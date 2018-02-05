자유롭게 활용 가능한 무선 다리미

EasySpeed Advanced는 강력한 스팀과 무선 다림질의 자유로움을 함께 선사합니다. 다림질이 어려운 곳까지도 어디든 쉽게 닿을 수 있습니다. 예열과 충전이 빠르고 보관 시에는 이동용 고정 장치를 이용할 수 있습니다.