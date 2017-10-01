따로 설정할 필요도, 태울 염려도 없는 자동 온도 설정 기술

자동 온도 설정 기술 덕분에 다림질이 가능한 어떤 옷감도 태울 염려가 없고, 적정 온도가 될 때까지 기다리거나 의류를 미리 분류해두지 않고도 청바지, 실크, 리넨, 면, 캐시미어 등 모든 의류를 순서에 상관 없이 다릴 수 있습니다. 자동 온도 설정 기술이 적용된 필립스 스팀 다리미는 다림질을 보다 쉽고 빠르게 할 수 있도록 해주며, 공신력 있는 섬유 전문가의 테스트를 통과했습니다.