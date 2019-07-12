꾸준한 스팀 성능을 위한 석회질 세척 슬라이더

이 스팀 다리미는 일반 수돗물을 이용할 수 있으며 석회질 세척 슬라이더로 다리미에 축적된 석회질을 손쉽게 제거할 수 있습니다. 필립스 스팀 다리미의 성능을 유지하려면 일반 수돗물을 사용하는 경우 한 달에 한 번씩 이 석회질 제거 기능을 사용해 주어야 합니다.