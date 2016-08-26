GC1426/38
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
석회질 제거 기능으로 연장된 다리미 수명
편안한 핸들과 안정적인 뒤쪽 받침대가 안정감을 더해줍니다
빠른 주름 제거를 위한 분당 최대 18g의 연속 스팀.
스프레이 기능으로 미세한 분무가 나와 옷감을 고르게 적셔주므로 주름을 손쉽게 펼 수 있습니다.
넓은 물 주입구로 갑작스러운 물 넘침 방지.
대형 온도 조절 다이얼을 이용해 옷감에 따라 적절한 다림질 온도를 손쉽게 조절할 수 있어 원하는 다림질 효과를 안전하게 누릴 수 있습니다.
눌러 붙지 않는 특수 레이어로 코팅된 필립스 다리미의 열판은 모든 옷감 위에서 뛰어난 활주력을 선보입니다.
스팀 출력은 열판에서 나오는 그램 단위의 스팀 분사량입니다. 분사량이 많을수록 스팀이 옷감 층 깊숙이 침투하여 펴진 주름이 더 오래 지속될 수 있습니다. 이 스팀 다리미는 65g의 순간 스팀으로 잘 펴지지 않는 주름도 제거할 수 있습니다.
필립스 다리미의 팁은 뾰족한 팁, 단추 홈 및 세련된 노즐 디자인의 3가지 방면에서 정밀함을 자랑합니다. 3중 정밀 팁으로 단추 주변이나 주름 사이와 같이 닿기 어려운 부분까지도 편하게 다림질할 수 있습니다.
최대 전력 1200W로 강력한 연속 스팀 분사 가능
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.