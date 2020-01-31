매일 손쉬운 주름 제거
새로운 EasyTouch 퀵스팀 다리미는 컴팩트하지만 강력하게 설계되었습니다. 이 필수 스팀 솔루션은 매일 빠른 주름 제거에 탁월합니다. 모든 혜택 보기
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매일 손쉬운 주름 제거
필립스의 가장 작은 스탠드형 다리미
- 1800W, 분당 35g 스팀
- 40% 더 커진 스팀 열판*
- 80% 더 커진 주입구*
- 2가지 스팀 설정
분당 35g 연속 스팀으로 20% 더 강력해짐*
이지 터치 퀵스팀 다리미는 노즐을 통해 집중되는 분당 35g의 강력한 연속 스팀으로 이전 모델에 비해 20% 더 강력해져* 몇 번 만에 주름을 손쉽게 펼 수 있습니다.
다양한 종류의 옷감을 위한 2가지 스팀 설정
다양한 옷감에 가장 알맞은 결과를 낼 수 있도록 선호하는 스팀 레벨을 설정할 수 있습니다. 얇은 옷감에는 약한 스팀, 두꺼운 옷감과 코트에는 강한 스팀을 설정해 보세요.
보관이 쉬운 컴팩트한 설계
보관이 편한 컴팩트형 디자인
40% 더 큰 스팀 열판*으로 한 번에 더 많은 면적을 다림질
이 퀵스팀 다리미는 이전 모델에 비해 40% 더 큰 스팀 열판*을 장착했습니다. 이를 통해 더 많은 옷감 면적을 더 효율적으로 스팀 다림질할 수 있습니다.
투입구가 80% 더 커진* 1.4L 물탱크
대용량 1.4L 분리형 물탱크는 이전 모델에 비해 80% 더 큰 투입구*를 갖추고 있어 물을 더 쉽게 채우고 청소할 수 있어 물탱크 위생이 더욱 향상되었습니다.
다양한 높이 설정이 가능한 조절식 받침대
일체형 조절식 받침대에 옷감을 걸어 놓을 수 있습니다. 편리한 보관을 위해 접이식으로 제작되었습니다.
오래 가는 성능을 위한 손쉬운 석회질 제거
간편한 석회질 세척 기능을 정기적으로 사용하여 제품 수명을 늘릴 수 있습니다.
통합형 옷걸이
통합형 옷걸이를 활용하면 스팀 다리미를 사용하는 동안 셔츠, 원피스, 바지 등의 옷을 쉽게 걸어 둘 수 있습니다.
모든 옷감에 안전한 사용
퀵스팀 다리미는 모든 옷감에 안전하게 사용할 수 있습니다. 실크나 캐시미어와 같이 섬세한 옷감에 매우 좋습니다.
스팀이 99% 이상의 박테리아와 진드기 박멸*
뜨거운 스팀은 옷을 새것처럼 보이게 하고 박테리아와 진드기의 99% 이상을 박멸합니다*. 세탁과 드라이클리닝을 덜 자주 하면 시간과 비용을 절약할 수 있고 옷이 더 오래갑니다.
스팀으로부터 손을 보호하기 위한 장갑
내열 장갑이 포함되어 있어 스팀 사용 시 손을 보호할 수 있습니다.
기술 사양
-
편리한 사용
- 다림질이 가능한 모든 옷감에 안전
-
실크와 같은 섬세한 옷감도 해당
- 물통 용량
-
1400
ml
- 분리형 물탱크
-
예
- 사용 중 언제든 충전
-
예
- 전원 코드 길이
-
1.8
m
-
포함된 액세서리
- 옷걸이
-
예
- 보호 장갑
-
예
- 조정식 이중 받침대
-
예
-
보증
- 2년 무상 A/S
-
예
-
빠른 주름 제거
- 소비전력
-
1800
W
- 연속 스팀
-
35
g/min
- 수직 스팀
-
예
- 전압
-
220-240
V
- 사용 가능
-
2
minute(s)
- 가변 스팀 레벨
-
2
-
환경 효율성
- 사용 설명서
-
100% 재활용 종이
-
크기 및 무게
- 다리미 무게
-
0.33
kg
- 포장 크기(WxHxL)
-
34.5 x 40 x 40cm
cm
- 제품 규격(WxHxL)
-
27.7 x 31.5 x 30.9cm
cm
- 포장 포함 총 무게
-
4.6
kg
- 다리미 및 받침대 무게
-
3.4
kg
- 봉 크기 확장됨
-
155
cm
- * 박테리아 유형 대장균 8099, 황색포도구균 ATCC 6538, 칸디다 알비칸스 ATCC 10231에 대해 타 기관에서 1분간 스팀 다림질하여 테스트하였습니다(Technical Standard For Disinfection 2002-2.1.5).
- GC509와 비교 시
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