스팀이 99% 이상의 박테리아와 진드기 박멸*

뜨거운 스팀은 옷을 새것처럼 보이게 하고 박테리아와 진드기의 99% 이상을 박멸합니다*. 세탁과 드라이클리닝을 덜 자주 하면 시간과 비용을 절약할 수 있고 옷이 더 오래갑니다.