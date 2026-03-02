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    하이브리드 스팀 다리미 원턴

    GC213/50

    완벽한 다림질, 손쉬운 완성

    필립스 OneTurn 하이브리드 다리미/스티머는 다리미판도, 긴 예열 시간도, 물 떨어짐도¹ 없이 강력하고 정확한 성능과 최고의 편리함을 제공합니다. 세련되고 사용하기 쉬운 하나의 솔루션으로 다리미처럼 선명한 결과를 2배 더 빠르게 경험해 보세요.²

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    하이브리드 스팀 다리미 원턴

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    완벽한 다림질, 손쉬운 완성

    혁신적인 기술: 확실한 결과를 2배 더 빠르게²

    • 최고의 편의성: 설치할 필요 없이 간편하게
    • 완벽한 다림질 결과, 컴팩트한 사이즈로
    • 원턴, 2가지 기능 하이브리드, 언제 어디서나 원하는 대로
    • 정밀한 다림질을 위한 회전 헤드 - 옷에 따라, 원하는 대로 선택하세요
    • 컴팩트하고 세련된 디자인: 어떤 인테리어에도 잘 어울립니다
    몇 초 만에 사용 준비 완료: 다림판 없이, 빠르게, 간편하게

    몇 초 만에 사용 준비 완료: 다림판 없이, 빠르게, 간편하게

    다림질은 강력하면서도, 빠른 스타일링을 위해 몇 초 만에 준비되는 컴팩트한 필립스 OneTurn. 설치도, 기다림도 필요 없이, 필요할 때는 언제든 깔끔한 결과를 얻을 수 있습니다. 가볍고, 접을 수 있는 스타일매트가 함께 제공되어 수직 스팀, 수평 다림질 모두에서 편리하게 사용할 수 있습니다. 다층 구조의 열판이 사용 중 열과 습기를 관리하여, 스팀이든 누름 다림질이든 매끄럽게 사용할 수 있습니다.⁶

    완벽한 다림질, 컴팩트한 크기

    완벽한 다림질, 컴팩트한 크기

    기존 스팀 다리미의 부피감 없이도 완전한 다림질 성능을 경험해 보세요. 혁신적인 기술이 물 떨어짐 없이¹ 강력하고 일관된 스팀을 제공하여 섬세한 실크부터 두꺼운 면까지 모든 옷감에서 확실한 결과를 선사합니다.

    한 번의 회전으로 다리미에서 스티머로 전환

    한 번의 회전으로 다리미에서 스티머로 전환

    가벼운 하나의 기기로 정교한 다림질과 강력한 스팀까지 모두 경험해 보세요. 한 번의 회전을 통해, 정교한 수평 다림질과 섬세한 의류를 위한 수직 스팀 케어까지 모두 완성합니다. 어떤 각도에서든 일정한 스팀 분사량(45g/분)으로 완벽한 결과를 제공합니다.

    편안함과 빠른 다림질을 위해 설계되었습니다

    편안함과 빠른 다림질을 위해 설계되었습니다

    OneTurn은 기존 스팀 다리미보다 50% 더 가볍고 더 빠르게 예열됩니다.² 컴팩트한 크기에 강력한 성능을 담아, 바쁜 일상에 필요한 속도와 편리함을 모두 갖춘 완벽한 조합입니다.

    시그니처 다이아몬드 열판: 정밀함과 속도

    시그니처 다이아몬드 열판: 정밀함과 속도

    시그니처 다이아몬드 모양 열판으로 정밀함과 빠른 다림질을 경험하세요. 정교한 다림질에는 I자 모양을, 한 번에 넓은 면적을 다리는 데는 T자 모양을 사용하세요. 원턴은 다리미와 스티머의 장점을 결합하여 사용자의 필요에 맞게 조정됩니다.

    옵티멀 템프 기술; 화상 걱정 없음 보장

    옵티멀 템프 기술; 화상 걱정 없음 보장

    옵티멀 템프 기술로 어떤 옷감에도 최적의 온도를 제공합니다. 온도 설정이 필요 없이 실크부터 데님까지 자신감 있게 다림질 할 수 있습니다.

    모든 옷감에서 매끄러운 활주감을 경험하세요

    모든 옷감에서 매끄러운 활주감을 경험하세요

    독점 스팀 글라이드 플러스 열판은 티타늄 레이어와 6중 코팅으로 부드러운 활주감을 제공합니다. 논스틱, 스크래치 방지, 청소 용이성을 갖춰 모든 옷감 위에서 매끄럽게 움직입니다.

    심한 주름을 위한 강력한 스팀 부스트

    심한 주름을 위한 강력한 스팀 부스트

    스팀 부스트(90g/분) 기능으로 심한 주름도 해결해 보세요. 옷감 깊숙이 침투하여 가장 깊은 주름까지 펴줍니다. 두꺼운 직물과 빠른 스타일링을 위한 강력한 스팀 기능을 제공합니다.

