변함없는 놀라운 기능의 스팀다리미로 매일 뛰어난 성능을 경험하세요. 스팀글라이드 열판을 통해 지속적으로 분사되는 고압력 스팀과 사용이 간편한 석회질 세척 기능을 갖춘 필립스 파워라이프(PowerLife) 스팀다리미는 실용적이며 사용할수록 그 가치가 돋보입니다.