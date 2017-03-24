환경에 맞는 청소 방법을 선택해 주는 스마트 감지 시스템 2

필립스 SmartPro Easy에는 스마트 칩, 최대 23개의 센서 및 가속도계가 결합된 스마트 감지 시스템 2가 탑재되어 있어 로봇이 스스로 알아서 효과적으로 청소해줍니다. 로봇이 환경을 파악한 후 집안을 깨끗하게 청소하기 위한 최적의 전략을 빠르게 선택합니다. 로봇에서 걸림이 발생하지 않으며 필요한 경우 도킹 스테이션으로 돌아갑니다.