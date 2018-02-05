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    EasySpeed Advanced 스팀 다리미

    GC3672/20

    자유롭게 활용 가능한 무선 다리미

    EasySpeed Advanced는 강력한 스팀과 무선 다림질의 자유로움을 함께 선사합니다. 다림질이 어려운 곳까지도 어디든 쉽게 닿을 수 있습니다. 예열과 충전이 빠르고 보관 시에는 이동용 고정 장치를 이용할 수 있습니다.

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    EasySpeed Advanced 스팀 다리미

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    자유롭게 활용 가능한 무선 다리미

    • 2400W
    • 190g의 순간 스팀
    • 분당 35g의 연속 스팀
    • 세라믹 열판
    30초 내에 완료되는 2400W의 신속한 예열

    30초 내에 완료되는 2400W의 신속한 예열

    30초 내에 신속하게 예열되므로 빠르게 다림질을 시작할 수 있습니다.

    심한 구김도 펴주는 최대 190g의 강력한 순간 스팀

    심한 구김도 펴주는 최대 190g의 강력한 순간 스팀

    옷감에 더욱 깊숙이 침투하여 심하게 구겨진 주름도 손쉽게 제거합니다.

    강력하면서도 안정적인 작업을 위한 분당 최대 35g의 스팀

    강력하면서도 안정적인 작업을 위한 분당 최대 35g의 스팀

    강력하면서도 안정적인 작업을 위한 분당 최대 35g의 스팀

    몇 초면 충전되는 표시등 내장 스마트 받침대

    몇 초면 충전되는 표시등 내장 스마트 받침대

    스마트 받침대를 사용하면 다리미를 몇 초 내에 충전할 수 있습니다. 컬러 표시등이 충전이 완료되었을 때와 충전이 필요할 때를 사용자에게 알려줍니다.

    초대형 주입구로 더욱 빨라진 채우기와 비우기

    초대형 주입구로 더욱 빨라진 채우기와 비우기

    물탱크를 채울 수 있는 초대형 주입구가 있어 물을 신속하게 채우고 비울 수 있습니다.

    뛰어난 활주력을 선사하는 견고한 세라믹 열판

    뛰어난 활주력을 선사하는 견고한 세라믹 열판

    필립스의 견고한 세라믹 열판은 다림질이 가능한 모든 옷감에서 뛰어난 활주력을 선보입니다. 논스틱, 긁힘 방지 처리가 되어 있으며 간편한 세척이 가능합니다.

    쉽고 깔끔한 보관을 위한 이동용 고정 장치 및 코드 감기 클립

    쉽고 깔끔한 보관을 위한 이동용 고정 장치 및 코드 감기 클립

    이동용 고정 시스템을 이용하면 다리미가 받침대에 단단히 고정됩니다. 코드는 받침대에 감은 다음 클립을 사용하면 고정되므로 깔끔하게 보관할 수 있습니다.

    물을 자주 보충할 필요가 없는 대형 300ml 물탱크

    물을 자주 보충할 필요가 없는 대형 300ml 물탱크

    300ml의 대형 물탱크는 물을 자주 보충할 필요가 없어 한 번에 더 많은 옷을 다릴 수 있습니다.

    오래가는 스팀 성능을 위한 석회질 세척 슬라이더

    오래가는 스팀 성능을 위한 석회질 세척 슬라이더

    다리미에 일반 수돗물을 사용할 수 있습니다. 석회질 세척 기능이 내장되어 있어 쌓인 석회질을 제거하고 최상의 성능을 유지해줍니다.

    기술 사양

    • 보관

      코드 보관
      코드 클립

    • 편리한 사용

      물통 크기
      300  ml
      열판 이름
      세라믹
      누수 방지
      수돗물 사용 가능
      전원 코드 길이
      1.8  m
      정밀 스팀 팁
      큰 사이즈의 물 주입구

    • 보증

      2년 무상 A/S

    • 빠른 주름 제거

      소비전력
      2400  W
      스팀 부스트
      190  g
      연속 스팀
      35  g/min
      수직 스팀
      가변 스팀 레벨
      물 스프레이
      가열 시간
      30초

    • 환경 효율성

      에너지 절약 모드
      사용 설명서
      100% 재활용 종이

    • 석회질 관리

      석회 제거 및 청소
      석회질 방지 기능

    • 크기 및 무게

      다리미 무게
      1.020  kg

    Badge-D2C

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