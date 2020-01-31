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    Easy Touch 스탠드형 퀵스팀 다리미

    GC484/48

    1 수상 내용

    매일 손쉬운 주름 제거

    새로운 EasyTouch 퀵스팀 다리미는 컴팩트하지만 강력하게 설계되었습니다. 이 필수 스팀 솔루션은 매일 빠른 주름 제거에 탁월합니다.

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    Easy Touch 스탠드형 퀵스팀 다리미

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    매일 손쉬운 주름 제거

    필립스의 가장 작은 스탠드형 다리미

    • 1800W, 분당 35g 스팀
    • 40% 더 커진 스팀 열판*
    • 80% 더 커진 주입구*
    • 2가지 스팀 설정
    분당 35g 연속 스팀으로 20% 더 강력해짐*

    분당 35g 연속 스팀으로 20% 더 강력해짐*

    이지 터치 퀵스팀 다리미는 노즐을 통해 집중되는 분당 35g의 강력한 연속 스팀으로 이전 모델에 비해 20% 더 강력해져* 몇 번 만에 주름을 손쉽게 펼 수 있습니다.

    다양한 종류의 옷감을 위한 2가지 스팀 설정

    다양한 종류의 옷감을 위한 2가지 스팀 설정

    다양한 옷감에 가장 알맞은 결과를 낼 수 있도록 선호하는 스팀 레벨을 설정할 수 있습니다. 얇은 옷감에는 약한 스팀, 두꺼운 옷감과 코트에는 강한 스팀을 설정해 보세요.

    보관이 쉬운 컴팩트한 설계

    보관이 쉬운 컴팩트한 설계

    보관이 편한 컴팩트형 디자인

    40% 더 큰 스팀 열판*으로 한 번에 더 많은 면적을 다림질

    40% 더 큰 스팀 열판*으로 한 번에 더 많은 면적을 다림질

    이 퀵스팀 다리미는 이전 모델에 비해 40% 더 큰 스팀 열판*을 장착했습니다. 이를 통해 더 많은 옷감 면적을 더 효율적으로 스팀 다림질할 수 있습니다.

    투입구가 80% 더 커진* 1.4L 물탱크

    투입구가 80% 더 커진* 1.4L 물탱크

    대용량 1.4L 분리형 물탱크는 이전 모델에 비해 80% 더 큰 투입구*를 갖추고 있어 물을 더 쉽게 채우고 청소할 수 있어 물탱크 위생이 더욱 향상되었습니다.

    다양한 높이 설정이 가능한 조절식 받침대

    다양한 높이 설정이 가능한 조절식 받침대

    일체형 조절식 받침대에 옷감을 걸어 놓을 수 있습니다. 편리한 보관을 위해 접이식으로 제작되었습니다.

    오래 가는 성능을 위한 손쉬운 석회질 제거

    오래 가는 성능을 위한 손쉬운 석회질 제거

    간편한 석회질 세척 기능을 정기적으로 사용하여 제품 수명을 늘릴 수 있습니다.

    통합형 옷걸이

    통합형 옷걸이

    통합형 옷걸이를 활용하면 스팀 다리미를 사용하는 동안 셔츠, 원피스, 바지 등의 옷을 쉽게 걸어 둘 수 있습니다.

    모든 옷감에 안전한 사용

    모든 옷감에 안전한 사용

    퀵스팀 다리미는 모든 옷감에 안전하게 사용할 수 있습니다. 실크나 캐시미어와 같이 섬세한 옷감에 매우 좋습니다.

    스팀이 99% 이상의 박테리아와 진드기 박멸*

    스팀이 99% 이상의 박테리아와 진드기 박멸*

    뜨거운 스팀은 옷을 새것처럼 보이게 하고 박테리아와 진드기의 99% 이상을 박멸합니다*. 세탁과 드라이클리닝을 덜 자주 하면 시간과 비용을 절약할 수 있고 옷이 더 오래갑니다.

    스팀으로부터 손을 보호하기 위한 장갑

    스팀으로부터 손을 보호하기 위한 장갑

    내열 장갑이 포함되어 있어 스팀 사용 시 손을 보호할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 편리한 사용

      다림질이 가능한 모든 옷감에 안전
      실크와 같은 섬세한 옷감도 해당
      물통 용량
      1400  ml
      분리형 물탱크
      사용 중 언제든 충전
      전원 코드 길이
      1.8  m

    • 포함된 액세서리

      옷걸이
      보호 장갑
      조정식 이중 받침대

    • 보증

      2년 무상 A/S

    • 빠른 주름 제거

      소비전력
      1800  W
      연속 스팀
      35  g/min
      수직 스팀
      전압
      220-240  V
      사용 가능
      2  minute(s)
      가변 스팀 레벨
      2

    • 환경 효율성

      사용 설명서
      100% 재활용 종이

    • 크기 및 무게

      다리미 무게
      0.33  kg
      포장 크기(WxHxL)
      34.5 x 40 x 40cm  cm
      제품 규격(WxHxL)
      27.7 x 31.5 x 30.9cm  cm
      포장 포함 총 무게
      4.6  kg
      다리미 및 받침대 무게
      3.4  kg
      봉 크기 확장됨
      155  cm

    Badge-D2C

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    수상 내용

    • * 박테리아 유형 대장균 8099, 황색포도구균 ATCC 6538, 칸디다 알비칸스 ATCC 10231에 대해 타 기관에서 1분간 스팀 다림질하여 테스트하였습니다(Technical Standard For Disinfection 2002-2.1.5).
    • GC509와 비교 시

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