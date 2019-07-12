검색어

  • 쉽고 효과적인 작동 쉽고 효과적인 작동 쉽고 효과적인 작동

    EasySpeed 스팀 다리미

    GC1752/30

    1 수상 내용

    쉽고 효과적인 작동

    EasySpeed 다리미는 강력한 주름을 제거하기 위한 다양한 스팀, 모든 옷감에서 쉽게 미끄러지는 세라믹 열판, 뛰어난 내구성을 위한 석회질 세척 기능을 갖추고 있어 쉽고 효과적으로 다림질할 수 있습니다.

    모든 혜택 보기

    EasySpeed 스팀 다리미

    유사 제품

    모두 보기 스팀 다리미

    쉽고 효과적인 작동

    다림질 효과를 높여주는 4가지 스팀 설정

    • 최대 100g의 순간 스팀
    • 세라믹 열판
    • 누수 방지
    220ml 물탱크로 한 번에 더 오래 다릴 수 있음

    220ml 물탱크로 한 번에 더 오래 다릴 수 있음

    220ml 대형 물탱크는 물을 자주 보충할 필요가 없어 한 번에 더 많은 옷을 다릴 수 있습니다.

    옷감을 고르게 적시는 통합형 물 스프레이

    옷감을 고르게 적시는 통합형 물 스프레이

    스프레이 기능으로 미세한 분무가 나와 옷감을 고르게 적셔주므로 주름을 손쉽게 펼 수 있습니다.

    최대 전원 2000W로 강력한 연속 스팀 분사 가능

    최대 전원 2000W로 강력한 연속 스팀 분사 가능

    최대 전원 2000W로 강력한 연속 스팀 분사 가능

    얼룩 없이 다림질할 수 있는 누수 방지 기능

    얼룩 없이 다림질할 수 있는 누수 방지 기능

    누수 방지 시스템으로 물얼룩이 남지 않아 어떤 온도에서든 안심하고 다림질할 수 있습니다.

    잘 펴지지 않는 심한 주름도 쉽게 제거하는 100g의 순간 스팀

    잘 펴지지 않는 심한 주름도 쉽게 제거하는 100g의 순간 스팀

    최대 100g의 순간 스팀으로 심한 주름도 빠르게 제거할 수 있습니다.

    뛰어난 활주력과 긁힘 방지를 위한 세라믹 열판

    뛰어난 활주력과 긁힘 방지를 위한 세라믹 열판

    필립스의 내구성이 뛰어난 세라믹 열판은 다림질이 가능한 모든 옷감에서 뛰어난 활주력을 선보입니다. 논스틱, 긁힘 방지 처리가 되어 있으며 간편한 세척이 가능합니다.

    꾸준한 스팀 성능을 위한 석회질 세척 슬라이더

    꾸준한 스팀 성능을 위한 석회질 세척 슬라이더

    이 스팀 다리미는 일반 수돗물을 이용할 수 있으며 석회질 세척 슬라이더로 다리미에 축적된 석회질을 손쉽게 제거할 수 있습니다. 필립스 스팀 다리미의 성능을 유지하려면 일반 수돗물을 사용하는 경우 한 달에 한 번씩 이 석회질 제거 기능을 사용해 주어야 합니다.

    분당 최대 25g의 연속 스팀으로 효과적인 주름 제거

    분당 최대 25g의 연속 스팀으로 효과적인 주름 제거

    분당 최대 25g의 연속 스팀으로 주름을 효과적으로 제거합니다.

    더 커진 열판으로 한 번에 더 넓은 면적을 다릴 수 있음*

    더 커진 열판으로 한 번에 더 넓은 면적을 다릴 수 있음*

    더 넓은 주입구를 통해 간편한 물 보충*

    더 넓은 주입구를 통해 간편한 물 보충*

    기술 사양

    • 소비전력

      켜짐 모드(에코 모드)
      .

    • 기술 사양

      가열 시간
      30초

    • 디자인

      색상
      퍼플

    • 편리한 사용

      물탱크 용량
      220  ml
      열판 이름
      세라믹
      물받이
      스프레이 기능

    • 편안한 다림질

      코드 길이
      1.9  m

    • 보증

      2년 무상 A/S

    • 빠른 주름 제거

      소비전력
      2000  W
      순간 스팀
      100  g
      연속 스팀
      25  g/min
      수직 스팀
      가변 스팀 레벨

    • 석회질 관리

      석회질 제거 및 청소
      석회질 세척 슬라이더 내장

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

    추천 제품

    최근에 본 제품

    수상 내용

    • 이전 모델보다 뛰어난 편안함

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.