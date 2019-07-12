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쉽고 효과적인 작동
EasySpeed 다리미는 강력한 주름을 제거하기 위한 다양한 스팀, 모든 옷감에서 쉽게 미끄러지는 세라믹 열판, 뛰어난 내구성을 위한 석회질 세척 기능을 갖추고 있어 쉽고 효과적으로 다림질할 수 있습니다.모든 혜택 보기
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220ml 대형 물탱크는 물을 자주 보충할 필요가 없어 한 번에 더 많은 옷을 다릴 수 있습니다.
스프레이 기능으로 미세한 분무가 나와 옷감을 고르게 적셔주므로 주름을 손쉽게 펼 수 있습니다.
최대 전원 2000W로 강력한 연속 스팀 분사 가능
누수 방지 시스템으로 물얼룩이 남지 않아 어떤 온도에서든 안심하고 다림질할 수 있습니다.
최대 100g의 순간 스팀으로 심한 주름도 빠르게 제거할 수 있습니다.
필립스의 내구성이 뛰어난 세라믹 열판은 다림질이 가능한 모든 옷감에서 뛰어난 활주력을 선보입니다. 논스틱, 긁힘 방지 처리가 되어 있으며 간편한 세척이 가능합니다.
이 스팀 다리미는 일반 수돗물을 이용할 수 있으며 석회질 세척 슬라이더로 다리미에 축적된 석회질을 손쉽게 제거할 수 있습니다. 필립스 스팀 다리미의 성능을 유지하려면 일반 수돗물을 사용하는 경우 한 달에 한 번씩 이 석회질 제거 기능을 사용해 주어야 합니다.
분당 최대 25g의 연속 스팀으로 주름을 효과적으로 제거합니다.
소비전력
기술 사양
디자인
편리한 사용
편안한 다림질
보증
빠른 주름 제거
석회질 관리
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