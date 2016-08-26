최대 65g의 순간 스팀

스팀 출력은 열판에서 나오는 그램 단위의 스팀 분사량입니다. 분사량이 많을수록 스팀이 옷감 층 깊숙이 침투하여 펴진 주름이 더 오래 지속될 수 있습니다. 이 스팀 다리미는 65g의 순간 스팀으로 잘 펴지지 않는 주름도 제거할 수 있습니다.