있습니다.
긴 브러시 2개로 구석과 기둥 밑 주변의 먼지 및 이물질을 쓸어내므로 다른 로봇은 닿지 못하는 구역까지 깔끔하게 청소됩니다.
TriActive XL 노즐이 탑재된 새로운 SmartPro Compact은 기존 로봇의 2개 휠과 달리 4개의 휠 드라이브 시스템을 갖추고 있습니다. 이 4개의 휠이 있어, 로봇이 문턱을 쉽게 넘어갈 수 있습니다.
일년 동안 사용할 수 있는 추가 필터가 제공됩니다.
노즐 및 액세서리
디자인
크기 및 무게
지속 가능성
성능
필터링
사용편의성
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