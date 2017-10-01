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    Azur Advanced 자동 온도 설정 기술이 적용된 스팀 다리미

    GC4938/20

    더욱 빠른 결과를 얻을 수 있는 차세대 다리미*

    자동 온도 설정 기술로 진에서 실크까지 어느 옷감이든 탈 위험 없이* 다림질 할 수 있고 스팀이 20% 더 깊숙이 옷감에 침투하므로 주름이 더욱 빠르게 제거됩니다.*

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    Azur Advanced 자동 온도 설정 기술이 적용된 스팀 다리미

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    더욱 빠른 결과를 얻을 수 있는 차세대 다리미*

    옷감이 타지 않도록 보장

    • 3000W
    • 분당 55g의 연속 스팀
    • 240g의 순간 스팀
    • 스팀글라이드 플러스 열판
    따로 설정할 필요도, 태울 염려도 없는 자동 온도 설정 기술

    따로 설정할 필요도, 태울 염려도 없는 자동 온도 설정 기술

    자동 온도 설정 기술 덕분에 다림질이 가능한 어떤 옷감도 태울 염려가 없고, 적정 온도가 될 때까지 기다리거나 의류를 미리 분류해두지 않고도 청바지, 실크, 리넨, 면, 캐시미어 등 모든 의류를 순서에 상관 없이 다릴 수 있습니다. 자동 온도 설정 기술이 적용된 필립스 스팀 다리미는 다림질을 보다 쉽고 빠르게 할 수 있도록 해주며, 공신력 있는 섬유 전문가의 테스트를 통과했습니다.

    3000W의 빠른 예열 및 강력한 성능

    3000W의 빠른 예열 및 강력한 성능

    신속한 다림질을 위한 빠른 예열과 강력한 성능

    최대한 자유로운 이동을 위한 매우 긴 코드

    최대한 자유로운 이동을 위한 매우 긴 코드

    매우 긴 3m 코드로 도달 거리가 길어져, 편리하게 사용할 수 있습니다.

    55g의 스팀으로 옷감에 침투하는 스팀이 최대 20% 증가*

    55g의 스팀으로 옷감에 침투하는 스팀이 최대 20% 증가*

    강력하고 일관되게 스팀이 분사될 뿐 아니라 이제 최대 20% 더 많은 스팀이 옷감에 침투하므로 구김이 더욱 빠르게 제거됩니다.

    심한 구김도 펴주는 최대 240g의 강력한 순간 스팀

    심한 구김도 펴주는 최대 240g의 강력한 순간 스팀

    옷감에 더욱 깊숙이 침투하여 심하게 구겨진 주름도 손쉽게 제거합니다.

    궁극의 활주력을 자랑하는 스팀글라이드 플러스 열판

    궁극의 활주력을 자랑하는 스팀글라이드 플러스 열판

    고급 티타늄 층과 6중 코팅으로 구성된 필립스의 특별한 스팀글라이드 플러스 열판은 모든 옷감 위에서 뛰어난 활주력을 선보입니다. 논스틱, 긁힘 방지, 간편한 세척 성능을 자랑합니다.

    15초면 완료되는 빠른 석회질 제거로 오래 지속되는 스팀 성능

    15초면 완료되는 빠른 석회질 제거로 오래 지속되는 스팀 성능

    향상된 스팀 기능으로 더욱 쉽게 석회질을 제거할 수 있으며, 이제 용기에 석회질*을 최대 5배까지 더 모을 수 있습니다. 빠른 석회질 제거 기능을 활용하면 용기를 간단하게 분리하여 15초 안에 비울 수 있으므로 매일 오래 지속되는 스팀 성능을 누릴 수 있습니다.

    다리미가 방치되었을 경우 자동 전원 차단

    다리미가 방치되었을 경우 자동 전원 차단

    다리미가 멈춘 채로 유지될 경우 전원이 자동으로 차단됩니다. 열판에 기대어 둘 경우 30초 후, 뒷축 받침대로 세워둘 경우 8분 후면 전원이 차단됩니다.

    스팀이 깊숙이 침투하여 더욱 빠르고 탁월한 결과

    최대한 많은 양의 스팀이 침투하도록 만든 특수 설계 덕분에, 이제 20% 더 많은 스팀으로 더욱 빠르고 탁월한 결과 달성

    기술 사양

    • 편리한 사용

      물통 크기
      330  ml
      열판 이름
      스팀글라이드 플러스
      누수 방지
      전원 코드 길이
      3  m
      더욱 안정적인 뒷축 받침대
      큰 사이즈의 물 주입구
      자동 전원 차단 기능

    • 보증

      2년 무상 A/S

    • 테크놀로지

      자동 온도 설정 기술

    • 빠른 주름 제거

      소비전력
      3000  W
      스팀 부스트
      240  g
      연속 스팀
      55  g/min
      수직 스팀

    • 환경 효율성

      사용 설명서
      100% 재활용 종이

    • 석회질 관리

      석회 제거 및 청소
      빠른 석회질 제거

    • 크기 및 무게

      제품 규격(WxHxL)
      33.3 x 17.5 x 13.5  cm

    Badge-D2C

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    수상 내용

    • 다림질이 가능한 모든 옷감
    • GC4910과 비교 시

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