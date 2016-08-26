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    GC1426/38

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    석회질 제거 기능으로 연장된 다리미 수명

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    편안한 핸들과 안정적인 뒤쪽 받침대가 안정감을 더해줍니다

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    빠른 주름 제거를 위한 분당 최대 18g의 연속 스팀

    빠른 주름 제거를 위한 분당 최대 18g의 연속 스팀

    빠른 주름 제거를 위한 분당 최대 18g의 연속 스팀.

    통합형 물 스프레이로 더 쉬워진 다림질

    통합형 물 스프레이로 더 쉬워진 다림질

    스프레이 기능으로 미세한 분무가 나와 옷감을 고르게 적셔주므로 주름을 손쉽게 펼 수 있습니다.

    넓은 물 주입구로 물 넘침 방지

    넓은 물 주입구로 물 넘침 방지

    넓은 물 주입구로 갑작스러운 물 넘침 방지.

    다양한 종류의 옷감을 위한 대형 온도 조절 다이얼

    다양한 종류의 옷감을 위한 대형 온도 조절 다이얼

    대형 온도 조절 다이얼을 이용해 옷감에 따라 적절한 다림질 온도를 손쉽게 조절할 수 있어 원하는 다림질 효과를 안전하게 누릴 수 있습니다.

    우수한 활주력을 위한 Non-stick 코팅

    우수한 활주력을 위한 Non-stick 코팅

    눌러 붙지 않는 특수 레이어로 코팅된 필립스 다리미의 열판은 모든 옷감 위에서 뛰어난 활주력을 선보입니다.

    최대 65g의 순간 스팀

    최대 65g의 순간 스팀

    스팀 출력은 열판에서 나오는 그램 단위의 스팀 분사량입니다. 분사량이 많을수록 스팀이 옷감 층 깊숙이 침투하여 펴진 주름이 더 오래 지속될 수 있습니다. 이 스팀 다리미는 65g의 순간 스팀으로 잘 펴지지 않는 주름도 제거할 수 있습니다.

    최적의 제어 및 가시성을 위한 3중 정밀 팁

    최적의 제어 및 가시성을 위한 3중 정밀 팁

    필립스 다리미의 팁은 뾰족한 팁, 단추 홈 및 세련된 노즐 디자인의 3가지 방면에서 정밀함을 자랑합니다. 3중 정밀 팁으로 단추 주변이나 주름 사이와 같이 닿기 어려운 부분까지도 편하게 다림질할 수 있습니다.

    최대 전력 1200W로 강력한 연속 스팀 분사 가능

    최대 전력 1200W로 강력한 연속 스팀 분사 가능

    최대 전력 1200W로 강력한 연속 스팀 분사 가능

    기술 사양

    • 편리한 사용

      열판 이름
      논스틱
      정밀 스팀 팁

    • 빠른 주름 제거

      물 스프레이

    • 석회질 관리

      석회 제거 및 청소
      자동 세척

    Badge-D2C

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