    분리형 물탱크: 빠른 물 보충, 중단 없는 사용

    분리형 물탱크: 빠른 물 보충, 중단 없는 사용

    200ml 분리형 물탱크로 쉽고 빠른 물 보충과 유지 관리가 가능합니다. 기기를 끌 필요 없이 물탱크를 분리하고, 물을 채운 후 계속 스팀을 사용할 수 있습니다.

    자동 전원 차단 기능으로 안심

    자동 전원 차단 기능으로 안심

    8분 동안 사용하지 않으면 자동 전원 차단 기능이 작동하여 10분 후에 다리미가 완전히 꺼집니다. 사고를 방지하고 에너지를 절약하여 가정의 안전을 지키면서 전기 사용량을 줄여줍니다.

    최적의 성능을 위한 석회제거 기능

    최적의 성능을 위한 석회제거 기능

    석회제거 기능으로 최고의 성능을 유지하세요. 제품의 수명을 연장하고 오래 사용해도 일관된 스팀 분사량을 보장합니다.³

    보관과 편리한 사용을 위한 안전한 거치대

    보관과 편리한 사용을 위한 안전한 거치대

    세련되고 안전한 내열성 거치대가 표면을 보호하고, 사용 중 원턴을 준비 상태로 유지합니다. 쉬운 보관과 이동 편의성을 위해 설계되었습니다.

    강력한 스팀 성능, 낮은 소비 전력

    강력한 스팀 성능, 낮은 소비 전력

    혁신적인 스팀 엔진을 탑재한 OneTurn은 단 1800W의 소비전력으로도 기존 필립스 스팀 다리미와 동일한 강력한 스팀 분사량(45g/분)을 구현합니다.⁴

    기술 사양

    • 일반 사양

      제품 유형
      하이브리드 스팀 다리미
      예열 시간
      45초
      간편한 설치 및 보관
      회전 헤드
      표시등
      열판 재질
      알루미늄
      석회 제거 기능
      열판 이름
      스팀 글라이드 플러스
      석회질 제거 시기 알림 기능
      아니요
      분리형 물탱크
      물탱크 용량
      200ml
      사용 중 언제든 충전
      물 부족 알림
      아니요
      스팀 모드(ECO/MAX)
      수직 스팀
      전원 코드 보관함
      일체형 전원 플러그
      품질 보증서/보증
      2년
      옵티멀 템프 기술
      스팀 부스터 기능

    • 기술 사양

      소비전력
      1600W
      압력
      0.85bar
      스팀 분사량(수평)
      45g/분
      스팀 분사량(수직)
      45g/분
      맞춤형 스팀 분사
      스팀 부스트
      분당 90g
      전압
      220~240V

    • 안전

      자동 전원 차단
      전원 스위치
      다림질이 가능한 모든 옷감에 안전

    • 크기 및 무게

      열판 크기
      197.8(L) x 116.7(W)mm
      열판 세로 방향 제품 크기(WxHxL)(cm)
      12x17x34
      열판 가로 방향 제품 크기(WxHxL)(cm)
      20x17x30
      포장 크기(가로x높이x세로)
      19.5 x 27.3 x 38
      전원 코드 길이
      2.5m
      스타일 매트 크기(cm)
      69(L) x 45(W)
      소프트 보드 크기(WxL)(cm)
      45(W) x 85(L)
      스타일매트 무게 (kg)
      0.4kg
      제품 중량
      0.9kg
      포장 포함 총 무게
      2.5kg

    • 디자인

      색상
      테라코타
      보조 색상
      레드 브라운

    • 액세서리/호환성

      StyleMat
      거치대

    • 지속 가능성

      포장
      지속 가능한 포장
      재활용 플라스틱 사용
      33.3%
      사용 설명서
      퀵 스타트 가이드
      교체 부품 가용성
      10년

    • 원산지

      생산지
      중국

    Badge-D2C

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    • ¹ 일반적인 가정용 사용 기준입니다. 최적의 성능을 위해서는 정기적인 관리가 필수이며, 주기적으로 석회 제거 기능을 사용해 주시는 것이 좋습니다.
    • ² 평균 무게 2kg, 예열 시간 약 2분인 필립스 스팀 다리미와 비교한 결과입니다
    • ³ 우수한 스팀 성능을 유지하려면 매월 사용 후 석회 제거 기능을 사용하는 것이 좋습니다. 경수 지역에 거주하는 경우 더 자주 사용하세요
    • ⁴ 기본 모드의 필립스 스팀 다리미(DST6120)와 스팀 분사량을 비교한 결과입니다
    • ⁵ 240V에서 1800W
    • ⁶ 스타일 매트는 평평하고 열과 스팀에 강한 표면에서만 사용하세요. 스팀으로 인해 특정 소재 마감재나 가구가 손상되거나 변색될 수 있습니다

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