물걸레질 기능이 포함된 3단계 청소 시스템

먼저 두 개의 긴 브러시로 먼지와 이물질을 효과적으로 제거해줍니다. 그런 다음 강력한 모터로 먼지와 이물질을 효과적으로 흡입합니다. 마지막으로 물에 적셔 사용할 수 있는 극세사 패드로 바닥에 있는 가장 미세한 먼지까지 수거하여 청소 효과를 높여줍니다.