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    SmartPro Easy 로봇 청소기

    FC8794/01

    완벽한 성능, 스마트한 청소

    필립스 SmartPro Easy는 3단계를 통해 최적의 자동 청소 기능을 제공합니다. 먼저 측면 브러시로 먼지를 모두 쓸어내고, 강력한 흡입력으로 흡입한 후 극세사 걸레로 가장 미세한 먼지까지 닦아냅니다. 초슬림형 디자인으로 낮은 공간까지도 깨끗하게 청소할 수 있습니다.

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    SmartPro Easy 로봇 청소기

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    완벽한 성능, 스마트한 청소

    닿기 힘든 곳까지 구석구석 진공 및 물 청소하는 초슬림 청소기

    • 초슬림형 디자인
    • 3단계 청소 시스템
    • 물청소 시스템
    24시간 전 사전 예약

    24시간 전 사전 예약

    24시간 예약 기능을 제공하는 필립스 SmartPro Easy로 다음 청소 세션을 24시간까지 미리 프로그래밍할 수 있습니다.

    물걸레질 기능이 포함된 3단계 청소 시스템

    물걸레질 기능이 포함된 3단계 청소 시스템

    먼저 두 개의 긴 브러시로 먼지와 이물질을 효과적으로 제거해줍니다. 그런 다음 강력한 모터로 먼지와 이물질을 효과적으로 흡입합니다. 마지막으로 물에 적셔 사용할 수 있는 극세사 패드로 바닥에 있는 가장 미세한 먼지까지 수거하여 청소 효과를 높여줍니다.

    다양한 구역에 맞는 4가지 청소모드

    다양한 구역에 맞는 4가지 청소모드

    로봇 진공 청소기는 방 종류에 따라 하나 또는 여러 가지의 청소 모드(Z-형 청소, 나선형, 바운스 또는 벽면 이동 청소 패턴)를 사용합니다.

    낮은 가구 아래까지 청소가 가능한 5.8cm의 초슬림형 디자인

    낮은 가구 아래까지 청소가 가능한 5.8cm의 초슬림형 디자인

    필립스 로봇 청소기는 매우 컴팩트하고 디자인이 슬림하여 매우 낮은 공간 아래까지도 청소할 수 있습니다.

    600Pa에 달하는 강력한 흡입력

    600Pa에 달하는 강력한 흡입력

    작지만 강력한 파워 - 600파스칼의 흡입력을 자랑하는 필립스 로봇 청소기로 먼지와 부스러기를 빠르게 제거할 수 있어 효과적인 청소가 가능합니다.

    손쉽게 먼지통 비우기

    손쉽게 먼지통 비우기

    먼지를 묻히지 않고도 먼지통의 먼지를 처리할 수 있습니다.

    원 버튼 조작

    원 버튼 조작

    전원을 켜기만 하면 즉시 바닥 청소가 시작되므로 사용하기 매우 쉽습니다.

    환경에 맞는 청소 방법을 선택해 주는 스마트 감지 시스템 2

    환경에 맞는 청소 방법을 선택해 주는 스마트 감지 시스템 2

    필립스 SmartPro Easy에는 스마트 칩, 최대 23개의 센서 및 가속도계가 결합된 스마트 감지 시스템 2가 탑재되어 있어 로봇이 스스로 알아서 효과적으로 청소해줍니다. 로봇이 환경을 파악한 후 집안을 깨끗하게 청소하기 위한 최적의 전략을 빠르게 선택합니다. 로봇에서 걸림이 발생하지 않으며 필요한 경우 도킹 스테이션으로 돌아갑니다.

    매우 위생적인 EPA12 필터

    매우 위생적인 EPA12 필터

    매우 위생적인 EPA12 필터가 배기되는 공기를 필터링하면서 미세먼지 입자를 99.5%까지 빨아들입니다. 먼지는 먼지통 안에 보관되므로 2차 오염을 방지할 수 있습니다.

    105분간 작동하는 강력한 리튬 이온 배터리

    105분간 작동하는 강력한 리튬 이온 배터리

    강력한 리튬 이온 배터리는 표준 배터리에 비해 수명은 더 길어지고 충전 시간은 단축되었습니다. 새로운 로봇 청소기는 최대 105분까지 작동 가능합니다.

    기술 사양

    • 노즐 및 액세서리

      포함된 액세서리
      • AC 전원 어댑터
      • 충전대
      • 마이크로 필터 패드
      • 사이드 브러시
      • 배기 필터
      • 리모콘

    • 디자인

      색상
      • 블랙
      • 일렉트릭 아쿠아

    • 크기 및 무게

      제품 규격(LxWxH)
      300x300x58.5  mm
      중량
      2 개  kg

    • 지속 가능성

      포장
      > 90% 재활용 재료
      사용 설명서
      100% 재활용 종이

    • 성능

      배터리 유형
      리튬 이온
      배터리 전압
      14.8  V
      충전 시간
      4  hour(s)
      작동 시간
      105  minute(s)
      센서
      23개 센서
      흡입력(최대 Pa)
      600

    • 필터링

      먼지 용량
      0.4  l
      필터
      EPA 12 필터

    • 사용편의성

      청소 모드
      4
      24시간 예약
      바닥 종류
      • 카페트
      • 딱딱한 바닥

    Badge-D2C

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