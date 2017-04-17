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    PerfectCare 스팀 다리미

    GC3929/68

    온도 설정 없이 더욱 쉽고 빠르게

    이제 온도와 스팀을 완벽하게 조합해주는 자동 온도 설정 기술로 청바지부터 실크까지 모든 옷감을 한 번에 다림질 할 수 있습니다. 태우거나 번들거릴 염려 없이 더욱 빠르게 주름이 제거됩니다.

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    PerfectCare 스팀 다리미

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    온도 설정 없이 더욱 쉽고 빠르게

    섬세한 옷감에도 100% 안전

    • 2200W
    • 분당 45g*의 연속 스팀
    • 200g* 순간 스팀
    • 스팀글라이드 플러스 열판
    온도 설정이 필요 없는 자동 온도 설정 기술

    온도 설정이 필요 없는 자동 온도 설정 기술

    온도를 조절하지 않고도 실크부터 청바지까지 모든 옷감을 다릴 수 있습니다. 자동 온도 설정 기술 덕분에 따로 설정할 필요가 없으므로 세탁물을 사전에 분류해 두거나 다리미가 적정 온도가 되었는지 기다릴 필요가 없습니다. 언제든지 어떤 옷감이든지 다릴 준비가 되어 있습니다.

    다림질 할 수 있는 모든 옷감이 안전하게 타지 않도록 보장

    다림질 할 수 있는 모든 옷감이 안전하게 타지 않도록 보장

    자동 온도 조절 장치 덕분에 다림질할 수 있는 어떤 옷감도 태울 염려가 없습니다. 열판을 옷감이나 다림판 위에 닿은 채 두어도 괜찮습니다. 태우거나 번들거릴 염려가 없기 때문입니다.

    빠르게 예열되는 2200 W 성능

    빠르게 예열되는 2200 W 성능

    빠르게 달궈지고 강력한 성능을 발휘합니다.

    강력하면서도 안정적인 작업을 위한 분당 최대 45g*의 스팀

    강력하면서도 안정적인 작업을 위한 분당 최대 45g*의 스팀

    강력하고 지속적인 스팀 분사로 주름이 더욱 신속히 제거됩니다.

    심한 주름을 제거해주는 최대 200g*의 강력한 순간 스팀

    심한 주름을 제거해주는 최대 200g*의 강력한 순간 스팀

    옷감에 더욱 깊숙이 침투하여 심하게 구겨진 주름도 손쉽게 제거합니다.

    최적의 활주력을 자랑하는 스팀글라이드 플러스 열판

    최적의 활주력을 자랑하는 스팀글라이드 플러스 열판

    고급 티타늄 층과 6중 코팅으로 구성된 필립스의 특별한 스팀글라이드 플러스 열판은 모든 옷감 위에서 뛰어난 활주력을 선보입니다. 논스틱, 긁힘 방지, 간편한 세척 성능을 자랑합니다.

    다리미가 방치되었을 경우 자동 전원 차단

    다리미가 방치되었을 경우 자동 전원 차단

    다리미가 멈춘 채로 유지될 경우 전원이 자동으로 차단됩니다. 뒷축 받침대, 열판 또는 옆면으로 두면 2분 후에 자동으로 전원이 꺼집니다.

    얼룩 없이 다림질할 수 있는 누수 방지 기능

    얼룩 없이 다림질할 수 있는 누수 방지 기능

    누수 방지 시스템 덕분에 낮은 온도에서도 섬세한 옷감을 안심하고 다릴 수 있습니다. 누수로 인한 얼룩을 걱정할 필요가 없습니다.

    내장형 석회질 제거 슬라이더, 오래 지속되는 스팀 성능

    내장형 석회질 제거 슬라이더, 오래 지속되는 스팀 성능

    다리미에 일반 수돗물을 사용할 수 있습니다. 석회질 세척 기능이 내장되어 있어 쌓인 석회질을 제거하고 최상의 성능을 유지해줍니다.

    기술 사양

    • 편리한 사용

      물통 크기
      300  ml
      안전한 자동 전원 차단 기능
      열판 이름
      스팀글라이드 플러스
      수돗물 사용 가능
      물 떨어짐 방지
      더욱 안정적인 뒷축 받침대
      큰 사이즈의 물 주입구

    • 보증

      2년 무상 A/S

    • 빠른 주름 제거

      소비전력
      2200  W
      연속 스팀
      분당 45g*
      물 스프레이
      순간 스팀
      200g*

    • 환경 효율성

      사용 설명서
      100% 재활용 종이

    • 석회질 관리

      석회 제거 및 청소
      석회 제거 기능 내장

    • 크기 및 무게

      다리미 무게
      1.485  kg
      포장 크기(WxHxL)
      33.2x16.7x13.7  cm
      제품 규격(WxHxL)
      31.2x14.7x12.7  cm

    Badge-D2C

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    수상 내용

    • 필립스 연구소에서 220V의 공급 전압 및 최대 스팀량 조건으로 테스트 수행.

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