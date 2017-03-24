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완벽한 성능, 스마트한 청소
필립스 SmartPro Easy는 3단계를 통해 최적의 자동 청소 기능을 제공합니다. 먼저 측면 브러시로 먼지를 모두 쓸어내고, 강력한 흡입력으로 흡입한 후 극세사 걸레로 가장 미세한 먼지까지 닦아냅니다. 초슬림형 디자인으로 낮은 공간까지도 깨끗하게 청소할 수 있습니다.모든 혜택 보기
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24시간 예약 기능을 제공하는 필립스 SmartPro Easy로 다음 청소 세션을 24시간까지 미리 프로그래밍할 수 있습니다.
먼저 두 개의 긴 브러시로 먼지와 이물질을 효과적으로 제거해줍니다. 그런 다음 강력한 모터로 먼지와 이물질을 효과적으로 흡입합니다. 마지막으로 물에 적셔 사용할 수 있는 극세사 패드로 바닥에 있는 가장 미세한 먼지까지 수거하여 청소 효과를 높여줍니다.
로봇 진공 청소기는 방 종류에 따라 하나 또는 여러 가지의 청소 모드(Z-형 청소, 나선형, 바운스 또는 벽면 이동 청소 패턴)를 사용합니다.
필립스 로봇 청소기는 매우 컴팩트하고 디자인이 슬림하여 매우 낮은 공간 아래까지도 청소할 수 있습니다.
작지만 강력한 파워 - 600파스칼의 흡입력을 자랑하는 필립스 로봇 청소기로 먼지와 부스러기를 빠르게 제거할 수 있어 효과적인 청소가 가능합니다.
먼지를 묻히지 않고도 먼지통의 먼지를 처리할 수 있습니다.
전원을 켜기만 하면 즉시 바닥 청소가 시작되므로 사용하기 매우 쉽습니다.
필립스 SmartPro Easy에는 스마트 칩, 최대 23개의 센서 및 가속도계가 결합된 스마트 감지 시스템 2가 탑재되어 있어 로봇이 스스로 알아서 효과적으로 청소해줍니다. 로봇이 환경을 파악한 후 집안을 깨끗하게 청소하기 위한 최적의 전략을 빠르게 선택합니다. 로봇에서 걸림이 발생하지 않으며 필요한 경우 도킹 스테이션으로 돌아갑니다.
매우 위생적인 EPA12 필터가 배기되는 공기를 필터링하면서 미세먼지 입자를 99.5%까지 빨아들입니다. 먼지는 먼지통 안에 보관되므로 2차 오염을 방지할 수 있습니다.
강력한 리튬 이온 배터리는 표준 배터리에 비해 수명은 더 길어지고 충전 시간은 단축되었습니다. 새로운 로봇 청소기는 최대 105분까지 작동 가능합니다.
노즐 및 액세서리
디자인
크기 및 무게
지속 가능성
성능
필터링
사용편의성
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