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매일 손쉽게 주름 제거
새로운 EasyTouch 퀵스팀 다리미는 컴팩트하지만 강력하도록 설계되었습니다. 다양한 필수 스팀 솔루션을 탑재하여 섬세하고 다림질이 힘든 옷도 빠르고 간편하게 손질할 수 있는 완벽한 제품입니다.모든 혜택 보기
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이지 터치 퀵스팀 다리미는 노즐을 통해 집중되는 분당 35g의 강력한 연속 스팀으로 이전 모델에 비해 20% 더 강력해져* 몇 번 만에 주름을 손쉽게 펼 수 있습니다.
다양한 옷감에 가장 알맞은 결과를 낼 수 있도록 선호하는 스팀을 설정할 수 있습니다. 얇은 옷감에는 약한 스팀, 두꺼운 옷감과 코트에는 강한 스팀을 설정해 보세요.
보관이 편한 컴팩트형 디자인
이 퀵스팀 다리미는 이전 모델에 비해 40% 더 큰 스팀 열판*을 장착했습니다. 이를 통해 더 많은 옷감 면적을 더 효율적으로 스팀 다림질할 수 있습니다.
대용량 1.4L 분리형 물탱크는 이전 모델에 비해 80% 더 큰 투입구*를 갖추고 있어 물을 더 쉽게 채우고 청소할 수 있어 물탱크 위생이 더욱 향상되었습니다.
스팀 다리미 사용 중 옷을 걸어둘 수 있는 조절식 이중 받침대가 포함되어 있으며 접을 수 있어 보관이 간편합니다.
간편한 석회질 세척 기능을 정기적으로 사용하여 제품 수명을 늘릴 수 있습니다.
프리미엄 StyleMat 지원 솔루션을 사용하면 더욱 쉽게 잘 다릴 수 있습니다.
통합형 옷걸이를 활용하면 스팀 다리미를 사용하는 동안 셔츠, 원피스, 바지 등의 옷을 쉽게 걸어 둘 수 있습니다.
퀵스팀 다리미는 모든 옷감에 안전하게 사용할 수 있습니다. 실크나 캐시미어와 같이 섬세한 옷감에 매우 좋습니다.
뜨거운 스팀은 옷을 새것처럼 보이게 하고 박테리아와 진드기의 99% 이상을 박멸합니다*. 세탁과 드라이클리닝을 덜 자주 하면 시간과 비용을 절약할 수 있고 옷이 더 오래갑니다.
내열 장갑이 포함되어 있어 스팀 사용 시 손을 보호할 수 있습니다.
다림질 지지대
편리한 사용
포함된 액세서리
보증
빠른 주름 제거
환경 효율성
크기 및 무게
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