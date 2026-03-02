몇 초 만에 사용 준비 완료: 다림판 없이, 빠르게, 간편하게

다림질은 강력하면서도, 빠른 스타일링을 위해 몇 초 만에 준비되는 컴팩트한 필립스 OneTurn. 설치도, 기다림도 필요 없이, 필요할 때는 언제든 깔끔한 결과를 얻을 수 있습니다. 가볍고, 접을 수 있는 스타일매트가 함께 제공되어 수직 스팀, 수평 다림질 모두에서 편리하게 사용할 수 있습니다. 다층 구조의 열판이 사용 중 열과 습기를 관리하여, 스팀이든 누름 다림질이든 매끄럽게 사용할 수 있습니다.⁶