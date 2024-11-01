처음부터 끝까지 빠르게

EasySpeed Plus는 심한 주름을 펴주는 강력한 스팀 분사, 매끄러운 활주력을 자랑하는 견고한 세라믹 열판, 누수 방지를 위한 누수 방지 시스템 기능으로 다림질의 속도를 높여줍니다. 이것이 바로 다림질을 빠르게 처리하는 세 가지 손쉬운 방법입니다.