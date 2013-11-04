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최대의 편안함, 최소의 노력
더 편한 자세로 안정감 있게 사용하세요! 이 필립스 진공 청소기는 청소 시 몸의 구부림을 확연히 줄여주어 보다 편안한 사용감을 선사합니다.
리모콘
특허 받은 자세 보호 손잡이는 4배나 안정된 자세를 제공합니다. 청소하는 동안 몸의 구부림을 방지하고, 손목을 편안한 자세로 유지할 수 있도록 지탱하는 것은 물론, 양쪽 손잡이로 사용이 간편하고 원터치 컨트롤로 진공 청소기를 손쉽게 조작할 수 있습니다.
손잡이에 있는 버튼으로 허리를 숙이지 않고도 청소기를 쉽게 조작할 수 있습니다.
손잡이에 회전식으로 연결되는 호스 연결부가 보다 손쉬운 조작을 가능하게 하며 손목 통증을 덜어줍니다.
5.0
5점 만점
1
리뷰
100%
의 추천 제품
ckjanet
04/11/2013
한국
미세먼지까지 흡입하는 고흡입력에 소리도 일반 청소기에 비해 조용하고, 헤파 필터 사용으로 미세먼지까지 걸러내 배기되어 건강에도 안심되고, 손잡이가 있어 힘을 주고 밀며 청소하기에 편리함.
미세먼지까지 흡입하는 고흡입력에 소리도 일반 청소기에 비해 조용하고, 헤파 필터 사용으로 미세먼지까지 걸러내 배기되어 건강에도 안심되고, 먼지통 물세척하니 깔끔하고 개운해서 좋네요. 또한, 사용자의 키에 맞춰 길이 조절하여 청소밀대를 사용하고, 손잡이가 있어 힘을 주고 밀며 청소하기에 편리하네요. 전기선이 길어 콘센트 한곳에 꽂아 놓고 이곳 저곳을 청소할 수 있어 편리하네요.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 ErgoFit FC9256/01 백리스 진공 청소기에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 ErgoFit FC9256/01 백리스 진공 청소기에 대해 작성되었습니다.