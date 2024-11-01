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처음부터 끝까지 빠르게
EasySpeed Plus는 심한 주름을 펴주는 강력한 스팀 분사, 매끄러운 활주력을 자랑하는 견고한 세라믹 열판, 누수 방지를 위한 누수 방지 시스템 기능으로 다림질의 속도를 높여줍니다. 이것이 바로 다림질을 빠르게 처리하는 세 가지 손쉬운 방법입니다.
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빠르게 달궈지고 강력한 성능을 발휘합니다.
옷감에 더욱 깊숙이 침투하여 심하게 구겨진 주름도 손쉽게 제거합니다.
강력하고 지속적인 스팀 분사로 주름이 더욱 신속히 제거됩니다.
필립스의 견고한 세라믹 열판은 다림질이 가능한 모든 옷감에서 뛰어난 활주력을 선보입니다. 논스틱, 긁힘 방지 처리가 되어 있으며 간편한 세척이 가능합니다.
누수 방지 시스템으로 물얼룩이 남지 않아 어떤 온도에서든 안심하고 다림질할 수 있습니다.
필립스 다리미의 팁은 뾰족한 팁, 단추 홈 및 세련된 노즐 디자인의 3가지 방면에서 정교함을 자랑합니다. 이 3중 정밀 팁을 활용하면 단추나 주름 같이 다리기 힘든 부분까지도 쉽게 처리할 수 있습니다.
270ml 대형 물탱크는 물을 자주 보충할 필요가 없어, 한 번에 더 많은 옷을 다릴 수 있습니다.
수직 스팀 기능으로 행거에 걸린 옷을 그대로 새 옷처럼 만들 수 있습니다. 걸려 있는 커튼의 주름도 제거해 보세요. 더 이상 다리미 판이 필요 없습니다.
다리미에 일반 수돗물을 사용할 수 있습니다. 석회질 세척 기능이 내장되어 있어 쌓인 석회질을 제거하고 최상의 성능을 유지해줍니다.
편리한 사용
빠른 주름 제거
환경 효율성
석회질 관리
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