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완벽한 다림질, 손쉬운 완성
필립스 OneTurn 하이브리드 다리미/스티머는 다리미판도, 긴 예열 시간도, 물 떨어짐도¹ 없이 강력하고 정확한 성능과 최고의 편리함을 제공합니다. 세련되고 사용하기 쉬운 하나의 솔루션으로 다리미처럼 선명한 결과를 2배 더 빠르게 경험해 보세요.²모든 혜택 보기
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다림질은 강력하면서도, 빠른 스타일링을 위해 몇 초 만에 준비되는 컴팩트한 필립스 OneTurn. 설치도, 기다림도 필요 없이, 필요할 때는 언제든 깔끔한 결과를 얻을 수 있습니다. 가볍고, 접을 수 있는 스타일매트가 함께 제공되어 수직 스팀, 수평 다림질 모두에서 편리하게 사용할 수 있습니다. 다층 구조의 열판이 사용 중 열과 습기를 관리하여, 스팀이든 누름 다림질이든 매끄럽게 사용할 수 있습니다.⁶
기존 스팀 다리미의 부피감 없이도 완전한 다림질 성능을 경험해 보세요. 혁신적인 기술이 물 떨어짐 없이¹ 강력하고 일관된 스팀을 제공하여 섬세한 실크부터 두꺼운 면까지 모든 옷감에서 확실한 결과를 선사합니다.
가벼운 하나의 기기로 정교한 다림질과 강력한 스팀까지 모두 경험해 보세요. 한 번의 회전을 통해, 정교한 수평 다림질과 섬세한 의류를 위한 수직 스팀 케어까지 모두 완성합니다. 어떤 각도에서든 일정한 스팀 분사량(45g/분)으로 완벽한 결과를 제공합니다.
OneTurn은 기존 스팀 다리미보다 50% 더 가볍고 더 빠르게 예열됩니다.² 컴팩트한 크기에 강력한 성능을 담아, 바쁜 일상에 필요한 속도와 편리함을 모두 갖춘 완벽한 조합입니다.
시그니처 다이아몬드 모양 열판으로 정밀함과 빠른 다림질을 경험하세요. 정교한 다림질에는 I자 모양을, 한 번에 넓은 면적을 다리는 데는 T자 모양을 사용하세요. 원턴은 다리미와 스티머의 장점을 결합하여 사용자의 필요에 맞게 조정됩니다.
옵티멀 템프 기술로 어떤 옷감에도 최적의 온도를 제공합니다. 온도 설정이 필요 없이 실크부터 데님까지 자신감 있게 다림질 할 수 있습니다.
독점 스팀 글라이드 플러스 열판은 티타늄 레이어와 6중 코팅으로 부드러운 활주감을 제공합니다. 논스틱, 스크래치 방지, 청소 용이성을 갖춰 모든 옷감 위에서 매끄럽게 움직입니다.
스팀 부스트(90g/분) 기능으로 심한 주름도 해결해 보세요. 옷감 깊숙이 침투하여 가장 깊은 주름까지 펴줍니다. 두꺼운 직물과 빠른 스타일링을 위한 강력한 스팀 기능을 제공합니다.
200ml 분리형 물탱크로 쉽고 빠른 물 보충과 유지 관리가 가능합니다. 기기를 끌 필요 없이 물탱크를 분리하고, 물을 채운 후 계속 스팀을 사용할 수 있습니다.
8분 동안 사용하지 않으면 자동 전원 차단 기능이 작동하여 10분 후에 다리미가 완전히 꺼집니다. 사고를 방지하고 에너지를 절약하여 가정의 안전을 지키면서 전기 사용량을 줄여줍니다.
석회제거 기능으로 최고의 성능을 유지하세요. 제품의 수명을 연장하고 오래 사용해도 일관된 스팀 분사량을 보장합니다.³
세련되고 안전한 내열성 거치대가 표면을 보호하고, 사용 중 원턴을 준비 상태로 유지합니다. 쉬운 보관과 이동 편의성을 위해 설계되었습니다.
혁신적인 스팀 엔진을 탑재한 OneTurn은 단 1800W의 소비전력으로도 기존 필립스 스팀 다리미와 동일한 강력한 스팀 분사량(45g/분)을 구현합니다.⁴
일반 사양
기술 사양
안전
크기 및 무게
디자인
액세서리/호환성
지속 가능성
원산지
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