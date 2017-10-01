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더욱 빠른 결과를 얻을 수 있는 차세대 다리미*
자동 온도 설정 기술로 진에서 실크까지 어느 옷감이든 탈 위험 없이* 다림질 할 수 있고 스팀이 20% 더 깊숙이 옷감에 침투하므로 주름이 더욱 빠르게 제거됩니다.*모든 혜택 보기
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자동 온도 설정 기술 덕분에 다림질이 가능한 어떤 옷감도 태울 염려가 없고, 적정 온도가 될 때까지 기다리거나 의류를 미리 분류해두지 않고도 청바지, 실크, 리넨, 면, 캐시미어 등 모든 의류를 순서에 상관 없이 다릴 수 있습니다. 자동 온도 설정 기술이 적용된 필립스 스팀 다리미는 다림질을 보다 쉽고 빠르게 할 수 있도록 해주며, 공신력 있는 섬유 전문가의 테스트를 통과했습니다.
신속한 다림질을 위한 빠른 예열과 강력한 성능
매우 긴 3m 코드로 도달 거리가 길어져, 편리하게 사용할 수 있습니다.
강력하고 일관되게 스팀이 분사될 뿐 아니라 이제 최대 20% 더 많은 스팀이 옷감에 침투하므로 구김이 더욱 빠르게 제거됩니다.
옷감에 더욱 깊숙이 침투하여 심하게 구겨진 주름도 손쉽게 제거합니다.
고급 티타늄 층과 6중 코팅으로 구성된 필립스의 특별한 스팀글라이드 플러스 열판은 모든 옷감 위에서 뛰어난 활주력을 선보입니다. 논스틱, 긁힘 방지, 간편한 세척 성능을 자랑합니다.
향상된 스팀 기능으로 더욱 쉽게 석회질을 제거할 수 있으며, 이제 용기에 석회질*을 최대 5배까지 더 모을 수 있습니다. 빠른 석회질 제거 기능을 활용하면 용기를 간단하게 분리하여 15초 안에 비울 수 있으므로 매일 오래 지속되는 스팀 성능을 누릴 수 있습니다.
다리미가 멈춘 채로 유지될 경우 전원이 자동으로 차단됩니다. 열판에 기대어 둘 경우 30초 후, 뒷축 받침대로 세워둘 경우 8분 후면 전원이 차단됩니다.
최대한 많은 양의 스팀이 침투하도록 만든 특수 설계 덕분에, 이제 20% 더 많은 스팀으로 더욱 빠르고 탁월한 결과 달성
편리한 사용
보증
테크놀로지
빠른 주름 제거
환경 효율성
석회질 관리
크기 및 무게
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